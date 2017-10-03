Россия: Страсти по «Матильде»

(Кадр из трейлера)

Комментарий

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Готовящийся к выходу в прокат художественный фильм «Матильда» о романе последнего российского императора Николая Романова и балерины Матильды Кшесинской стал одной из самых обсуждаемых картин последних лет, вызвав ожесточенные споры и даже акты насилия.

Проект фильма появился еще в 2010 году. Съемки начались в июле 2014 года. В связи с тем, что в России в достаточной степени распространено религиозное почитание Николая Романова как «царя-страстотерпца», вполне можно было ожидать протестных выступлений. Однако первое такое выступление (январь 2016 года) было связано не с тематикой картины, а с выбором на роль Николая Романова немецкого актера Ларса Айдингера, снявшегося в фильме Питера Гринуэя «Гольциус и Пеликанья компания», который некоторые представители общественности сочли «порнографическим».

Далее наступило затишье, которое нарушилось в начале ноября прошлого года. Движение «Царский крест» обратилось к экс-прокурору Крыма депутату Госдумы Наталье Поклонской с просьбой провести проверку фильма на предмет «оскорбления религиозных чувств».

С этого момента скандал вокруг «Матильды» если и утихал, то не более чем на пару-тройку недель, после чего разгорался снова. Поклонская развернула активную кампанию за недопущение выхода фильма в прокат – несколько раз направляла запросы в прокуратуру и МВД с различными претензиями к создателям «Матильды», инициировала экспертизу с целью проверки фильма на предмет «оскорбления религиозных чувств» и, наконец, обратила внимание на источники финансирования фильма. При этом Поклонская заявляла, что фильм не смотрела и смотреть его не собирается.

На одной стороне с Поклонской выступают некоторые общественные организации, например, «Христианское государство Святая Русь», угрожавшая массовыми поджогами кинотеатров в случае выхода фильма на экраны.

Негативное отношение к фильму высказали некоторые функционеры организаций, объединяющих потомков правившей в России династии, некоторые клирики РПЦ МП, а также некоторые ультраконсервативные публицисты. Наиболее резкую позицию занял бывший глава Отдела по взаимодействию церкви и общества Всеволод Чаплин, заявивший, что в случае выхода фильма в прокат Россию и ее население ждет уничтожение в качестве «небесной кары».

При этом руководство РПЦ не делает резких заявлений относительно «Матильды». Некоторые иерархи высказывали недовольство содержанием фильма, однако не призывали к запретительным мерам. В частности, руководство РПЦ дистанцировалось от так называемого «молитвенного стояния» против выхода «Матильды» на экраны, которое прошло в разных городах страны 1 августа, и не одобрило идею одной из епархий собирать подписи по храмам за запрет фильма.

Что же касается высших государственных чиновников, то свою позицию в защиту режиссера заявили глава правительства Дмитрий Медведев и даже президент Владимир Путин. При этом Путин отметил, что Поклонская тоже имеет право на высказывание своей позиции. Также несколько раз высказывался президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, призывая отложить обсуждения до выхода фильма на экраны.

После состоявшегося в конце сентября закрытого показа «Матильды» для депутатов Госдумы, законодатели заявили, что не усмотрели в фильме ничего предосудительного, и даже активно рекомендовали летку к показу.

Другая сторона конфликта представлена создателями фильма – в первую очередь, режиссером Алексеем Учителем, несколько раз направлявшим в Госдуму запросы относительно неэтичности и экстремистского характера деятельности депутата Поклонской (безрезультатно). Многие представители общественности выразили озабоченность в связи с попытками радикальных сторонников клерикализма навязать обществу свою архаическую мораль.

При этом следует заметить, что Алексей Учитель не пользуется популярностью у значительной части российской прозападной оппозиции, так как в свое время в числе многих других творческих работников подписал обращение к Путину, в котором содержалась поддержка аннексии Крыма.

Ситуация накалилась в конце августа. Сначала 31 августа была совершена попытка поджога студии Алексея Учителя. Затем 4 сентября противник выхода фильма, протаранив автомобилем вход в фойе екатеринбургского кинотеатра «Космос», поджег его. А 11 сентября противники ленты подожгли автомобили возле офиса адвоката режиссера, разбросав вокруг листовки с фразой «За Матильду гореть».

Однако государственные СМИ неохотно освещают данную ситуацию. К примеру, из четырех выпусков программы «Вести» от 4 сентября в первых двух был упомянут только сам факт поджога екатеринбургского кинотеатра (с указанием на психическую ненормальность исполнителя), в третьем информации о поджоге не было совсем, а в итоговом выпуске вскользь было сказано следующее: «Некоторые горячие головы посчитали этот инцидент протестом против премьеры фильма Алексея Учителя «Матильда» … да и слов этих подозреваемый в теракте (хотя это был не теракт) не знал».

Сдержанная позиция РПЦ МП, возможно, объясняется тем, что ее руководство обеспокоено ростом радикальных настроений среди своих адептов (движение так называемых «царебожников», считающих Николая Романова искупителем грехов русского народа, а его убийство – ритуальным жертвоприношением). Кроме того, руководство РПЦ, видимо, проявляет лояльность к российской власти, которая, судя по поведению ее представителей и реакции государственных СМИ, желает, чтобы фильм вышел на экраны и чтобы люди пришли в кинотеатры, не боясь акций противников «Матильды».

Что же касается самой российской власти, высказывалось мнение, что фильм является своего рода «подарком президенту», поскольку в нем можно усмотреть параллель между связью Николая Романова и Матильдой Кшесинской и гипотетическими отношениями между Путиным и бывшей звездой художественной гимнастики и депутатом Госдумы Алиной Кабаевой. Появились сообщения о том, что фильм был финансирован, в частности, при участии Владимира Кожина, занимавшего на тот момент должность управляющего делами президента РФ, через оффшорную компанию.

Официальная премьера «Матильды» должна состояться 26 октября этого года. Один из основных вопросов в связи со сложившейся ситуацией – удастся ли противникам фильма тем или иным способом сорвать его выход в широкий прокат.