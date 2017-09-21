Российско-белорусские военные учения вызвали обеспокоенность соседних государств

Танки на учениях «Запад-2017». Учения вызвали обеспокоенность соседних государств. (Фото: Минобороны РФ)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. С 14 по 20 сентября прошли российско-белорусские учения «Запад-2017». Это не первые, но самые масштабные подобные маневры, и представители соседних стран – Украины, Польши и прибалтийских государств – усмотрели в них угрозу своей безопасности.

Министр обороны Беларуси Андрей Равков сообщил новостному агентству ТАСС, что учения этого года были самыми крупными по своим масштабам. «Это самое крупное мероприятие совместной оперативной подготовки вооруженных сил двух стран», – сказал он, уточнив, что к участию в маневрах на территории Беларуси планировалось привлечь около 7200 военнослужащих белорусской армии и порядка 3000 российских солдат и офицеров, а в целом – до 12700 военнослужащих.

При этом министр подчеркнул, что «учения «Запад-2017» … не направлены против третьих стран, имеют оборонительную направленность и служат укреплению мира и безопасности».

Но на фоне российско-украинского кризиса некоторые страны Восточной Европы начали рассматривать «белорусский плацдарм» через призму агрессивного поведения России в последние годы. В этой связи учения вызвали озабоченность властей соседних государств.

В частности, различные, в том числе российские, источники утверждали, что в учениях «Запад-2017» могут принять участие до 100 тысяч солдат и служащих тыловой поддержки.

Вопрос о точности численности участников учений имеет ключевое значение, т.к. по международным договоренностям на маневры с участием свыше 13 тысяч военнослужащих положено приглашать международных наблюдателей, наделенных широкими полномочиями по осуществлению мониторинга за проведением маневров.

Также высказывались сомнения по поводу заявленных целей маневров.

«Учения «Запад-2017» … являются чрезвычайно мощными. Они могут быть использованы, чтобы начать агрессию не только против Украины, но и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией», – заявил за три месяца до начала учений министр обороны Украины Степан Полторак, пообещав при этом, что Украина будет «адекватно реагировать» на передвижения войск вблизи своих границ.

Генерал-лейтенанта запаса из Украины Игорь Романенко провел параллель между учениями «Запад-2017» и учениями России на Кавказе. «На учения «Кавказ-2016» были заявлены 12,5 тысяч человек. А по факту ударная группировка составляла более 100 тысяч. Для полномасштабной войны с Украиной им нужно порядка 240 тысяч военных», – сказал он в августе.

Также, по сообщениям, ранее в докладе Главного управления разведки Минобороны Украины утверждалось, что предыдущие учения «Запад-2013» были подготовкой к действиям российских подразделений на территории Украины весной 2014 года.

Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна назвал другую причину для беспокойства по поводу учений, а именно то, что российские войска могут не вывести с территории Беларуси. «Мы видим, что они делают по другую сторону границы. Солдаты могут остаться там после учений», – сказал он в интервью новостному агентству «Рейтер» весной 2017 года.

В Польше тоже выразили определенную озабоченность по поводу учений. «Мы … наблюдаем за ними с большой обеспокоенностью, потому что сценарий последний двух учений был немного пугающим для Польши. Из-за того, что часть сценария включала военный и ядерный удар по Польше, по Варшаве», – сказал министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, уточнив при этом, что польские военные намерены следить за последними учениями, но не будут предпринимать никаких чрезвычайных мер.

«Это не оборонная (симуляция), это, видимо, симуляция наступательного характера против НАТО, конкретно – и против стран Балтии, и, видимо, Польши», – заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, добавив, что «учения действительно масштабные, но прозрачность реально слабая».

Обеспокоенность по поводу прозрачности учений выразил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Между тем премьер-министр Латвии Марис Кучинскис, в частности, заявил: «Естественно, мы обращаем внимание на то, что происходит во время учений. Но не надо преувеличивать с разговорами, что учения могут перерасти в какие-то другие акции».

Белорусский военный эксперт Александр Алесин выразил мнение, что, несмотря на отработку наступательных аспектов, учения носили оборонительный характер. «Отрабатывается оборона территории Союзного государства от внешней агрессии … Просто не бывает обороны без контрнаступления. Учитывая, что будет задействовано большое количество живой силы и техники, можно предположить, что перед региональной группировкой поставлены именно такие задачи», – сказал он.

Учения «Запад-2017» прошли в рамках соглашений, касающихся Союзного государства России и Беларуси. Постановлением Высшего государственного совета Союзного государства от 27 июня 2000 года была создана Региональная группировка войск РФ и Беларуси (РГВ). Для повышения боеспособности РГВ с 2009 года раз в два года на территории России и Беларуси проводятся совместные военные учения.