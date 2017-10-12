Россия: Массовая внутренняя миграция угрожает будущему страны

Заброшенная школа в деревне Поджигородово Московской области (население 4 человека, согласно переписи 2010 года). Сельские территории РФ испытывают постоянный миграционный отток, вследствие чего в последние годы вымерли тысячи деревень. (Фото: Автор: Carlfbagge. Источник: Flickr.com. Дополнительная информация о фотографии здесь).

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Более 4 млн россиян ежегодно меняют прописку. Покидая депрессивные регионы, люди едут в столицы за заработком и на юг – за теплом. Страдают не только регионы, из которых уезжают экономически активные граждане, но и те, в которые они переселяются. По мнению экспертов, сегодняшние внутренние миграционные процессы губительны для всей страны.

За 10 лет темпы внутренней миграции в России удвоились: если в 2006 году сменили место жительства 1,9 млн человек, то в 2011-м – 3 млн, а в 2016-ом – уже 4,2 млн, следует из данных Росстата.

По статистике, половина переселенцев перемещается внутри своего региона, преимущественно из сельских поселений в городские. Вторая половина меняет жизнь более кардинально, перебираясь в другие регионы.

Массовый отток населения из относительно слаборазвитых регионов ведет к дальнейшему обострению в них социально-экономических проблем и расширению депрессивных территорий.

В результате, примерно половина населения России оказалась в регионах, столкнувшихся с проблемами хронического упадка экономики и деградации социально-экономической инфраструктуры, и острыми угрозами для будущего развития.

Куда едут мигранты

Точки притяжения миграционного потока – это Центральный, Северо-Западный и Южный федеральные округа. Больше всего переселенцев едут в Москву (миграционный прирост в 2016 году составил 83,3 тыс человек), Санкт-Петербург (43,8 тыс) и Краснодарский край (42 тыс). Привлекательны также Московская область (22,2 тыс), Ленинградская область (17,5 тыс), Севастополь (7,7 тыс), Калининградская область (3,7 тыс), Воронежская область (3 тыс), Новосибирская область (2,6 тыс).

В Москву и Санкт-Петербург едут за образованием, карьерой, достойной оплатой труда. Мигранты, выбирающие Краснодарский край, считают важным теплый климат и близость курортов. Население Москвы за 7 лет выросло на 1 млн человек: в 2010 году, по данным Росстата, в столице проживало 11 млн 382 тыс человек, а в 2017-ом – 12 млн 380 тыс. Только за 2016 год доля мигрантов, прибывших в столицу из других регионов России, составила 212 тыс человек (из других стран – всего 25 тыс).

В Петербург мигранты также едут, причем их приток на протяжении десятилетий сопровождался естественной убылью населения. Ситуация стала улучшаться в 2010 году с ростом количества переселенцев: если в 2010 году население составляло 4 млн 879 тыс человек, то в 2017-ом – уже 5 млн 222 тыс.

За те же 7 лет население Краснодара выросло на 76%: в 2010 году в городе было зарегистрировано 744,8 тыс человек, в 2017 году – уже 1 млн 318 тыс (по данным УВД по Краснодару). Город получил шанс быть признанным «миллионником», что даст возможность получать больше субсидий из федерального бюджета.

«Приток активного населения из других регионов выгоден для принимающей стороны, особенно учитывая тенденцию сокращения числа трудоспособного населения, – высказал мнение Андрей Покида, директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук Российской Академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). – С другой стороны, это дополнительная нагрузка на социальную инфраструктуру, которая не готова к таким объемам. Имеется в виду недостаток медицинских объектов, школ, детских садов».

Откуда уезжает население

Самый массовый отток населения характерен для Северного Кавказа (20,8 тыс человек в 2016 году), Дальнего Востока (17,4 тыс), Поволжья (14,4 тыс) и Сибири (12,6 тыс).

Президент России Владимир Путин объявил XXI век эрой Дальнего Востока, демографией которого озабочены федеральные власти. В 2017 году был даже создан Исследовательский центр по вопросам демографического развития Дальнего Востока, уже несколько лет работает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, здесь проводится крупнейший Восточный экономический форум, действует программа «дальневосточный гектар», по которой всем желающим бесплатно дают гектар земли для освоения. Однако все эти меры пока не решили проблемы оттока населения и высокого уровня смертности.

В 1990 году в Дальневосточном федеральном округе проживало 8,4 млн человек, в 2016 году – 6,1 млн. Только за последние 3 года (2014-2016 года), по данным Росстата, из округа уехало 93,7 тыс человек.

