Узбекистан возвращается к вопросу о безвизовом режиме для туристов из ряда стран

Узбекские власти сообщили о создании рабочей группы, которой поручено до конца сентября подготовить список государств, гражданам которых могут быть предоставлены визовые послабления. (Фото: Автор: Азиатский банк развития. Источник: Flickr.com. Дополнительная информация о фотографии здесь).

Заметка из блога EurasiaNet.org «Чойхона».

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. В рамках президентской программы по развитию туризма на период до 2019 года снова поднят вопрос о введении визовых послаблений для иностранных туристов из ряда стран.

В начале года правительство уже объявляло о планах разрешить гражданам 27 государств выезжать в Узбекистан без визы. Но уже через несколько дней последовало опровержение, по слухам, ставшее результатом перебранки между кабинетом президента и главой СНБ.

Теперь правительство опять сообщило о создании рабочей группы, которой поручено до конца сентября подготовить список стран, гражданам которых могут быть предоставлены визовые послабления. В частности, для граждан с преимущественно мусульманским населением, вроде Индонезии и Малайзии, будет создана упрощенная процедура посещения традиционных мест паломничества, включая Самарканд и Бухару.

Программой развития туризма также предусматривается привлечение иностранных инвестиций для строительства новых гостиниц. В Узбекистане имеется всего несколько отелей мирового класса, а большинство остальных не отвечает требованиям привыкших к другим стандартам туристов. Также местным предпринимателям планируется предоставлять ссуды сроком на 15 лет для строительства гостиниц и прочих объектов туристической инфраструктуры.

Согласно официальным данным, только с начала года оборот в сфере туризма составил $700 млн. В этой области были заняты около 1,1 млн. человек, что на 18% больше, чем годом ранее.

Кроме того, власти решили немного облегчить жизнь и узбекским гражданам, объявив о планах по упрощению процедуры выезда за рубеж.

Президент Шавкат Мирзиёев 16 августа подписал указ «О коренных мерах по совершенствованию порядка выезда граждан Республики Узбекистан за границу», согласно которому с 1 января 2019 года для выезда за рубеж больше не нужно будет получать так называемые «выездные визы». Вместо них власти делают ставку на повсеместное распространение биометрических паспортов.

Данный шаг положит конец унаследованной с советских времен практике ограничения свободы передвижения граждан.