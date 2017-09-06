Узбекистан: Власти ввели конвертацию сума, ударив по черному рынку

Люди ждут в очереди в одном из отделений банка «Асака», чтобы обменять деньги. (Фото: EurasiaNet.org)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. В финансовой системе Узбекистана произошло большое событие: власти отменили существовавшие на протяжении десятилетий ограничения на оборот валюты, душившие бизнес и способствовавшие процветанию черного рынка.

Центральный банк Узбекистана 5 сентября на своем сайте опубликовал новые котировки иностранных валют. Доллар, стоивший еще днем ранее 4210.35 сумов, официально подорожал до 8 100 сумов. Курс ЦБ превысил даже курс черного рынка, где доллар торговался по 7 700 сумов.

В тот же день были внесены изменения касательно правил торговли валютой в обменных пунктах. Причем, по всей видимости, для банков эти изменения – давно с нетерпением ожидавшиеся простыми гражданами и бизнес-сообществом – стали большой неожиданностью.

В отделении банка «Ипак йули» («Шелковый путь») в районе Универсама корреспонденту EurasiaNet.org сказали, что у них нет обменных пунктов и они пока не готовы к приему валюты у граждан. Сотрудница банка Разия сообщила, что решение о конвертации было принято слишком быстро и банк не успел подготовиться.

Люди уже с утра начали выстраиваться в длинные очереди у дверей банков в надежде поменять свои доллары, евро и даже казахские тенге. Если банк не принимал валюту, они уходили в поисках других банков.

Лучше всех подготовился банк «Асака», где уже ждали людей с валютой и всех приглашали в обменный пункт. Внутри обменного пункта корреспондент EurasiaNet.org обнаружил небольшую очередь из 12 человек. Работники банка обслуживали быстро и выдавали новые банкноты достоинством 50 000 сумов, что тоже было новшеством.

Власти объявили о планах ввести в оборот купюры достоинством 50 000 сумов (примерно $6) только в августе. Также сообщалось о намерении ввести банкноты в 100 000 сумов. Было заявлено, что это делается с целью сокращения тоннажа наличной валюты, находящейся в обороте, но экономисты утверждают, что даже стотысячной купюры будет недостаточно. Первые банкноты достоинством 50 000 сумов были введены в оборот 22 августа, но в торговых точках этих купюр не было до 5 сентября. Похоже, что Центробанк решил выбросить эти банкноты в оборот вместе с конвертацией.

Люди, стоявшие в очереди, задавали кассирам много вопросов по поводу обмена валют и громко выражали удовлетворение тем, что государство все же решилось открыто покупать валюту по рыночному курсу. Предъявлять паспорт было необходимо только при продаже валюты на сумму свыше 2 000 долларов.

Желающим купить доллары сотрудники банка объясняли, что наличные доллары не выдаются, но их можно получить на конверсионные карты MasterCard или Visa, но не более 5 000 долларов в квартал. Начисленные на карты доллары можно тратить только за пределами страны.

Всего в 500 метрах от банка, на рыночной площади, где на черном рынке всегда продавались и покупались доллары, евро, российские рубли и казахские тенге, было пусто и тихо. Не было слышно обычных возгласов валютчиков «Долляр, рубл, танга оламиз» («Покупаем доллары, рубли и тенге»). Место валютчиков здесь стояли сотрудники правоохранительных органов в форме и в штатском. Власти, установив курс покупки и продажи выше черного курса, выдавили «черных» валютчиков с рынка. По крайней мере, пока.

Сами валютчики пока залегли на дно.

Завсегдатай валютного рынка, женщина лет 50 по имени Мавзуна, сказала EurasiaNet.org, что еще вчера было известно, что на черном рынке будут облавы. Указ якобы спустили напрямую из администрации президента.

«Мы все пока прекратили работать и все в ожидании. Мы выйдем на улицу, если в банках не будет хватать наличности и люди не смогут покупать наличную валюту. А еще в обменных пунктах могут возникнуть очереди. Пока люди из-за традиционного недоверия к государству будут привыкать к конвертации, а на это нужно время», – сказала Мавзуна.

Обмен валюты начали осуществлять и в регионах страны.

Хамро Расулов, работник автозаправочной станции в городе Карши (450 км от Ташкента), рассказал EurasiaNet.org, что валюту принимают во всех банках, но люди из кишлаков по привычке или из-за низкой информированности по-прежнему обращаются к валютчикам.

Возврат к открытой конвертации произошел после двадцатилетнего перерыва. С момента обретения независимости и до 1996 года узбекскую валюту можно было обменять свободно, но все изменилось после ряда кризисов платежного баланса. Хотя валютные ограничения обеспечивали внешнюю стабильность, подобная политика сдерживала потенциал внешней торговли и обогащала «черных» валютчиков.

Хотя население очень положительно отнеслось к введению конвертации, по мнению экономиста Рафаэля Саттарова, этот шаг может повлечь за собой рост цен на некоторые товары.

«Это неизбежно. Что мы должны были пройти в девяностые, теперь предстоит пройти в скором времени. От государства теперь нужны гарантии бизнесу, открытые границы, ликвидация монополий», – сказал он EurasiaNet.org.

В указе о первоочередных мерах по либерализации валютной политики упоминается о планах по оказанию финансовой поддержки базовым отраслям экономики и пересмотру таможенных пошлин, чтобы не допустить роста внутренних цен на импортируемые товары и услуги.

Международный валютный фонд, в своем заявлении по результатам июльского визита делегации МВФ в Узбекистан, отметил, что пересмотр механизма обмена валют потребует реформ и в других сферах.

«Реформа валютной системы должна сопровождаться реструктуризацией государственных предприятий и контролируемых государством банков, устранением других факторов, сдерживающих развитие международной торговли и привлечение ПИИ, а также упорядочением законов, постановлений и процедур, которые неоправданно увеличивают операционные издержки компаний, особенно малых и средних предприятий, имеющих ключевое значение для создания рабочих мест», – говорится в заявлении МВФ.

Чтобы смягчить возможный удар по некоторым слоям населения, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также пообещал увеличить пособия семьям с детьми возрасте до 14 лет в полтора раза, а малообеспеченным семьям – в среднем в два раза.

Введение конвертации произошло примерно через год после того, как Мирзиёев закрепился в качестве лидера страны после смерти Ислама Каримова, жесткой рукой осуществлявшего контроль над финансовой сферой в течение более двух десятилетий.

Новость о конвертации вызвала восторг даже у обычно очень уравновешенных экспертов, вроде Юлия Юсупова.

«Не плохо бы сделать 5 сентября праздником – Днем конвертации. Другие народы нас, конечно, не поймут… Но мы то знаем, почему празднуем: 21 год ждали», – пошутил Юсупов на своей страничке в Facebook.