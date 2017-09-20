Грузия: Спецпроект по борьбе с российскими фейковыми новостями

Тамуна Кинцурашвили, исполнительный директор MDF, в офисе организации. MDF называет себя организацией, которая регулярно мониторит российские СМИ, проводит измерения их влияния в Грузии, и в сотрудничестве с другими организациями старается противодействовать исходящим из России антизападным дезинформационным кампаниям. (Фото: Георгий Ломсадзе)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Тамуна Кинцурашвили и ее команда работают в переоборудованной под офис квартире в жилом районе Тбилиси. Большой плакат в конференц-зале организации гласит «Подотчетность». Они занимаются мониторингом грузинских СМИ на предмет публикации фейковых новостей, тщательно проверяя материалы и их авторов. Они исследуют происхождение сомнительной информации и отслеживают источники новостей, которые часто сначала появляются на русском языке, а затем перепечатываются в симпатизирующих России или просто доверчивых грузинских СМИ. Также проверяются и люди, участвующие в этом информационном потоке. Затем организация публикует информационный бюллетень «Детектор лжи», в которых попадают самые заметные фейковые новости о Западе и связях Грузии с ним.

«У нас много проводников российской пропаганды: журналистов, политиков и влиятельных представителей духовенства. И это происходит повсюду – на телевидении и в социальных сетях», – сказала Кинцурашвили, являющаяся исполнительным директором Фонда развития средств массовой информации (MDF).

MDF называет себя единственной в Грузии организацией, которая осуществляет регулярный мониторинг российских СМИ и оценку их влияния в этой закавказской республике. Представители MDF также состоят в неформальной коалиции грузинских либеральных групп и интеллектуалов, старающихся противостоять исходящим из России антизападным дезинформационным кампаниям.

Работа MDF и многих их партнеров по коалиции осуществляется за счет грантов, предоставляемых НПО, а также правительствами европейских стран и США. Но некоторые члены коалиции работают безвозмездно на добровольных началах, руководствуясь убеждением, что манипуляции российских СМИ представляют угрозу для демократического, прозападного будущего Грузии.

Члены коалиции тратят много времени на развенчание несоответствующих действительности сообщений о якобы имеющем место распространении безнравственности в ЕС и США. Примерами подобных сообщений являются статьи о мужчине в Италии, который якобы имел половые сношения с домашним аллигатором, или о том, что в Великобритании считается совершенно нормальным производить одежду из человеческой кожи.

При внимательном рассмотрении выясняется, что подобные сообщения часто попадают в Грузию из России, а иногда также из прочих сомнительных иностранных СМИ, отмечают представители MDF.

Многие сомнительные сообщения связаны с больными для Грузии вопросами, включая, например, разрушение национальной культуры. «Целью их [российских пропагандистов] сообщений является убеждение [грузинской] аудитории, что Запад извращен и разлагается, а также придерживается ценностей, которые несовместимы с ценностями традиционных обществ, таких как наше», – сказала Тамуна Каросанидзе, глава проекта ACCESS организации East West Management, спонсирующей усилия по отслеживанию и противодействию российской дезинформации.

Фейковые сообщения также ставят целью усиление беспокойства грузинского общества по поводу экономических проблем. «Европа изображается в качестве далекого и непроницаемого рынка, в то время как Россия доступна и с удовольствием готова потреблять нашу сельскохозяйственную продукцию», – сказала Каросанидзе.

Путем проведения обучающих семинаров, публикации отчетов и организации выступлений в СМИ MDF пытается популяризировать методы, применяя которые люди могут самостоятельно проверить достоверность сообщений в СМИ. Кроме того, MDF стремится привлечь как можно большее число жителей Грузии к разоблачению фейковых новостей.

В некоторых случаях выявленные MDF несоответствия заставляют СМИ вносить поправки в свои сообщения. А иногда подвергшиеся критике со стороны MDF издания, включая, к примеру, таблоид «Асавал-Дасавали», который ложно сообщил прошлым летом, что в НАТО ввели специальную военную форму для транссексуалов, разражаются ответными враждебными тирадами.

Прогрессивно настроенные активистов в Грузии обеспокоенны по поводу имеющего место, на их взгляд, подъема национализма и социального консерватизма. Они также опасаются, что некоторый спад поддержки обществом прозападной ориентации Грузии свидетельствует о том, что информационная кампания в России приносит плоды.

Однако значительное большинство грузин по-прежнему относится к вступлению в ЕС, НАТО и другие западные структуры с энтузиазмом, хотя некоторые опасаются, что ассоциируемые с Западом мультикультурализм и толерантность могут привести к разрушению некоторых аспектов самобытной грузинской культуры.

Каросанидзе признала, что в ближайшей перспективе – учитывая средства, которые тратит Россия на свои информационные кампании – грузинским борцам с фейковыми новостями сложно будет одержать победу. Но сложности их не пугают, да и «кто-то же должен этим заниматься», сказала она.