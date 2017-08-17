Россия: ЦБ трубит победу над инфляцией, но реальные доходы населения продолжают снижаться

Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной. (Фото: Пресс-служба президента РФ)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Центробанк России празднует первое в году замедление инфляции: рост цен в июле оказался наименьшим за последние 5 лет. Однако если проанализировать весь кризисный период, картина выглядит куда менее радужной: с 2014 года рост цен составил 32%, а реальные доходы населения рухнули на 11,2%.

Официальный рост цен на товары и услуги в июле 2017 года составил 0,07%. Ниже этого значения инфляция еще никогда не была зафиксирована за все время наблюдений Росстата (с 2002 года), за исключением августа 2016 года, когда рост цен замедлился до 0,01%. В годовом выражении инфляция в июле составила 3,9%, что является самым низким показателем с мая 2012 года (3,6%). Июльский показатель психологически важен для руководства Центробанка, поскольку он впервые преодолевает цель Банка России по инфляции по итогам всего 2017 года – 4%.

Месячная инфляция в годовом выражении – это рост цен в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года. В свою очередь, за январь-июль 2017 года инфляция составила 2,4%. Если в оставшиеся пять месяцев она будет вести себя так же, то за год рост цен составит 4,1%, что почти соответствует ожиданиям Центробанка. Так что цель ЦБ по итогам года представляется достижимой.

Но есть и другой взгляд на уровень инфляции, рассчитанный без участия государственного органа статистики. Согласно данным компании «Ромир», разработавшей методику, позволяющую, по ее утверждениям, определить реальные показатели инфляции, в июле «личная инфляция» населения оказалась в 15 раз больше официальной – 1,5%. В качестве причин «Ромир» называет выросшие на 3,6% тарифы на услуги ЖКХ и рост на 0,2% цен на бензин. Рост цен с начала года, по данным «Ромира», тоже оказался чуть выше цифр Росстата – 2,8% (вместо официальных 2,4%).

Замедление инфляции ЦБ связывает со снижением цен на плодоовощную продукцию (на 16% в июле). «Холодная весна и поздняя посевная компания сдвинули сроки уборки овощей. Однако с появлением продукции нового урожая отечественного производства предложение на рынке сравнительно дешевой продукции восстанавливается. Снизились цены на овощную продукцию, в том числе на картофель, капусту, лук, свеклу, морковь, чеснок – овощи, входящие в так называемый «борщевой набор»», – говорится в отчете ЦБ «Динамика потребительских цен».

В «Ромире» рассматривают падение цен на овощную продукцию не как источник замедления инфляции, а как средство, благодаря которому населению удалось сэкономить. В июле граждане потратили на все виды повседневных товаров на 0,5% меньше, чем месяцем ранее. Без этой экономии «личная» инфляция, возможно, была бы выше, считают в компании.

Между тем, предупреждает Банк России, в ближайшие месяцы есть риск повышения продовольственной инфляции из-за возможного снижения урожая некоторых овощей и фруктов. Ограничивать инфляционные риски Центробанк намерен «поддержанием умеренно жестких денежно-кредитных условий», то есть сравнительно высоким уровнем ключевой ставки, по которой в ЦБ кредитуются коммерческие банки. Отметим, что метод контроля цен через ключевую ставку («таргетирование инфляции») регулярно подвергается критике со стороны ряда экономистов, считающих, что повышение ставки как раз ускоряет рост цен, а не наоборот, как считают в Центробанке.

Между тем июльские достижения экономических властей в области роста цен выглядят ничтожными в сравнении с инфляцией за весь кризисный период. Начиная с 2014 года (по июль 2017-го) инфляция в стране составила 32%. Между тем, реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом инфляции и обязательных платежей) в этот период не только не росли, но и падали каждый год без исключения.

Так, по данным Росстата, реальные доходы населения в 2014 году снизились на 0,7%, в 2015-м – на 3,2%, в 2016-м – на 5,9%. С января по июль 2017 года они снизились еще на 1,4%. Получается, что за все время кризиса при инфляции 32% реальные доходы жителей России упали на 11,2%.

Доходы населения напрямую влияют на характер потребительских расходов, которые вносят основной вклад в рост ВВП. В первом квартале 2017 года ВВП с учетом очищенной сезонности вырос на 0,7%, говорится в апрельском докладе Внешэкономбанка. Причем этот рост был обеспечен именно потребительскими расходами, которые в апреле начали снижаться за счет сокращения спроса на платные услуги. «Устойчивость дальнейшего роста экономики будет зависеть от того, как быстро сможет быть преодолена общая тенденция снижения доходов домашних хозяйств», – приводятся в докладе слова главного экономиста ВЭБа Андрея Клепача. В аналогичном майском докладе Клепач утверждает, что доходы населения «продолжают остаются нестабильными».

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогу 2017 года ждет восстановления потребительского спроса, который будет обеспечен ростом реальных располагаемых доходов населения на 1%, заявлял он в апреле на заседании правительства. Во многом спрос восстановится благодаря индексации пенсий, которая на один процент превысит инфляцию по итогам года, сказал он.

Стоить отметить, что на фоне сильного роста цен в последние годы и постоянного сокращения реальных доходов их увеличение на 1% вряд ли окажется хоть сколько-нибудь ощутимым среди населения. Некоторый рост потребительского спроса в последние месяцы скорее объясняется взрывным ростом – почти на 40% – потребительских долгов населения в первом полугодии, т.к. люди за счет заемных средств пытаются компенсировать длительное снижение реальных доходов и поддержать приемлемый уровень жизни. Но кредиты способны обеспечить лишь временный рост платежеспособности потребителей, за которым последует еще более глубокое падение, когда выплаты по займам еще более сократят и без того уменьшающиеся располагаемые доходы россиян.