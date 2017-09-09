Узбекистан-Кыргызстан: Радость по поводу открытия границы (фото)

6 сентября снова возобновил полноценную работу пограничный переход «Достук» на границе Узбекистана с Кыргызстаном, остававшийся закрытым с 2010 года.

Расположенный между двумя густонаселенными городами Ферганской долины – Ошем и Андижаном – переход не только поможет воссоединить семьи по обе стороны границы, но и будет способствовать развитию региональной торговли.

На церемонию открытия пришли тысячи людей по обе стороны границы. Многие были явно тронуты и плакали.

Неподалеку от перехода была возведена сцена, на которой выступали певцы и музыканты. Обращаясь к собравшимся, глава Андижанской области Узбекистана Шухратбек Абдурахманов пообещал, что бюрократических проволочек при переходе границы не будет.

«Вы сможете пересекать границу, просто предъявляя паспорт. Вам не нужны будут никакие телеграммы или какие-либо другие документы», – сказал он под громкие аплодисменты.

«Достук» теперь будет работать круглосуточно.

Это событие считается одним из главных достижений прошедшей в начале сентября в Бишкеке встречи между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и его киргизским коллегой Алмазбеком Атамбаевым. Среди прочего лидеры подписали соглашение о делимитации 85% общей границы, что является важным прорывом, т.е. территориальные споры ранее осложняли двусторонние отношения.

Кыргызско-узбекская граница разделяет не только страны, но и семьи в районах по обе стороны, преимущественно населенных этническими узбеками. В советское время граница была, по сути, только номинальной, и родственники могли свободно ее пересекать. После обретения независимости пограничный контроль стал жестче, а крайнее его усиление в последние годы мешало общению родственников.

После возобновления работы пограничного перехода почти наверняка оживится и челночная торговля. Было время, когда здесь всегда можно было увидеть людей, пересекающих границу пешком, в машинах или на велосипедах с овощами и другими товарами на продажу. Закрытие границы в значительной степени положило конец торговле для всех, кроме контрабандистов.