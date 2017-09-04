В какую школу идут первоклассники Беларуси, Казахстана и России?

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НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Системы школьного образования Беларуси, Казахстана и России – государств, составляющих костяк Евразийского экономического союза – являются преемницами советской системы, но эти страны по-разному видят будущее своих школ и их выпускников. Россия и Беларусь смотрят на советский опыт как на идеал, а Казахстан строит новую систему школьного образования, учитывающую современную мировую практику.

Общие черты и различия

Структурно и организационно системы школьного образования Беларуси, Казахстана и России схожи. Среднее общее образование состоит из трех ступеней: начальной (1-4 классы), основной (5-9 классы) и старшей (10-11 классы) школы. И это почти все, что их сближает.

В России кроме средних школ существуют гимназии и лицеи с профильным обучением. Гимназии и лицеи до недавнего времени были и в Беларуси, но новый министр образования Игорь Карпенко выступил с инициативой оставить профильное обучение только в старших классах, поэтому учебные программы гимназии и средней школы сейчас не будут отличаться . В Казахстане создали « Назарбаев Интеллектуальные школы», экспериментальные образовательные учреждения нового типа, ориентированные на модернизацию системы школьного образования.

В Беларуси планировался перевод среднего образования на 12-летнее обучение, однако в 2008 году вернулись к 11-летнему, чтобы, как сказал президент страны Александр Лукашенко, «прекратить затратные эксперименты и возвратиться к той школе, которую мы все хорошо знали». Казахстан сейчас переходит к 12-летнему обучению, но как раз для того, чтобы сократить расходы высшей школы, так как введение 12-го класса позволит сократить количество общеобразовательных программ в ВУЗах.

Все три страны заканчивают обучение едиными государственными экзаменами, которые имеют разные названия в каждой стране, но по сути первоначально были организованы схоже. Изменения последних лет в Беларуси и России обозначили отличия. Чиновники в Беларуси говорят о необходимости оценки тестов учащихся с точки зрения логики предложенного решения или вывода, а также изучения личностного и социального развития выпускника. В России вносят изменения в устную часть экзамена по русскому языку, окончательный формат которого пока не утвержден, а также убирают тестовые задания из экзаменов по всем предметам, кроме иностранного языка. А Казахстан принципиально меняет систему оценки, и теперь она, по словам министра образования Ерлана Сагадиева, будет двигаться в сторону интеграционных тестов System Integration Test, которые позволяют определить интеллектуальный уровень и потенциал выпускника.

Все три страны активно обсуждают внедрение базового учебника, правда, ожидания у каждой из стран от этого учебника разные. Все рассматривают проблему чрезмерной загруженности учителей и обсуждают возможность повышения заработка педагогам, но делают это тоже по-разному.

Как министры собираются улучшать школьное образование

В 2016-2017 годах во всех трех странах были назначены новые министры образования, и принимаемые ими решения будут влиять на развитие событий в этой сфере в ближайшей перспективе.

Президент Беларуси призывает обойтись без значительных изменений, адаптируя школу под современные условия. Такой подход разделяет министр образования страны Карпенко, которого глава государства назвал «знающим основы нашей советской школы». Министр убежден, что в целом система школьного образования в Беларуси работает хорошо. «Говорить о глобальных изменениях я бы не стал. Глобальных потрясений наша система не требует», – отметил он.

Министр образования и науки России Ольга Васильева тоже выступает «за возврат к лучшим традициям советской школы», а на критику своей позиции заявила: «Меня пытаются упрекнуть в том, что ретроград, консерватор и т. д. Ну, во-первых, в консерватизме нет ничего плохого. Это всегда была охранительная история продвижения вперед. Я считаю, что образование – это не та область, и я в этом глубоко убеждена, которая требует больших преобразований».

Министр образования и науки Казахстана Сагадиев руководствуется конкретными и измеримыми установками. «Президент Казахстана поставил цель – войти в 30 наиболее развитых стран. … [Школьное образование] должно быть основано не столько на количестве знаний, сколько на функциональной грамотности. То есть важным становится не то, что знает человек, а что он умеет и как он умеет применять знания… С 1 сентября [2016] года Казахстан начинает внедрять [новые стандарты] с первого класса во всех школах. На внедрение полностью дается четыре года», – сказал он.

Наиболее важные изменения в школе

Беларусь переходит к обязательному общему среднему образованию. По словам министра Карпенко, сейчас почти 100% учеников в стране уже получают общее среднее образование. Есть «государственный запрос на образованного высококвалифицированного специалиста, есть потребность и готовность к такому переходу». Переход, по его мнению, позитивно повлияет на развитие человеческого потенциала и международный имидж страны. Кроме того, президент Лукашенко заявил о необходимости обновить учебные программы и учебники: «Никакой проблемы в этом не вижу. Мы ведь не заново создаем учебники, учебные программы. В основном это нормальные учебные программы и учебники. Но некоторые темы, как обнаружилось, надо корректировать». Он обращает особое внимание учителей на нравственное воспитание школьников: «Крайне важно воспитать личность нравственную, научить молодежь отличать правду ото лжи».

В этом же направлении думает и министр образования России Васильева: «У людей, особенно у маленьких людей, должно быть много урочного и внеурочного времени, связанного с нравственными понятиями». Чиновница уверена, что результатом обучения должно быть то, что «базис знают все». Если идеалом считать советскую школу, то, вероятно, под «базисом» подразумевается определенный объем информации по каждому школьному предмету.

Министр образования Казахстана Сагадиев заявил о необходимости перехода от старой «знаковой модели образования, где человек очень много запоминает цифр, дат» к принципиально новой «так называемой функциональной грамотности, где он умеет, где он понимает, как применять свои знания, умеет их искать, быстро читает, умеет связывать большие блоки информации логическим способом». По его словам, все школы Казахстана начали переходить на модель, основанную на функциональной грамотности.

Еще одно изменение в казахстанских школах связано с переходом на три языка обучения – казахский, русский и английский. Министр страны уверен, что большинство знаний и научных исследований в мире производится на английском языке, и чем лучше знание английского у людей, тем выше доход на душу населения, меньше безработной молодежи, лучше бизнес-климат. «Окончательные сроки и график перехода на преподавание на английском четырех предметов в старшей школе будут приняты в 2018 году», – сказал он.

После обретения независимости даже те страны, которые наиболее активны в интеграционных процессах, все больше расходятся. Если Россия и Беларусь схожи в видении перспективы выхода из затяжного кризиса в возврате к советской системе и много внимания уделяют нравственному и идеологическому воспитанию, то Казахстан старается перейти на совсем другой уровень образования с другими целями и ожидаемыми результатами. Какой подход окажется наиболее удачным, вероятно, станет ясно нескоро, но выбор направления в этой сфере окажет значительное влияние на долгосрочное развитие этих государств.