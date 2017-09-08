Китай ставит на Иран в качестве важного звена инициативы «Один пояс, один путь»

Поезд на отрезке Кум-Исфахан. Китай предоставил 1,8 млдр. долларов на строительство скоростной железной дороги Тегеран-Кум-Исфахан в рамках инициативы «Один пояс, один путь». (Фото: Автор: Blackthorne57. Источник: Flickr.com. Дополнительная информация о фотографии здесь).

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Интерес КНР к Ирану продолжает расти. Китайские производители планируют масштабное расширение в Иране, который рассматривается официальным Пекином в качестве ключевого транспортного и логистического хаба.

Иран в 2017 году намерен активизировать работы по расширению и модернизации сети железнодорожных дорог, чтобы влиться в логистический план Пекина для Центральной Азии, сказал недавно министр транспорта Ирана Аббас Аходи. Чиновник также добавил, что главной целью его министерства будет более глубокая интеграция иранских железных дорог с железнодорожными сетями соседних государств. Китай предоставил 1,5 млдр. долларов на электрификацию магистрали Тегеран-Масхад и 1,8 млдр. долларов на строительство скоростной железной дороги Тегеран-Кум-Исфахан. Взамен иранские власти снизили транзитные пошлины на производимые в КНР товары, сообщил глава железнодорожного ведомства Ирана Саид Мохаммедзаде.

Идущие в Иране работы по расширению и модернизации путей сообщения отвечают двум ключевым китайским приоритетам – развитию торговли с Турцией и расширению доступа для китайских товаров к иранским портам в Ормузском заливе. Пекин надеется, что поезда из Кашгара в Стамбул начнут ходить уже к 2020 году. Кроме того, иранские железные дороги будут ключевыми звеньями железнодорожного сообщения со странами Центральной Азии и Кавказа.

Для иранского руководства – все еще борющегося с попытками добиться международной изоляции Ирана в связи с его ядерной программой и другими факторами – Китай представляется важными воротами для осуществления международной торговли и получения финансирования. На полях посвященного инициативе «Один пояс, один путь» мероприятия в Пекина, прошедшего в мае этого года, иранский министр экономики и финансов Али Тайебния провел переговоры с китайским министром финансов Сяо Цзе по поводу значительного расширения финансирования проектов по расширению инфраструктуры в Иране. Стороны надеются подписать окончательные документы в ближайшие месяцы.

В 2015 году китайские предприниматели подписали контрактов с иранскими партнерами на 1,5 млдр. долларов. Иран также стал крупным рынком для производимого в КНР оборудования для строительной и энергетической отраслей. Китай в Иране вовлечен в проекты в сферах энергетики, транспорта, химического производства и сталеварения. Также планируется совместное строительство завода по производству компонентов для атомных электростанций.

Председатель China Building Materials Group Сонг Жипинг охарактеризовал китайские проекты в Иране как «взаимовыгодные инициативы». По его словам, расходы китайских производителей на перевод производственных линий в Иран будут в 3-5 раз ниже расходов конкурентов.

Политика КНР в отношении Ирана относится к особой категории. Высшие должностные лица в Пекине имеют тенденцию разделять работу министерств по географическому фактору, где за каждый географический регион несет ответственность отдельный департамент или даже министерство. С точки зрения китайских чиновников, Иран не является частью регионов Западной Азии, Аравии или Ближнего Востока. Его относят к Восточной Азии. Иран и Пакистаном считают настолько важными компонентами сферы влияния и интересов Китая, что эти страны внесли в список региона «внутренних дел» Китая, наряду с Японией, Гонконгом и Индонезией.