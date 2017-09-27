Узбекистан отменяет хлопковое рабство и приглашает омбудсмена ООН по правам человека?

Сбор хлопка в Узбекистане. Принудительный труд был обычной практикой в сезон сбора хлопка, но на днях узбекские власти отозвали школьников и госслужащих с полей и пообещали прекратить эту практику. (Фото: Автор: Мэтью Гулдинг. Источник: Flickr.com. Дополнительная информация о фотографии здесь).

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. На пике хлопкоуборочной страды власти неожиданно отозвали школьников и госслужащих с полей.

Незадолго до полуночи 21 сентября премьер-министр Абдулла Арипов провел заседание Кабинета министров, на котором поручил должностным лицам обеспечить выполнение принятого более месяца назад правительственного указа, призванного положить конец применению принудительного труда при сборе хлопка.

«Категорически запрещается в принудительном порядке привлекать к сбору урожая хлопка 2017 года лиц, не достигших возраста 18 лет, а также сотрудников организаций, учреждений сферы образования и здравоохранения, занятых трудовой деятельностью», – привело издание Gazeta.uz цитату из указа в своем сообщении по этому поводу. https://www.gazeta.uz/ru/2017/09/22/cotton/

Принудительный труд в сезон сбора хлопка был в Узбекистане обычной практикой. В основном на поля выгоняли работников государственного сектора и студентов. Но в последние годы данная практика подвергалась острой критике со стороны западных правительств и правозащитных организаций, особенно когда дело касалось использования детского труда.

По сообщениям, буквально через несколько часов после выступления Арипова на поля пригнали автобусы, отвезшие студентов и государственных служащих домой.

«Нас разбудили в 3 часа ночи, сказали, что едем домой. В 5 часов мы уже были в Навои, а сейчас уже на учебе», – рассказали студенты одного из вузов, собиравшие хлопок в Навоийской области, изданию Gazeta.uz. Примерно то же сообщили и студенты из Кашкадарьинской области, добавляет издание.

«Причина – из Европы приехала группа проверяющих. Вчера на хлопок привезли студентов Горного института, сегодня их тоже отправили обратно домой. Власти опасаются, поэтому отправляют студентов на хлопок тайком. Но зачем и кому все это нужно?!», – сказал радио «Озодлик» читатель из Навоийской области.

Те, кто скептически относится к мотивам правительства в этом вопросе, задаются вопросом, почему власти только сейчас озаботились выполнением указа, принятого еще 8 августа.

Руководитель Узбекско-германского форума по правам человека Умида Ниязова предположила, что отзыв людей с полей мог быть вызван словами президента Всемирного банка Джим Ен Кима о применении принудительного труда, прозвучавшими в ходе встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Опубликованное 20 сентября заявление Всемирного банка действительно потенциально указывает на то, что вышеупомянутая встреча могла стать поворотным моментом.

«Ким признал прогресс в ликвидации систематического применения детского труда, но также подчеркнул, что продолжающиеся комплексные усилия по искоренению принудительного труда взрослых должны привести к схожим решительным и быстрым результатам. Президент Мирзиёев выразил готовность положить конец всем формам принудительного труда и дал гарантию того, что в качестве президента он позволит наблюдателям Международной организации труда без предупреждения и без сопровождения осуществлять визиты по всему Узбекистану», – говорится в заявлении.

По словам Ниязовой, международные правозащитные организации на протяжении многих лет пытались убедить Всемирный банк занять более жесткую позицию в отношении принудительного труда и сделать соблюдение Узбекистаном норм, касающихся детского труда и прав человека, обязательным условием для получения финансовой помощи.

«Всемирный банк долго сопротивлялся. Они вкладывали деньги в Узбекистан даже когда активно применялся детский труд. Десять лет назад они не проявляли особой озабоченности по этому поводу, и начали говорить об этом только сейчас, когда пострадала их репутация», – сказала Ниязова EurasiaNet.org.

На фоне растущего международного давления Мирзиёев даже упомянул проблему принудительного труда в своем обращении к Генеральной Ассамблее ООН 19 сентября.

Отзыв людей с полей вызвал в Узбекистане волну положительных комментариев в социальных сетях. Новость по этому поводу, опубликованная на узбекскоязычном сайте Kun.uz, набрала более 300 тыс просмотров, что является огромной цифрой по местным меркам. Правда, сайт при этом также задался вопросом: «А кто же теперь будет хлопок собирать?».

Одним из предложений является привлечение фермерами безработных, в том числе из рядов Союза молодежи Узбекистана (преемника советского Комсомола). Это позволило бы помочь безработным молодым людям заработать денег на сезонных работах.

В настоящее время в этой организации состоит около 51 тыс членов.

Также власти стараются создать дополнительные стимулы, призванные привлечь больше людей к сбору хлопка. В частности, 25 сентября правительство опубликовало указ, согласно которому в начале сезона работающим на полях следует выплачивать 450 узбекских сумов (0,055 долларов США) за килограмм хлопка-сырца. После 1 октября плата должна подняться до 500 сумов. Кроме того, выплаты работникам должны производиться еженедельно или даже ежедневно, в зависимости от обстоятельств.

Что касается прав человека, Мирзиёев во время своего визита в Соединенные Штаты 18-20 сентября предложил открыть в Узбекистане представительство Верховного комиссара ООН по правам человека, а также провести Азиатский форум по правам человека в Самарканде.

Обращаясь к журналистам в Национальном пресс-центре в Ташкенте, глава поддерживаемого правительством Национального центра по правам человека Акмаль Саидов сказал, что Узбекистан попытается избавиться от дурной репутации в сфере прав человека и даже стать региональным лидером в этом вопросе.

«Сегодня Узбекистан выходит с инициативой по правам человека, и не только на национальном, но и на глобальном уровне», – сказал Саидов.

Но опасения узбекских властей по поводу иностранных организацией, по всей видимости, не рассеялись. В частности, Саидов отметил, что международная правозащитная организация «Хьюман Райтс Вотч» не сможет возобновить работу в Узбекистане из-за вынесенного еще в 2011 году вердикта Верховного суда.

«Относительно открытия представительства, еще действует решение Верховного суда Узбекистана от 2011 года, никто не отменял это решение. Естественно, это высшая инстанция, мы должны решить вопрос юридическим образом в министерстве юстиции», – сказал он изданию Podrobno.uz.