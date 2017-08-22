В Крыму дефицит бензина

Одна из заправок сети ATAN. (Фото: Де-факто администрация Крыма)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА . Из-за проблем с железной дорогой на юге России Крым почти две недели испытывал дефицит бензина. К середине августа самого распространенного вида топлива – Аи-95 – не было практически нигде. И хотя сейчас ситуация улучшилась, участники рынка не исключают перебоев, поскольку для обеспечения полуострова достаточным количеством топлива нужен месяц. Между тем ФАС, которая борется с ростом цен на бензин в Крыму, проводит проверку уже в связи с его дефицитом.

Проблема с автомобильным топливом в Крыму появилась еще в начале августа. По сообщению Минтопэнерго, на «некоторых АЗС» бензин Аи-95 продавали только по ранее приобретенным топливным картам и талонам, которыми пользуются, в основном, местные жители и юридические лица. Сокращение предложения произошло «в связи с резким увеличением спроса и ограничениями на доставку грузов через Керченскую паромную переправу из-за неблагоприятных погодных условий».

Несмотря на официальную версию, некоторые участники рынка (в частности, глава сети заправок ATAN Александр Терещенко) связывали перебои с недавней хакерской атакой http://bit.ly/2g0EXze на серверы нефтегазовой компании «Роснефть», которая могла затронуть работу ее нефтеперерабатывающих заводов. Предприятия «Роснефти» – основные поставщики топлива в Крым.

Министерство также сообщало, что 7 августа все ограничения сняты и нефтепродуктов на АЗС достаточно. «Кроме того, в пути находятся более 400 вагонов с нефтепродуктами, что позволит обеспечить 33-суточный запас топлива», – утверждалось в тексте. Однако стратегический запас до Крыма либо не доехал, либо его не хватило. Через несколько дней бензин снова стал пропадать с заправок, а к середине августа его не стало практически нигде. Жалобы в соцсетях на отсутствие топлива шли из Симферополя, Севастополя, Феодосии, Судака и со всего южного берега Крыма.

В Крыму работают две крупнейшие сети автозаправочных станций. Это ООО «Атан-Крым» (79 заправок под брендом ATAN), основным собственником которого, по данным сервиса Kartoteka.ru, является Иванна Тихомирова, супруга заместителя главы Счетной палаты Крыма Алексея Тихомирова. И компания «ТЭС» (68 заправок TES), принадлежащая семье бывшего депутата украинской Верховной Рады Крыма Сергею Бейму.

Сотрудники заправок ATAN и TES в середине августа говорили об отсутствии на всех без исключения АЗС в Севастополе и его окраинах бензина Аи-95, а также его премиальных разновидностей (Аи-95 «Премиум» на ATAN и Аи-95 Ventus на TES). Бензин Аи-98 в принципе продается на единичных заправках, но на них он оказался раскуплен. В большинстве случаев водителям предлагали залить Аи-92, однако местами и эта разновидность топлива отсутствовала. В кол-центрах обеих сетей говорили о возможном наличии 95-го бензина в Симферополе и Ялте, однако для уточнения этой информации им нужно было звонить на каждую заправку.

«Бензовозы приходят ночью, ранним утром на некоторых заправках есть 95-й бензин, но его быстро раскупают. Звоните ночью, мы вам скажем, куда ехать», – говорили в сети TES вечером 15 августа. На этот раз проблема была связана с ограничениями на перевозку товаров, которые ввела РЖД. «В связи со сверхнормативным наличием груза для перевалки через паромную переправу, отставленными от движения поездами, в целях исключения непроизводительного простоя вагонов запретить провозку всех грузов, кроме продовольственных, топлива для реактивных двигателей, нефти и нефтепродуктов, предназначенных для нужд предприятий Крыма с 4 августа 2017 года»,– говорится в телеграмме РЖД.

К концу недели бензин появился на большинстве заправок. В пятницу, 18 августа, в сети ATAN сообщили, что бензин есть на всех заправках Севастополя. «Но сколько он там будет, мы не знаем. Сейчас он есть, но пока вы едете, его может не стать», – сказали в компании. В сети TES в этот же день заявили о наличии топлива. «Но будет ли он теперь постоянно, мы не знаем. Теперь уже мы ни в чем не можем быть уверены», – сообщили в фирме. Коммерческий директор TES Антон Раскин заявил, что проблемы сохранятся до конца лета. На то, чтобы обеспечить полуостров нормальным объемом топлива, требуется месяц (компания владеет двумя нефтепродуктовыми базами в Крыму, где может хранить и перегружать топливо). В выходные дни (до 20 августа включительно) найти заправки без бензина EurasiaNet.org уже не удалось.

На фоне резкого сокращения предложения топлива оно должно было подорожать, однако этого не произошло. Как и раньше, цена 95-го бензина в зависимости от заправки колеблется в районе 43,1-43,4 рубля. Дело в том, что еще в июне управление ФАС по Крыму и Севастополю выписало пяти сетям АЗС штраф на общую сумму 129 млн. рублей как раз по причине слишком высокой стоимости топлива. Бензин в Крыму дороже, чем в материковой России.

«Ряд сделок по поставкам нефтепродуктов на территорию Крыма на биржевых площадках, мягко говоря, находятся под подозрением. Нам известно, что некоторые лица совершают адресные сделки на базе железнодорожных станций на 3-4 тыс. руб. на тонну выше рынка», – заявлял в июне глава управления регулирования ТЭКа ФАС Дмитрий Махонин. На этот раз ФАС проводит проверку по факту дефицита топлива, которая должна закончиться в конце сентября – начале октября.

Объемы потребления бензина на полуострове представляются весьма значительными. На 2,4 млн жителей полуострова приходится около 380 тыс. автомобилей (по данным ГИБДД 2015 года). В дополнение, по прогнозу ООО «Морская дирекция» (управляет Керченской паромной переправой), в 2017 году объем перевозки легковых автомобилей составит 1,3 млн. автомобилей. Поскольку статистика учитывает переправу машин в любом направлении, речь может идти о примерно 650 тыс. автомобилей, каждый из которых переправится в Крым, а затем – обратно в Краснодарский край.