Грузия упала в рейтинге Всемирного банка из-за статистических колебаний

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Ранее этим летом, когда Грузия упала в рейтинге Всемирного банка до уровня государства с доходами ниже среднего, могло показаться, что это произошло по причине ослабления экономики страны. Однако падение Грузии в рейтинге больше связано со статистическими колебаниями, чем с существенным снижением экономической активности.

В 2016 году грузинские официальные лица шумно приветствовали новость о том, что Всемирный банк внес страну в категорию государств с доходами выше среднего уровня. Сообщение об этом в Тбилиси приняли с большой помпой. Но в июле этого года, когда страна вернулась в ряды государств с доходами ниже среднего, сообщение об этом постарались проигнорировать.

Чтобы понять, почему Грузия так «прыгает» в рейтинге, необходимо рассмотреть систему, при помощи которой Всемирный банк распределяет страны по категориям, и то, как эта система используется на практике. Также необходимо знать об особенностях переписей населения в Грузии в 2002 и 2014 годах и колебаниях курса национальной валют.

Начнем с того, что при подготовке рейтинга Всемирный банк в основном полагается на показатели валового национального дохода (ВНД), состоящего из валового национального продукта (ВВП) и доходов, поступающих в страну из-за границы, включая проценты по кредитам и дивиденды. Расчеты ведутся согласно разработанному банком методу Atlas, учитывающему колебания курса национальной валюты.

Диапазоны для каждой группы немного меняются от года к году в зависимости от инфляции. В предыдущем году страны с ВНД на душу населения в размере от $1005 и ниже считались государствами с низкими доходами. Страны c ВНД в диапазоне от $1006 до $3955 попадали в группу государств с доходами ниже среднего уровня. Диапазон от $3956 до $12235 обеспечивал ранг стран с доходами выше среднего. А государства с ВНД выше $12236 попадали в разряд стран с высокими доходами.

В последние годы опустилась в рейтинге Всемирного банка не только Грузия. Например, Россия в 2016 году перешла из разряда стран с высокими доходами в ранг государств с доходами выше среднего. Азербайджан стоит на грани сползания в группу государств с доходами ниже среднего уровня. А Кыргызстан и Таджикистан почти определенно опять скатятся в категорию государств с низкими доходами.

Одним из факторов при расчете ВНД на душу населения является численность жителей страны. Если численность сокращается, то, при всех прочих равных условиях, ВНД будет увеличиваться. По этой причине Грузия и перешла в ранг стран с доходами выше среднего по результатам переписи населения в 2014 году. Между 2002 и 2014 годами население рассчитывалось на основе данных переписи 2002 года, результаты которой, как считается, были сильно преувеличены. После этого ежегодно рост населения подсчитывался на основе данных о рождаемости и смертности, но и эти данные оказались искаженными, т.к. указывали на постоянный рост населения.

Перепись 2014 года была уже гораздо более точной, и согласно ее результатам реальная численность населения оказалась на 17% ниже прогноза Национальной статистической службы Грузии на 2014 год. В результате показатель ВНД резко взлетел, выведя страну в ранг государств с доходами выше среднего.

Хотя методом Atlas учитываются колебания курса национальной валюты, ВНД рассчитывается в долларах. В Грузии курс национальной валюты с начала 2014 года упал с 1,7 до 2,4 лари за доллар. Это и послужило причиной сползания страны в более низкую категорию в последнем рейтинге Всемирного банка.

Несмотря на «прыжки» Грузии вверх и вниз в рейтинге по причине колебаний численности населения и курса национальной валюты, все эти годы экономика страны развивалась относительно стабильно. В 1995-2013 годах она росла в среднем на 5.9% в год. С 2014 года средний ежегодный прирост замедлился до 3,4%.

Колебания обменного курса негативно влияют на перспективы роста экономики. Во-первых, волатильность курса затрудняет предприятиям задачу по прогнозированию затрат. Кроме того, многие жители страны брали ссуды в долларах, а доходы получают в грузинских лари. Хотя номинальная зарплата немного опережает инфляцию, она не поспевает за снижением курса грузинской валюты. Как следствие, платежи по долгам поглощают все более значительную долю дохода обремененных долларовыми долгами граждан. Правительство Грузии и Национальный банк стараются решить эту проблему при помощи программы, в рамках которой власти субсидируют перевод валютных кредитов в грузинские лари по выгодной ставке.

Хотя падение Грузии в рейтинге Всемирного банка больше связано со статистическими колебаниями, чем с фактическим состоянием экономики страны, сползание в рейтинге имеет реальные последствия. Например, Global Fund – организация, предоставившая Грузии более 100 миллионов долларов на борьбу с туберкулезом и СПИДом – по-разному подходит к оказанию помощи странам с доходами выше и ниже среднего. Также, согласно исследованию Brookings Institution, страны с более высоким уровнем доходов чаще получают помощь в виде не безвозмездных грантов, а подлежащих погашению кредитов.

Некоторые международные организации меняют условия кредитования, если страна переходит из группы с доходами ниже среднего в категорию стран с доходами выше среднего. Поэтому понижение Грузии в рейтинге может создать и ряд плюсов, включая рост объемов получаемой страной безвозмездной помощи.

Но понижение также имеет значительные недостатки. В политическом плане это плохая новость для властей страны, поскольку она может заставить граждан думать, что страна движется в неправильном направлении. Более низкая позиция в рейтинге вряд ли делает Грузию более привлекательным местом для инвестиций, что может оказать влияние на принятие решений потенциальными иностранными инвесторами.