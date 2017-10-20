Узбекистан: Новая конференция на фоне старого зиндана

Прошедшая в Ташкенте международная конференция «Открытая журналистика в Центральной Азии» была омрачена арестом журналиста Бобомурода Абдуллаева. (Фото со страницы Бобомурода Абдуллаева в Facebook)

Данная статья является адаптированной версией материала, опубликованного на сайте информационного агентства «Фергана.Ру».

На этой неделе в Ташкенте прошла конференция «Открытая журналистика в Центральной Азии», организованная офисом представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы средств массовой информации. Данное событие, которого ждали пятнадцать лет, можно по праву считать прорывом в отношениях Узбекистана и международного журналистского сообщества. Однако «праздник свободы прессы», столь редкий для всего региона, был омрачен арестом нашего ташкентского коллеги Бобомурода Абдуллаева.



Имя известного журналиста Бобомурода Абдуллаева, почти на десятилетие выпавшего из профессии, сегодня снова на слуху. Впрочем, эта слава совсем не греет Бобомуроду душу: после внезапного ареста его обвинили в авторстве десятков статей, написанных под псевдонимом «Усман Хакназаров», и посадили в самый настоящий зиндан, лишив справедливого суда, общения с родственниками и даже с адвокатом. Органы следствия в Узбекистане подозревают его в антиконституционной деятельности, тесных связях с оппозицией, подготовке к революции, в конце концов.



Кто же он на самом деле?



Резюме Абдуллаева, написанное им собственноручно, свидетельствует.



Родился в 1973 году. В девяностом с золотой медалью выпустился из средней школы в Хорезмской области. Было очевидно, что юношу тянет к знаниям. В 1995-м Бобомурод, которого друзья тогда звали просто «Боб», с отличием закончил отделение русского языка и литературы факультета зарубежной филологии Ташкентского Государственного университета, получив специальность филолога-переводчика. Уже через год он закончил аспирантуру ТашГУ по специальности «Теория перевода».



Но ему этого образования было мало. В 2001-м он поступил в Ташкентский государственный экономический университет, на факультет «Мировая экономика и международные экономические отношения», а в 2004-м получил там степень бакалавра и очередной «красный диплом».



С 1997 года Бобомурод работает: редактором в отделе методологии Центрального банка, переводчиком в Союзе бизнесменов Узбекистана и Турции, потом снова в банке, затем трудится корреспондентом узбекской службы Радио «Свободная Европа/Свобода» в Ташкенте.



До середины 2000-х годов жить и работать журналистом в Узбекистане еще было можно. Бобомурод служит старшим корреспондентом отдела международной информации негосударственного информагентства «Туркистон-пресс», а потом работает корреспондентом британского Института по освещению войны и мира (IWPR). Все тогдашние коллеги отзываются о нем, как о чрезвычайно спокойном, сдержанном, воспитанном и образованном человеке, владеющим высшим мастерством газетного слова.



После андижанского расстрела большинство журналистов, сотрудничавших ранее с иностранными изданиями, были вынуждены либо вовсе уехать из страны, либо лечь на дно, прекратив свою деятельность. Бобомурод выбрал второй путь – «внутреннюю эмиграцию».



«Я здесь под колпаком, – писал он автору этих строк в 2008 году. – Всех, кто остался, отслеживают, контролируют, шаг влево или вправо — расстрел на месте. Могу писать только о футболе, который люблю и, кажется, понимаю». Писал о футболе Боб в местные издания, ни слова о политике. В те годы и на нашем сайте вышло несколько его новостей и статей об узбекском спорте. В частности, вот эта заметка.



Футбол стал смыслом жизни Бобомурода – его творчеством, исследованиями и почвой для анализа. А зарабатывать на жизнь приходилось таксистом, «бомбилой», за копейки гоняя по улицам Ташкента, подвозя торопящихся куда-то пассажиров.



Снова переписываться с Бобомуродом мы стали лишь в начале 2017 года. Оказалось, что он был очень воодушевлен «мирзиёевской весной», искренне верил в перемены и был намерен в них активно участвовать. После долгих лет молчания ему снова хотелось говорить, писать и даже петь: сегодня многие знают его как исполнителя любительских, очень наивных, но трогательных и искренних песен, опубликованных на Youtube.



Боб сам предложил мне несколько тем для статей, и я с радостью за них ухватился. Вопреки расхожему мнению, «Фергана» не выискивает в Узбекистане «чернуху», не поливает страну «сплошным негативом». Мы лишь выполняем свою журналистскую работу, рассказывая о важных проблемах страны, государства и общества. И Бобомурод подходил на роль нашего корреспондента как никто другой.



Его профессионализму, ясности взгляда, умению схватывать суть, легкости пера можно позавидовать. К сожалению, даже с приходом «мирзиёевской оттепели», за подобную безобидную, никого не оскорбляющую и ни к чему противозаконному не призывающую статью можно попасть в переплет.



Бобомурод всегда писал вдумчивые, критические, но сдержанные тексты. Поэтому я не верю в то, что он является автором статей, размещенных во множестве в Интернете и подписанных именем «Усмана Хакназарова». Стиль совсем не тот. Лексика – не та. Интонации чужие, истеричные.



Да, о «Бобомуроде-Усмане» уже заявило следствие, зафиксировал это в своем постановлении об аресте суд. Однако, много ли в Узбекистане судей, которым мы можем безоговорочно доверять? Можно ли прислушиваться к выводам следствия, когда оно буквально ворует человека, двое суток не сообщает о нем ничего его родным и близким, потом показывает один раз и – бац! – снова изолирует от мира так плотно, что ни адвокат, ни родная мама не могут его навестить?



Мы тысячу раз видели, как ни в чем не виноватые люди оговаривают себя под пытками, берут на себя самые тяжкие преступления, под систематическим истязаниями оговаривают друзей, знакомых и не знакомых. Единственное, чему узбекская Фемида научилась за последние четверть века – так это эффективно выбивать показания и успешно сажать невиновных.



Впрочем, самого Хакназарова-то судить практически не за что. В его текстах есть и желчь, и фантазии, и неприглядный диагноз власти, и инсайдерская информация, которую не проверишь. Но нет никаких государственных секретов, никакой пропаганды революции, никаких призывов к свержению конституционного строя.



Имя Бобомурода Абдуллаева обязательно должно было прозвучать на организованной ОБСЕ конференции, и прозвучать громко. И представители правительства и парламента Узбекистана, что были в зале заседания, обязательно должны были публично ответить на следующие вопросы.



Чего стоят обещания либерализации и гарантии законности, звучащие сегодня с самых высоких трибун Узбекистана? Чего стоят речи нового президента страны о грядущем торжестве прав человека? Как долго еще в Узбекистане будут наказывать за слово и выраженное в этом слове независимое мнение? Сколько будут длиться безответственность, антигуманность и произвол спецслужб?..



А гости из ОБСЕ, включая уважаемого Представителя по свободе СМИ Арлема Дезира, должны потребовать от узбекских властей немедленного освобождения Абдуллаева.



Мы тоже требуем. И ждём.

