Кыргызстан: Где мечты о ГЭС пересекаются с копеечными акциями

Президент Алмазбек Атамбаев приветствует подписание договора между кыргызским правительством и фирмой Liglass Trading о строительстве и эксплуатации ГЭС в Кыргызстане. Сегодня представители Liglass Trading заявили об отсутствии у них средств на реализацию данного проекта. (Фото: Пресс-служба президента Кыргызстана)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Кыргызстан, стремящийся найти инвестора для строительства гигантской сети гидроэлектростанций, опять остался ни с чем. Представители малоизвестной чешской компании, которая два месяца назад неожиданно стала победителем в тендере на строительство и ввод в эксплуатацию Верхне-Нарынского каскада ГЭС и ряда малых гидроэлектростанций, 18 сентября признали, что у них нет денег на осуществление данного проекта.

В июле правительство Кыргызстана объявило, что компания Liglass Trading выиграла права на многомиллионный проект по строительству и эксплуатации Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций, а также реализации проекта «Строительство малых гидроэлектростанций в Кыргызской Республике».

За объявлением последовал ряд событий, включая необычные действия в компании-оболочке в Неваде, безумный шквал торговли на американском рынке копеечных акций, а также призыв в кыргызском парламенте провести расследование. Некоторые в Кыргызстане считают, что в данном случае имеют место какие-то теневые финансовые махинации, но инвесторы из Liglass Trading отрицают все обвинения.

После того, как 10 июля Liglass Trading был присужден подряд в гидроэнергетической отрасли Кыргызстана, средства массовой информации в Чешской Республике решили узнать побольше о компании, о которой до этого практически никто ничего не слышал.

На корпоративном сайте Liglass Trading изначально утверждалось, что у компании имеется обширный опыт осуществления аналогичных проектов не только в Чехии, но также в Армении и России. Когда расследование показало, что эта история сильно преувеличена, сайт ушел в офлайн с уведомлением «Under Construction».

Позже, когда журналисты из чешского новостного агентства Aktuálně прибыли по адресу, где была зарегистрирована Liglass Trading, они обнаружили ржавеющую фабрику с прохудившейся крышей. Согласно финансовому отчету Liglass Trading за 2014 год, она понесла убытки в размере около 53 тыс долл., что было не особо хорошим признаком для компании, намеревавшейся заняться реализацией проекта оценочной стоимостью до 700 млн. долларов.

Между тем расследование, проведенное кыргызским активистом Эдилом Байсаловым, выявило еще некоторые детали. Согласно маркетинговому проспекту, выпущенному Liglass Trading после объявления о заключении контракта, в 2017 году компания приобрела 92 процента акций China Intelligence Information Systems Inc (IICN). В результате приобретения частной компанией публичной фирмы, по всей видимости, судьба кыргызского проекта переходила в руки некой непрозрачной структуры.

С компанией IICN тоже все непросто.

Фирма была зарегистрирована в американском штате Невада в 2004 году, якобы для разработки минеральных ресурсов в Канаде. Затем она резко изменила направление деятельности, сосредоточив внимание на цифровых коммуникациях в Китае. В своем последнем опубликованном отчете для SEC (в 2012 году) IICN объявила, что не способна выполнить свои обязательства по многомиллионным долларовым кредитам.

Затем в какой-то момент компания перешла в руки владельцев Liglass Trading – Иржи Войтеховского, Михаэля Смелика и Юрая Павола – и не осуществляла никакой деятельности.

Но после заключения контракта в Кыргызстане все изменилось.

Примерно через неделю после объявления, долго торговавшиеся на низком уровне акции IICN вдруг взлетели. Акции, в начале июля торговавшиеся на внебиржевом фондовом рынке акций по 0,005 доллара за штуку, к 18 августа выросли до исторического максимума в 0,39 доллара. К 15 сентября котировки несколько опустились до 0,16 доллара.

В Кыргызстане активист Байсалов посчитал данный факт подозрительным. Его расследование завершилось публикацией статьи на сайте «Республика», в которой Liglass Trading обвинили в участии в схеме по стимуляции ажиотажного спроса на копеечные акции с их последующим сбросом.

В электронном письме EurasiaNet.org инвестиционный директор Liglass Юрай Павол с негодованием опроверг обвинения, настаивая на том, что ни он, ни его партнеры в Liglass и IICN не могли заработать на торговле акциями. «У нас есть только ограниченные акции, которые нельзя продать сейчас и в ближайшие [два] года. В противном случае это будет нарушением в соответствии с законодательством США», – написал Павол.

Павол добавил, что он и его коллеги специально воздерживались от каких-либо публичных заявлений о IICN. Однако он отказался комментировать подробности, включенные в маркетинговый проспект Liglass Trading, в котором детально рассказывается о прибыльном контракте в Кыргызстане.

Между тем еще один человек с деловыми связями с Liglass Trading стал чрезвычайно активно высказываться в Интернете о IICN и судьбе ее акций.

Среди партнеров Liglass Trading, перечисленных на сайте чешской компании, упоминается фирма Patienttrac Corp из штата Флорида, управляемая американским бизнесменом Уэйном Хейсом.

Хейс настаивает на том, что в недавних колебаниях котировок акций нет ничего противозаконного. «Данные лицемерные заявления о якобы имевших место многомиллионных прибылях – это возмутительная ложь, – написал он EurasiaNet.org. – Не было никакой схемы с акциями. А, во-вторых, чтобы сбросить акции на бирже, нужно, чтобы они были. Никакого значительного роста объема торговли акциями не произошло, и, разумеется, нет никаких признаков раздувания ажиотажного спроса на акции».

Но затем Liglass Trading, в своем заявлении 18 сентября, сообщила, что не смогла собрать 37 миллионов долларов, чтобы выкупить пай предыдущего подрядчика – российского «РосГидро». Согласно соглашению с Государственным комитетом по энергетике и промышленности Кыргызстана, чешская компания должна была найти средства до 19 сентября.

Один особенно возмущенный депутат кыргызского парламента – Жанар Акаев – потребовал создать специальную комиссию для расследования того, почему вообще подряд был присужден Liglass Trading.