Азербайджан наращивает вооружения в Нахичевани?

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на военной базе в Нахичевани в январе 2017 года. (Фото: Пресс-служба президента Азербайджана)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. В эксклаве Нахичевань азербайджанские власти осуществляют значительное наращивание вооружений, тем самым повышая стратегическое значение территории как для Азербайджана, так и для его врага – Армении.

Нахичевань отделен от остальной части Азербайджана отрезком территории Армении, но он не граничит с Нагорным Карабахом – эпицентром продолжающегося конфликта между двумя государствами. При этом данная часть территории Азербайджана ближе всего расположена к Еревану и другим стратегическим целям на армянской территории. Соответственно, учитывая возросшую, судя по всему, угрозу возобновления полномасштабной войны, также растет и внимание к Нахичевани.

Еще одним стратегическим соображением для азербайджанских властей является то, что семья президента Ильхама Алиева родом из этих мест.

Азербайджан создал в Нахичевани новое подразделение, известное как Объединенная армейская группировка (спецназ). Он также расквартировал в эксклаве новые системы противовоздушной обороны, а также ракеты и артиллерию, в том числе ракетные комплексы «Смерч», Т-300 «Касирга» и Т-122 «Сакарья». Также здесь ежегодно проводятся совместные военные учения с Турцией.

«Враг должен знать, что Нахичевань защищен самой профессиональной армией», – сказал министр обороны Закир Гасанов во время последних учений в июне.

В горячий период карабахского конфликта в начале 1990-х годов в Нахичевани тоже происходили столкновения, но затем там было относительно тихо.

В последнее время обстрелы в основном происходили вдоль линии соприкосновения в Карабахе и на близлежащих территориях. Однако потом ситуация начала меняться, и во время тяжелых боев в апреле 2016 года на границе Нахичевани с Арменией произошло несколько стычек. Кроме того, в августе 2016 года Азербайджан сбил разведывательный беспилотник, который, по словам азербайджанской стороны, принадлежал Армении.

«Враг должен знать, что в случае провокации в отношении Нахичевани, мы дадим мощный ответ и в течение нескольких минут все крупные города Армении будут атакованы, – сказал Гасанов вскоре после боев в апреле прошлого года. – Всем известно, что оборона Нахичевани была организована на самом высоком уровне, что Нахичевань защищает самая профессиональная армия».

Армения внимательно наблюдает за наращиванием вооружений в Нахичевани. «Просто мы должны помнить, что стоим перед угрозой возобновления военных действий, и агрессия со стороны противника может быть инициирована в любом направлении», – сказал армянский аналитик Грант Мелик-Шахназарян.

Наращивание военной мощи в Нахичевани началось примерно в 2013 году, когда Гасанов произвел перестановки в рядах военного руководства региона, а президент Алиев подписал указ об укреплении вооруженных сил в эксклаве.

В настоящее время в Нахичевани базируются около 20 тыс. военнослужащих (при общей численности армии в примерно 67 тыс. солдат), около 400 бронетранспортеров, самолетов, систем противовоздушной обороны и артиллерийских систем. Более того, акцент делается не на количестве, а на качестве, сказал EurasiaNet.org один азербайджанский офицер на условиях анонимности. «Изменилась не численность личного состава – улучшение было связано с внутренней структурой сил и большей автономностью при принятии решений в случае угрозы безопасности», – сказал офицер.

Одну из ключевых ролей в наращивании сыграла турецкая помощь. Анкара действует в рамках обязательств по обеспечению безопасности Нахичевани, взятых ею в соответствии с Карским договором 1921 года между Турцией и Советским Союзом.

В дополнение к ежегодным учениям с турецкими военными, Азербайджан стремился повысить статус Турции в качестве военного игрока в регионе, например, проведя там трехстороннюю встречу министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции. Кроме того, было достигнуто джентльменское соглашение о том, что все визиты высокопоставленных турецких военных, или гражданских лиц, занимающихся вопросами обороны, должны включать и остановку в Нахичевани.

Наращивание вооружений ускорилось в прошлом году. После приобретения Арменией мощных российских баллистических ракет «Искандер», которые впервые сделали возможным нанесение ударов по Баку, а также нефтяной инфраструктуре и другим стратегическим целям в Азербайджане, Баку стал все чаще упоминать значение Нахичевани как плацдарма для контратаки. Граница Нахичевани находится всего в 60 километрах от Еревана, а значит азербайджанские «Смерчи» (с дальностью 90 километров) и РСЗО «Касирга» (от 100 до 120 километров) могут легко долететь до армянской столицы.

«Нахичеванская армия способна выполнить любую задачу, – сказал президент Алиев во время визита в эксклав в январе. – Сегодня военный потенциал Нахичевани находится на самом высоком уровне. Здесь базируется самое современное оборудование, оружие, боеприпасы».

Но обе стороны, по-видимому, понимают, что за бомбардировкой столицы одного государства последует разрушительная контратака, и поэтому удар с территории Нахичевани будет произведен только в самом крайнем случае.

В частности, нападение на Армению из Нахичевани может побудить Ереван потребовать, чтобы, в соответствии с положениями Организации Договора о коллективной безопасности, Россия вмешалась в конфликт на стороне Армении, чего Баку очень старается избежать.

«При худшем сценарии полномасштабной войны короткое расстояние между эксклавом и стратегическими целями и инфраструктурой Армении еще более затрудняет для Армении обнаружение, отслеживание, перехват и уничтожение выпущенных по ее территории из Нахичевани ракет», – сказал Фуад Чирагов, аналитик азербайджанского правительственного Центра стратегических исследований.

Но «учитывая, что Армения является членом ОДКБ, Азербайджан вряд ли сделает первый шаг в плане использования своего военного потенциала в Нахичевани в качестве плацдарма для нападения», – добавил он.