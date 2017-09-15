Крым: Турпоток начал падать

Пляж в Алуште 23 июня 2017 года. Крымские власти заявили о падении туристического потока в 2017 году примерно на 4%, но некоторые наблюдатели считают, что спад достиг двузначных чисел. (Фото: Де-факто правительство Крыма)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Вслед за открытием авиасообщения с Турцией туристический поток в Крыму в 2017 году ожидаемо начал снижаться, следует из официальных данных властей Крыма. Причем крымские власти утверждают, что падение составило чуть более 4%, некоторые наблюдатели считают, что спад достиг двузначных чисел, а федеральные власти России вообще отрицают сам факт падения турпотока. Хотя в пользу падения косвенно говорит статистика туристически ориентированных отраслей – гостиниц и ресторанов.

Рост туристического потока в Крым, который наблюдался в последние годы, прекратился в 2017 году. По данным министерства курортов и туризма Республики Крым, в январе-августе на полуострове отдохнули 4,1 млн человек, что на 4,2% ниже аналогичного периода прошлого года. Это первое снижение за последние годы, в течение которых турпоток рос огромными темпами. В 2015 году Крым посетили, по утверждениям властей, 4,6 млн человек (+21%), в 2016-м – 5,5 млн.

Отметим, что республиканское министерство представляет данные по всему Крыму, несмотря на то, что в состав республики не входит город Севастополь. Это, по всей видимости, происходит потому, что министерство собирает данные на основе пассажиропотоков аэропорта Симферополя, Керченской паромной переправы, а также данных пограничной службы на границе с Украиной. Большинство туристов попадают в Севастополь этими тремя путями. Само правительство Севастополя не публикует данные о турпотоке, а управление туризма города было упразднено осенью 2016 года.

Снижение турпотока в нынешнем году прогнозировалось специалистами еще в конце прошлого. Дело в том, что в августе 2016 года правительство РФ отменило запрет на воздушное сообщение между Россией и Турцией, после чего сервисы по продаже авиабилетов и бронированию гостиниц заявили о бешеном спросе на это направление. Запрет действовал с декабря 2015 года и был введен из соображений «национальной безопасности» через несколько дней после того, как на границе Сирии с Турцией был сбит российский военный самолет Су-24.

По мнению специалистов, сокращение турпотока связано с тем, что Крым не может конкурировать с Турцией и даже российским Краснодарским краем по уровню сервиса. Как пояснил EurasiaNet.org соучредитель сервиса онлайн-бронирования туров Level.Travel Эллин Толстов, многие граждане России ездят в Турцию по несколько лет подряд, поскольку привыкли к обслуживанию стабильно высокого качества.

Например, если рассматривать крымские отели, то они условно делятся на очень дорогие с нормальным уровнем комфорта и на бюджетные, «совершенно не подходящие для проживания», считает он. Если говорить о дорогих гостиницах, в Крым продаются туры и по 400 тыс. рублей. «Но эти дорогие варианты не соответствуют тому уровню сервиса, который можно ожидать, поехав в ту же Турцию за те же деньги. А если вы платите 30-40 тысяч рублей, то жить вам [в Крыму] предлагают на нарах в переделанном пионерском лагере. Никто не захочет повторить такой опыт», – сказал он.

Кроме того, есть проблемы в системе питания на полуострове. Около 90% кафе, по оценкам Толстова, это чебуречные. «Люди, привыкшие ходить в разные рестораны, не готовы так питаться», – убежден он.

«Патриотические лозунги способствовали повышению интереса к крымскому направлению. Однако люди съездили один раз и больше не хотят возвращаться после оценки реального качества… У региона невероятный природный ресурс, но территория остается спорной, и частный бизнес не торопится вкладывать деньги. Крупные инвестиции смогут туда прийти, только если отпадут политические сложности, появится возможность налаживать финансовые потоки и не будет проблем со связью», – отметил Толстов.

