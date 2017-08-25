Туркменистан: Запрет на продажу алкоголя вызвал масштабный ажиотаж

Покупатели у лавки со спиртным на одном из рынков Ашгабата. Власти ввели сухой закон до окончания Азиатских игр в помещениях и по боевым искусствам. (Фото: Автор: Дейв Роффер. Источник: Flickr.com. Дополнительная информация о фотографии здесь).

НОВОСТИ / БЛОГИ. Как только власти Туркменистана заявили на прошлой неделе о введении сухого закона до окончания Азиатских игр в помещениях и по боевым искусствам, любители пропустить рюмочку бросились на штурм торгующих спиртным магазинов.

Запрет вступил в силу 19 августа и продлится до начала октября (соревнования будут проходить 17-27 сентября).

Данный указ, по всей видимости, был частично вдохновлен лозунгом Игр: «Здоровье. Вдохновение. Дружба». Но лишение посетителей алкоголя может осложнить достижение как минимум двух последних целей лозунга.

Услышав эту новость, граждане в панике бросились к оптовым торговцам, которые обычно хранят на складах большое количество алкогольной продукции. Торговцы, чувствуя, что в период сухого закона могут лишиться значительных доходов, были рады продать все, что у них было. Покупатели брали столько пива и прочего алкоголя, сколько могли унести.

«Оказывается у нас очень много пьющих, несмотря на утверждения в газетах, что все начали вести здоровый образ жизни, – сказал корреспонденту EurasiaNet.org с усмешкой один 70-летний ашгабатец, наблюдавший за ажиотажной скупкой спиртного.

Данный шаг властей многих удивил.

«Зачем запрещать то, что приносит столько денег в государственную казну? – задался вопросом другой наблюдатель, тоже стоявший у алкогольного магазина. – Я помню, как в 2012 году, в апреле, они тоже запретили продажу алкоголя, но это было всего на неделю, чтобы отпраздновать Неделю здоровья и счастья. Сейчас в течение целого месяца правительство будет недополучать такие огромные доходы от продажи алкоголя, а затем, как обычно, они компенсируют потери за счет урезания зарплат».

В 2012 года запрет не нанес особого ущерба владельцам магазинов, т.к. многие продолжали продавать спиртное из-под полы. Некоторые владельцы торговых точек даже продавали дешевое туркменское вино на розлив стаканами: его можно было выпить в точке, но нельзя было выносить.

В этом году владельцев баров и ресторанов, входивших в числе немногих граждан страны, с нетерпением ожидавших Игр, теперь ждет горькое разочарование. Они надеялись, что во время соревнований гости и местные болельщики наводнят питейные и развлекательные заведения, но если правительство не отменит свое постановление, то их надежды пойдут прахом.

В первый день после вступления запрета в силу одно пивное заведение в Ашгабате позволило нескольким постоянным и хорошо знакомым клиентам утопить свои печали в спиртном. Но теперь здесь ждут длительное затишье.

«Люди часто приходили и отмечали дни рождения и другие семейные мероприятия на свежем воздухе в нашем баре. Всё всегда проходило цивилизовано, без каких-либо неприятных инцидентов или драк. А теперь людям негде праздновать, кроме как дома. Пусть уж эти Азиатские игры наконец закончатся. Все в городе уже устали от этого», – сказал один владелец бара, отказавшийся назвать свое имя.