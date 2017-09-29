Кыргызстан: Президентские выборы или гонка компроматов?

Толпа приветствует кандидата в президенты Омурбека Бабанова во время митинга в городе Ноокат на юге Кыргызстана 15 сентября 2017 года. (Фото: Даниль Усманов)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Впервые в постсоветской истории Центральной Азии один избранный президент должен мирным образом передать власть другому главе государства, пришедшему к власти по результатам свободных и честных выборов. По крайней мере, предполагается, что на предстоящих президентских выборах в Кыргызстане дела пойдут именно так.

На выборах 15 октября будут баллотироваться более десятка кандидатов, но реальные шансы есть только у двоих – бывшего премьер-министра и выдвиженца от правящей Социал-демократической партии Сооронбая Жээнбекова и мультимиллионера и лидера оппозиционной коалиции «Ата-Журт/Республика» Омурбека Бабанова.

Официально гонка началась за месяц до дня выборов. По всей стране появилось огромное количество рекламных щитов, в основном агитирующих за Жээнбекова и Бабанова. В идеологическом плане эти два кандидата мало чем отличаются друг от друга. Поэтому они не вдаются в детали и лишь в общих чертах обещают процветание в случае их избрания.

Жээнбеков, специалист по сельскому хозяйству и финансам, является выдвиженцем от правящей элиты. Он занимал должности министра сельского хозяйства (в 2007 году) и губернатора (с 2010 по 2015 годы) Ошской области, откуда он родом. В апреле прошлого года он был назначен премьер-министром, но в августе нынешнего ушел в отставку, чтобы сконцентрироваться на своей предвыборной кампании. Брат Жээнбекова, Асылбек, тоже является политическим тяжеловесом. В частности, в декабре 2011 года Асылбек Жээнбеков стал спикером парламента, но ушел с этой должности когда его брат был назначен премьер-министром, чтобы избежать сценария, при котором двое родных братьев стояли бы во главе двух ключевых ветвей власти.

Бабанов тоже является представителем правящей элиты, но между ним и Жээнбековым существует ряд различий. Бабанов – уроженец более урбанизированного севера, а Жээнбеков –сельского юга. Происхождение играет значительную роль в кыргызской политике. Также Бабанов моложе (ему 47 лет, а Жээнбекову – 59), и его кампания активно подчеркивает этот аспект, противопоставляя динамизм Бабанова степенному и уравновешенному публичному образу его соперника.

Бабанов является единственным сыном бывшего депутата Верховного Совета Кыргызской ССР. В середине 1990-х годов он переехал в Казахстан, где учредил ряд успешных компаний в сферах энергетики, недвижимости и гостиничного бизнеса. Он пришел в политику в 2005 году, став депутатом кыргызского парламента. Спустя всего несколько недель после избрания Бабанова в законодательный орган Революция тюльпанов смела с президентского кресла Аскара Акаева. Бабанов активно критиковал представителей элиты, пришедшей к власти после свержения Акаева, и поэтому его решение в 2009 году занять пост вице-премьера под руководством коррумпированного президента Курманбека Бакиева (которого в 2010 году постигла участь его предшественника) стало для многих неожиданностью. В октябре 2011 года президент Алмазбек Атамбаев назначил Бабаева премьер-министром, но ему пришлось уйти в отставку в 2012 году на фоне обвинений в получении взятки в виде скаковой лошади стоимостью 1,3 млн долларов. За год до парламентских выборов 2015 года Бабаеву удалось заключить невероятный союз между его партией «Республика» и националистической партией «Ата-Журт».

Ряд влиятельных политиков с юга страны также планировали выдвинуть третьего кандидата на предстоящих президентских выборах, но в начале этого месяца их усилия пошли прахом, и политики оказались по разные стороны. В частности, политический тяжеловес Камчибек Ташиев встал на сторону Жээнбекова, что является неожиданным решением, учитывая, что в 2013 году его приговорили к тюремному сроку по обвинениям в попытке захвата власти. Другой политик, Бакыт Торобаев, лидер партии «Онугуу-Прогресс», появился на плакатах Бабанова с намеком на то, что при новой администрации его назначат премьер-министром.