Северный Кавказ – поставщик человеческого капитала в другие регионы. Однако это не мешает округу показывать общий рост населения благодаря высокой рождаемости. Так, за 2016 год из округа уехало больше 20 тыс человек, а естественный прирост составил 78,6 тыс человек.

Миграция, вероятно, обусловлена экономическими факторами. Во-первых, в округе низкие зарплаты. В 2015 году на Северном Кавказе зарплаты оказались самыми низкими в России – 18,8 тыс рублей, при среднем российском показателе 33,3 тыс рублей. Во-вторых, в январе 2017 года на Северном Кавказе был самый высокий уровень безработицы в России – 11,4%, хотя средний показатель по стране составляет 5,6%.

В Приволжском федеральном округе в плюсе только Мордовия и Татарстан. Подавляющее большинство переселенцев с Поволжья едут в Центральный округ (96 тыс человек в 2016 году). Это самый массовый поток в ЦФО. По всей видимости, одним из факторов является экономика: если в Поволжье в среднем получают 25,8 тыс рублей в месяц, то в соседнем ЦФО – 43,8 тыс.

В Сибирском федеральном округе есть только один регион, куда приезжает значительно больше людей, чем уезжает. Это Новосибирская область. В Новосибирске больше 30 вузов, что привлекает в город молодежь со всей Сибири. В 2017 году в Новосибирск переехало около 15 тыс человек. И это несмотря на то, что в области самые низкие зарплаты по всему СФО – 17,6 тыс рублей в месяц (ниже только в Кемеровской области, а средняя по округу – 30 тыс рублей).

К чему ведет миграция

Недостатки малоразвитых регионов в результате потери ими наиболее экономически активных и деятельных граждан только усиливаются.

Особо остро стоит проблема оттока населения из сельской местности. С 2001 года сельские территории РФ испытывают постоянный миграционный отток, вследствие чего за последние годы вымерли тысячи деревень. В частности, на бумаге число сельских населенных пунктов в Российской Федерации превышает 150 тыс. Но результаты Всероссийской переписи населения 2010 года показали, что почти 19,5 тыс деревень существовали только на карте, а в действительности к этому времени уже были заброшены. Еще 82,8 тыс населенных пунктов могут вскоре разделить (или уже разделили) судьбу покинутых селений, т.к. число их жителей на момент переписи находилось на критически низком уровне от 1 до 100 человек.

«Ежегодно из сельских населенных пунктов уезжает на 100-150 тыс жителей больше, чем пребывает», – сообщил Андрей Покида из РАНХиГС.

«Активная часть трудоспособного населения уезжает в города, что в свою очередь способствует дальнейшему социально-экономическому застою, деградации и депопуляции сельских территорий», – отметили специалисты Центра экономических и политических реформ.

Депопуляция деревень ведет к обвальному сокращению объектов экономической и социальной инфраструктуры – образовательной, медицинской, транспортной, телекоммуникационной, досуговой. Например, в 2000-2015 гг. число школ в сельской местности сократилось с более 45 тыс до менее 26 тыс, а число больничных учреждений – с 5,4 тыс до 1,1 тыс.

Схожие процессы депопуляции и деградации социально-экономической инфраструктуры наблюдаются и в малых городах.

«Малые города находятся на самом краю развития, – сказал в беседе с «Общей газетой» директор Института территориального маркетинга и брендинга Андрей Стась. – Между тем, в них сейчас проживает почти 37 млн человек. Это достаточно большой пласт граждан страны, который оказался вне больших социально-экономических программ. Эти города затормозились в своем развитии, там происходит массовая депопуляция».

Учитывая, что, по последним данным Росстата, в сельской местности и малых городах проживает свыше половины населения России, вышеуказанные проблемы представляют огромную угрозу для дальнейшего развития страны.

В частности, острые проблемы в сферах образования, здравоохранения и повышения экономической активности и уровня благосостояния препятствуют развитию человеческого капитала, являющегося главным фактором формирования и развития инновационной экономики, без которой невозможно успешное развитие государства.

«Неостановимый и неконтролируемый рост Москвы» и ряда других городов-миллионников «на фоне опустынивания, обезлюдения и скукоживания остальной территории России превратился за последние полвека в главную опасность и проблему страны», – заявил ученый-демограф Юрий Крупнов, лауреат премии президента РФ в области образования, в прошлом – помощник полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.