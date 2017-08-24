Россия: Власти объявили о падении бедности, которая на самом деле растет

Cокращение бедности носило исключительно технический характер, но у властей пока нет планов устранять это недоразумение. (Фото: Pixabay)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. В начале 2017 года в России снизился уровень бедности на фоне сокращения реальных доходов населения, хотя при падении доходов число бедных, наоборот, должно увеличиваться. Парадокс объясняется тем, что сокращение бедности, как оказалось, носило исключительно технический характер, благодаря которому она, по всей видимости, снизится и по итогам полугодия. У властей пока нет планов устранять это недоразумение.

Количество бедных в России в первом квартале 2017 года неожиданно сократилось на 1,4 млн человек. Согласно данным Росстата, их число упало с 23,4 млн человек (16% населения) до 22 млн граждан (15%). Причем, по данным РАНХиГС, число бедных упало еще и в сравнении с первым кварталом 2015 года (15,9% населения).

Уровень бедности Росстат традиционно сравнивает с аналогичным периодом прошлого года из-за ярко выраженной сезонности этого показателя. В начале года уровень бедности стабильно высокий из-за сокращения доходов, вызванного длинными новогодними праздниками. А в конце года уровень бедности падает в связи с увеличением доходов, связанным с премиями и тринадцатыми зарплатами. Так, например, в первом квартале 2016 года число бедных оценивалось в 23,4 млн жителей страны, а в четвертом – в 14,8 млн.

Некоторые экономисты обратили внимание на странную нестыковку. Дело в том, что снижение уровня бедности в начале года произошло на фоне снижения реальных доходов. Тем более что разница в доходах различных слоев населения практически не изменилась. В теории это невозможно, т.к. чем меньше доходы населения, тем больше бедных, при прочих равных условиях. Другими словами, уровень бедности должен был вырасти, а он почему-то упал.

Если верить Росстату, в первом квартале 2017 года реальные располагаемые доходы (т.е. доходы после вычета инфляции и обязательных платежей) упали в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом на 0,1%. «Центр развития» Высшей школы экономики приводит другие расчеты. Номинальные пенсии за этот период выросли на 17,1% (за счет единовременной выплаты пенсионерам размером 5 тыс. рублей в качестве компенсации за неполную индексацию пенсий в 2016 году). Номинальные зарплаты выросли на 6,6%. При этом номинальные среднедушевые доходы (рассчитываются делением общей суммы доходов на количество жителей страны) выросли лишь на 4,4%. Как предполагают в «Центре развития», это произошло из-за возможного сокращения прочих доходов – скрытых зарплат, предпринимательства, доходов от собственности и т.д.

Однако поскольку рост среднедушевых доходов (4,4%) был перекрыт инфляцией – 4,6% в сравнении с первым кварталом прошлого года, по данным «Центра развития» (или 4,4%, по данным Росстата), реальные располагаемые доходы населения снизились на 0,2%, пишут сотрудники центра.

Росстат рассчитывает уровень бедности, сравнивая доходы населения с прожиточным минимумом. Однако оба показателя берутся не в реальном, а номинальном значении (без учета инфляции и других факторов). Бедными признаются те, кто зарабатывает меньше прожиточного минимума (9909 рублей). Если в какой-то момент они зарабатывают больше прожиточного минимума, они вычеркиваются из числа бедных, и уровень бедности на бумаге падает.

В первом квартале 2017 года величина прожиточного минимума составила 9909 рублей в месяц, что всего на 1,4% выше показателя первого квартала 2016 года (9776 рублей). На этом фоне номинальные среднедушевые доходы выросли чуть больше – на 4,4%. По этой причине и получилось, что 1,4 млн граждан неожиданно оказались вычеркнуты из числа бедных. «Именно это «замерзание» прожиточного минимума при более быстром (хотя и уступающем темпам инфляции) росте номинальных доходов дало снижение бедности», – заключают в «Центре развития».

Открытым остается вопрос о том, почему же тогда прожиточный минимум растет так медленно. Во-первых, это связано с тем, что формула его расчета не чувствительна к инфляции и другим изменениям в экономике. Этот показатель определяется как сумма стоимости необходимых, в представлении Росстата, товаров и услуг. Причем отношение стоимости этих благ к общей сумме поставлено в зависимость от следующей пропорции: 50% прожиточного минимума приходится на продовольственные товары и по 25% – на услуги и непродовольственные товары. В результате такого упрощенного расчета, в котором не учитывается даже рост цен, величина прожиточного минимума не отражает реальных возможностей этих денег.

Во-вторых, прожиточный минимум является некоторым компромиссом между оценкой потребностей населения и бюджетными возможностями правительства, поскольку прожиточный минимум лежит, кроме того, в основе расчетов социальных пособий населению, поясняла ранее EurasiaNet.org заведующая лабораторией Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина. Реальный уровень бедности значительно превышает официальную статистику. Причем это подтверждают сами чиновники, как, например, вице-премьер Ольга Голодец.

Но даже несмотря на все несовершенство методики расчета уровня бедности, ее официальный показатель до сих пор неуклонно рос, начиная с 2012 года. За четыре года среднегодовое количество бедных выросло с 15,4 млн до 19,8 млн человек (с 10,7% до 13,5% населения), следует из данных Росстата. В качестве причин министр финансов Антон Силуанов в феврале 2017 года называл два обстоятельства. Во-первых, бедность передается из поколения в поколение, поскольку основная группа бедных – это семьи с маленькими детьми и работающими в неформальном секторе родителями, которые воспитывают своих потомков по своему образу и подобию. А, во-вторых, постоянно растущие бюджетные расходы не способствую снижению бедности, поскольку в программах соцподдержки, распределяемых по категориям граждан, не учитывается критерий нуждаемости, говорил он.

Как можно судить по планам правительства, уровень бедности в ближайшее время должен будет снова снизиться вслед за первым кварталом, т.к. рост номинальных доходов по-прежнему будет опережать скорость увеличения прожиточного минимума. Поэтому очередное полугодовое сокращение бедности, судя по всему, будет носить такой же технический характер, как и в первом квартале 2017 года.

Правительство планирует увеличить прожиточный минимум по итогам второго квартала до 10329 рублей. По итогам полугодия прожиточный минимум составит, таким образом, 10119 рублей. В результате этого, по расчетам «Центра развития», в первом полугодии рост прожиточного минимума (2,6%) чуть приблизится к показателю прироста номинальных среднедушевых доходов (4,4%), в результате чего основа для снижения бедности немного сократится, но ее должно хватить для очередного сокращения количества бедных. «Скорее всего, полугодовые значения показателей бедности будут очень близки к их значениям в первом полугодии 2016 года [21,4 млн человек, или 14,6% населения]», – считают в «Центре развития».