Политический аналитик Марат Казакпаев сказал EurasiaNet.org, что позже некоторые кандидаты также могут принять решение поддержать одного из двух лидеров гонки.

«Кандидаты идут нос в нос, и реальная борьба идет именно между ними. Что касается буклетов и рекламных плакатов, то Бабанов далеко впереди, но Жээнбеков пользуется немного более мощной поддержкой. Однако у обоих есть хорошие шансы, и победитель определится во втором туре», – высказал предположение Казакпаев.

Если ни один из кандидатов не наберет большинства голосов, будет назначен второй раунд выборов, который состоится не ранее чем через две недели после объявления результатов.

Вместо избирательных платформ, которые понимают очень немногие избиратели, предвыборные кампании кандидатов полагаются в основном на более темные политические методы.

«То, что мы видим – это скорее гонка компроматов, а не предвыборные программы. Платформы кандидатов достаточно слабы – их либо скопировали из других источников, либо вообще нет. Их все равно никто не читает. Вот так у нас все происходит», – добавил Казакпаев.

Основные кандидаты также дают обещания, хотя и не очень конкретные. Например, Жээнбеков пообещал продолжить курс Атамбаева, включая, судя по всему, борьбу с коррупцией и бедностью, создание независимой судебной системы, и развитие сфер туризма, здравоохранения и образования. Примечательно, что достижения Атамбаева на этом поприще незначительны или отсутствуют.

Платформа Бабанова, получившая название «Путь вперед», основана на состоящей из пяти частей программе, включающей в себя устранение недостатков в здравоохранении, укрепление национальной безопасности, ослабление давления на предпринимателей со стороны чиновничества и выработку более эффективной внешней политики.

Помимо компромата, по словам политических аналитиков, стороны пытаются воспользоваться так называемым «административным ресурсом».

Член Центральной избирательной комиссии Кайрат Осмоналиев сообщил, что поступающие от кандидатов официальные жалобы включают утверждения о том, что на студентов вузов оказывают давление с целью заставить их проголосовать за Жээнбекова.

На митинге в Нарынской области 22 сентября Бабанов более подробно изложил свои претензии. «В каждом селении, в каждом районе, главы местных администраций и другие государственные чиновники работают с населением, проводят агитацию», – сказал он.

Среди официальных лиц, которые публично поддержали Жээнбекова, числится и заместитель премьер-министра Дуйшенбек Зилалиев. Призывы отправить его в отставку за злоупотребление властью остались без внимания.

Известен также еще один особо вопиющий случай, когда преподаватель Кыргызской государственной юридической академии угрожал студентам отчислением, если они не проголосуют за Жээнбекова. Прокуратура утверждает, что возбудила уголовное дело по данному инциденту.

Бабанов также сообщил, что ответственные за организацию выборов чиновники выдвинули претензии касательно некоторых его избирательных плакатов, на которых, по словам чиновников, изображены люди, не дававшие согласия на использование своих снимков.

«На одной фотографии на меня смотрят два человека. Один из них – тогдашний губернатор Ошской области (и нынешний соперник) Жээнбеков, а второй – назначенный мной министр чрезвычайных ситуаций. Перед публикацией все использующиеся в рамках кампании материалы получают одобрение Центральной избирательной комиссии. Они сами разрешили мне напечатать эти плакаты, а потом сделали мне предупреждение», – сказал Бабанов собравшимся в Нарыне.

По словам политического консультанта Светланы Молдогазиевой, опросы показывают, что Бабанова поддерживают молодые избиратели на севере, где у него больше всего сторонников, а также на юге. Предполагается, что Жээнбеков пользуется огромной поддержкой со стороны правящей элиты, но его связи с действующей правящей партией могут обернуться против него, сказала Молдогазиева.

«Сейчас многие против Жээнбекова. Они не против него лично. Скорее, против правящих властей, от которых они устали. И все же Жээнбеков на самом деле довольно взвешен, сдержан и надежен. Но молодые люди хотят видеть кого-то более энергичного, как Бабанов», – сказала Молдогазиева.

При этом, выражая недовольство процессом выборов в целом, Молдогазиева, вероятно, отражает мнение огромного числа избирателей.

«Понятно, что мы не выбираем наиболее достойного кандидата, а всего лишь меньшее из двух зол», – сказала она.