В прошлом году московская фирма «Центр мониторинга и анализа СМИ» изучала отзывы и комментарии пользователей на сайтах о туризме. Как рассказала EurasiaNet.org директор фирмы Ольга Филиппенко, по результатам этого исследования было зафиксировано снижение интереса к Крыму и рост популярности отдыха на курортах Краснодарского края.

«Традиционно основная критика в интернет-отзывах звучит по стоимости отдыха. [Хотя] это характерно для всех направлений – Крыма, Краснодарского края, Казани, Карелии и Байкала. Но на фоне других регионов выделяется именно Крым, по которому каждый третий отзыв – жалоба на «дороговизну». Следующий по значимости проблемой является уровень сервиса. При этом трудности с транспортом и сложности с тем, чтобы добраться до региона, не вызывают особых негативных эмоций и встречаются только в 9% отзывов», – сообщила она.

Комментарий Филипповой, который она письменно предоставила EurasiaNet.org, является выдержкой из исследования, проводившегося для интернет-издания «Обзор» и опубликованного на его сайте.

Вдобавок к падению туристичекого потока в Крыму, который следует из официальной статистики, некоторые наблюдатели склонны считать его излишне оптимистичным. К их числу относится, например, бизнесмен и блогер радиостанции «Эхо Москвы» Александр Горный, родившийся в Москве и живущий в Крыму. «Люди, которые попадают на полуостров с помощью переправы, авиасообщения или через границу с Украиной, – не обязательно туристы», – считает он. Реальный спад, по его мнению, может составлять не 4,2%, как сообщают власти, а 12%. Около 30% представителей гостиничной и ресторанной сферы, по его данным, работают в убыток.

Частично спад в туристической сфере виден в данных Крымстата. За полугодие 2017 года общая выручка предприятий розничной торговли в республике снизилась на 1,7% (до 112 млрд рублей) в сравнении с шестью месяцами предыдущего года. В частности, выручка гостиниц и ресторанов из числа малых предприятий (по средним и крупным статистики нет) упала на 11% (до 747 млн рублей).

Кроме того, по данным министерства курортов и туризма Крыма, летом 2017 года степень заполненности гостиничных номеров колебалась в районе от 42% в начале июня до 72% в середине августа. В то время как прошлогодним летом этот показатель в эти же месяцы находился в диапазоне от 45% до 78%.

Между тем федеральные власти отрицают даже тот небольшой спад в турпотоке, о котором объявили крымские власти. Министр транспорта РФ Максим Соколов, выступая в начале сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, заявил, что снижение турпотока в Крым не наблюдается, если анализировать статистику авиаперелетов. «Есть оценка в ряде средств массовой информации о том, что идет снижение туристического потока в направлении Крыма. По линии авиации мы этого не видим», – сказал он.

Данных по авиаперелетам нет, однако некоторые сервисы по продаже авиабилетов вопреки снижению турпотока обнаружили рост спроса на билеты в Крым в этом году. Как сообщили EurasiaNet.org в компании Aviasales, в январе-августе продажи билетов на полуостров выросли на 20%.

Сокращение числа туристов на фоне роста авиаперелетов в компании объяснили тремя обстоятельствами. Во-первых, все больше людей начинают покупать билеты по интернету через онлайн-сервисы, а не на сайтах авиакомпаний и тем более в кассах. Во-вторых, рост продаж Aviasales на крымском направлении во многом обеспечен увеличением доли самого этого сервиса на рынке ему подобных. Наконец, в-третьих, путешественники постепенно пересаживаются из машины в самолет, сообщили в компании.

Последнее действительно следует из официальных данных. По сведениям крымского министерства курортов и туризма, в январе-августе доля туристов, прибывших на полуостров самолетом, выросла на один процент до 46%. Путешествие в Крым на автомобиле из Москвы или Петербурга сопряжено с рядом сложностей. Дорога в один конец занимает около трех суток. Кроме того, расходы на бензин и ночевку в придорожных отелях приблизительно совпадают со стоимостью одного билета. Наконец, в случае поломки машины в Крыму сложно найти нормальный сервис, где быстро выявят проблему и устранят ее.