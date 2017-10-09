Россия: Жизнь в кредит, или Россияне ставят долговые рекорды

Взрывной рост уровня закредитованности россиян может оказать пагубное влияние на развитии экономики и человеческого потенциала. (Фото: Федеральная служба судебных приставов)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. На заемные деньги живут свыше 45 млн россиян – более половины работающего населения страны, причем около 8 млн граждан не справляются с платежами и оказались в числе потенциальных банкротов. За последние 3,5 года просроченные долги населения перед банками выросли вдвое.

Однако банки пока считают, что все в порядке и выдают взаймы ещё больше. При этом более половины полученных населением новых кредитов наличными идет на полное или частичное погашение старых.

Новый кредитный бум

Россияне начали активно копить долги с 2015-го года. Годом ранее в России грянул экономический кризис: компании начали сокращать сотрудников, курс доллара подскочил в два раза, подорожали продукты, одежда и бытовая техника. В итоге доходы жителей резко упали.

Сначала, в 2015-м, россияне вернули часть долгов. Общая сумма задолженности банкам даже несколько сократилась. Однако осторожное отношение к тратам продержалось всего два года.

В 2017 году банки снизили процентные ставки по кредитам. Люди снова потянулись в очередь за ссудами. В результате, по состоянию на 1 августа, общая задолженность граждан РФ по кредитам достигла рекордного уровня в 11,3 трлн рублей.

В частности, в первом полугодии 2017 года банки выдали потребительских кредитов почти на 1 трлн рублей. Сумма выданных кредитов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилась на 38,4%, а количество потребительских кредитов – на 28,9%, отмечается в отчете Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Также по данным НБКИ, в первом полугодии 2017 года в России было выдано 2,7 млн новых кредитных карт, что на 29,5% больше аналогичного периода 2016 года, а по старым кредиткам средний размер лимита с начала 2017 года https://www.nbki.ru/company/news/?id=21383 на 13,5%.

Рынок ипотечного кредитования в 2017 тоже бьет рекорды. По состоянию на 1 августа, в РФ было выдано около 508 тыс ипотечных кредитов на общую сумму порядка 928 млрд рублей, что в денежном выражении на 20%, а в количественном – на 12%, выше показателей прошлого года, отметил гендиректор Агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Плутник.

«Мы сейчас опережаем самый лучший исторический 2014 год, и у меня нет сомнений, что 2017 год будет с точки зрения объемов выдачи ипотечных кредитов лучшим годом за всю историю», – заявил президент банка ВТБ 24 Михаил Задорнов.

Просрочка растет

Между тем россияне все так же постепенно беднеют. В первом полугодии 2017 года реальные располагаемые доходы населения сократились на 1,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. С начала кризиса в 2014 году доходы населения обвалились почти на 20%, подсчитали эксперты Высшей школы экономики.

«Население частично пытается компенсировать длительное снижение реальных денежных доходов заемными средствами», чтобы поддержать хотя бы относительно приемлемый уровень жизни, объяснили положение аналитики РАНХиГС.

На заемные деньги живут свыше 45 млн человек – более половины работающего населения страны. Каждый из них в среднем отдает банкам четверть своей зарплаты, подсчитали в НБКИ. Россияне тратят на выплаты по кредитам все больше, однако просроченная задолженность растет еще быстрее. Просрочен каждый пятый потребительский кредит и каждая пятая кредитная карта. А более половины новых кредитов наличными (составляющих бóльшую часть всех выданных кредитов) уходит на полное или частичное погашение старых задолженностей.

По данным Центробанка России, по состоянию на 1 августа 2017 года, россияне просрочили платежи по кредитам на 885 млрд рублей, что вдвое больше, чем в начале 2014 года. Доля просроченных кредитов в структуре долгов выросла за этот период с 4,4% до 7,8%.

Как выживают самые закредитованные

В ответ на растущую проблему закредитованности Госдума в октябре 2015-го приняла новый закон о банкротстве.

Фактически закон стал индульгенцией для тех, кто набрал много беззалоговых кредитов.

Пенсионерка из Владимира Валентина Налимова задолжала банкам 4 млн рублей. Год назад она пошла в суд и подала на банкротство. В итоге суд счел, что имущества для продажи с торгов у нее нет, а значит все долги перед банками будут попросту списаны.

Но не для всех должников все закончится так же удачно. Учитывая, что для получения большинства крупных кредитов требуется наличие залога или поручителя, многие обремененные долгами граждане сталкиваются с очень серьезными проблемами.

Еще три года назад у Татьяны из Ростова-на-Дону был собственный бизнес. Вместе с мужем продавали спецодежду. Заработали на собственный дом. В 2011-м Татьяна взяла первый кредит. Вскоре дочь поступила в университет, и денег на выплату стало не хватать. Татьяна взяла еще один. А потом еще.

«Сейчас у меня три кредита, переданных судебным приставам, и три в наличии. Плачу только по одному, – рассказала Татьяна на форуме должников. – Магазин арестован, дом который построили три года назад, тоже арестован. Но это даже не самое страшное. Когда вообще не стало хватать денег, я начала занимать у людей под проценты. Когда не смогла отдать деньги одной женщине, она подала на меня в суд. Теперь мне предъявляют статью 159, часть 3 Уголовного кодекса [«Мошенничество», лишение свободы до 6 лет]. С мужем развелись, вся жизнь под откос».

По подсчетам Объединенного кредитного бюро, порядка 8 млн россиян являются потенциальными банкротами.

Банки не переживают

На рост неплатежей по кредитам банки пока отвечают мягко: сокращают кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой и неидеальной кредитной историей, сообщил Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ.

В среднем, россияне отдают по кредитам 25% зарплаты. Тогда как банки, как правило, считают, что ежемесячные платежи не должны превышать 35-40% дохода семьи после уплаты налогов и обязательных платежей.

«Показатель текущей долговой нагрузки, в целом, остается на приемлемом уровне, – пояснил Волков. – Вместе с тем, количество потенциальных банкротов растет достаточно серьезными темпами. Очевидно, что основной причиной такой динамики является продолжающееся снижение реальных доходов граждан, которым все сложнее обслуживать имеющиеся кредитные обязательства».

«Закредитованность населения достаточно высока», – высказал мнение Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade, также отметивший, что проблему долгов не решить без общей стабилизации экономики.

«Ситуация может измениться к лучшему лишь при значимом повышении реальных доходов населения. К сожалению, пока этого не происходит, – объяснил Гойхман. – Хотя, вполне вероятно, что по итогам года сокращение доходов граждан остановится».

Взрывной рост уровня закредитованности россиян в 2017 году – при нынешних темпах долговая нагрузка на граждан увеличится к концу года примерно наполовину, побив все исторические рекорды – может оказать пагубное влияние на развитии экономики и человеческого потенциала. Например, обремененные долгами домохозяйства часто не могут позволить себе производить необходимые вложения в образование и здоровье. Высокая закредитованность также снижает покупательскую способность домохозяйств, что негативно влияет на экономику в целом.