Россия: Автобизнес переживает упадок

Сокращение продаж автомобилей на фоне роста цен на них и падения доходов населения привело к упадку в сфере автоторговли. (Фото: Минпромторг РФ)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Продажи новых автомобилей за кризисные годы сократились вдвое, вынудив дилеров закрывать сотни своих автосалонов и сокращать модельный ряд. Если раньше население меняло автомобиль каждые 2-3 года, то теперь люди продолжают ездить, на чем придется. Закрываются также салоны по продаже подержанных машин.



В 2012-2013 годах продажи новых автомобилей в России составляли почти 3 млн штук в год. Участники рынка рассчитывали на рост до 3,5 млн, но вместо этого в 2014 году показатели упали до 2,49 млн, а по результатам 2016-го обвалились до 1,43 млн. В текущем году начался скромный рост, в значительной степени за счет масштабных государственных дотаций, обеспечивающих более половины (55%) всех продаж, и роста доступности кредитов. Тем не менее, даже по оптимистичным прогнозам, продажи в 2017-м не превысят 1,58 млн, что почти вдвое ниже показателей «тучных» лет.



В стране сложилась ситуация, при которой население покупает либо российскую Lada (занимает 20% рынка продаж), либо недорогие корейские марки — Hyundai и Kia. Также в кризис традиционного хорошо себя чувствуют производители автомобилей премиум-класса типа Audi, BMW и Mercedes — за счет богатых слоев населения, не так остро чувствующих кризис. На фоне этого растет количество мошеннических автоцентров, которые, завлекая клиентов невозможно низкими ценами, завышают ее при продаже путем обмана.



Как борются с кризисом дилеры



Количество дилерских центров в России сократилось с 4,1 тыс в 2014 году до 3,5 тыс по состоянию на конец июля 2017 года. В статистику входят только официальные центры. Статистические данные по автосалонам, где продают подержанные автомобили, отсутствуют. Но представители этого рынка утверждают, что за три года количество таких салонов тоже сильно сократилось.



Причины закрытия дилеров и автосалонов связаны с сокращением продаж вследствие падения доходов населения и роста цен на автомобили из-за девальвации рубля.



Автопроизводители при открытии центров ориентировались на продажу 3,5 млн автомобилей. Между тем, по данным «Автостата», цены на новые автомобили в России с сентября 2014 года по июнь 2017-го выросли в среднем на 45%. В результате, если в 2014 году в стране было продано 2,49 млн машин, то в 2016-м на 43% меньше — 1,43 млн. В январе-сентябре 2017 года население купило 1,13 млн автомобилей, что лишь немного превышает показатель аналогичного периода прошлого года (1,02 млн).



«Не все производители смогли справиться с необходимостью повышать цены на фоне сокращения доходов клиентов. Скажем, простой автомобиль B-класса («малый автомобиль») типа Citroen до кризиса стоил 400 тыс рублей, а сейчас — все 700 тыс, — рассказал EurasiaNet.org человек, до недавнего времени работавший в дилерских центрах Петербурга. — Немногие дилеры были готовы идти на потери. Хотя, например, еще полгода назад Hyundai с каждого проданного автомобиля Solaris теряла 10-15 тыс рублей. Многие демпингом задавили остальных производителей, чтобы нарастить долю рынка».



«В итоге сегодня сложилась ситуация, при которой продаются, в основном, либо премиум-автомобили — Audi, BMW, Mercedes, которые всегда нормально себя чувствуют в кризис, либо доступные марки типа Hyundai и Kia, либо российская Lada со своими новыми моделями. Причем премиум-машины продаются меньше остальных, но в денежном выражении они перекрывают весь остальной рынок за счет дороговизны», — сказал он.



За последние 3,5 года в Петербурге закрылись почти все дилерские центры Citroen, обанкротился холдинг РРТ (бывший дилер большого количества марок на северо-западе страны), ушел из России американский концерн General Motors, прекратив в конце 2015 года выпуск Opel и Chevrolet. С 2016 года General Motors сконцентрировался на продаже в России только премиум-автомобилей типа Cadillac и Chevrolet Corvette и Camaro. «Почти умерла Honda, сильно сузили свое присутствие корейские производители, например, SsangYong», — пояснил собеседник.



Дилеры, оставшиеся на плаву, помимо основной деятельности начали заниматься побочным бизнесом. Раньше они, продавая новый автомобиль, выкупали у клиента его машину только если она той же марки, что и новая. Теперь большинство дилеров, чтобы привлечь больше клиентов, стали выкупать абсолютно любой автомобиль для последующей перепродажи.



Рост числа мошенников



На месте закрытых дилерских центров открываются, как правило, салоны Lada (российский производитель в 2016 году увеличил свою долю на рынке новых автомобилей с 16,8% до 20%) и неофициальные дилеры (которые торгуют новыми автомобилями), либо мошенники.



«Во все тяжелые времена мошенников всегда становится больше. Принцип их работы простой. В объявлении о продаже Skoda Rapid они указывают цену 400 тыс рублей, хотя у дилера она стоит 700 тыс. Из отдаленного региона приезжает покупатель. Выясняется, что машины нет или она на «другой площадке». Требуют предоплату, после которой начинают человека мурыжить, завышая цену автомобиля. Поскольку клиент рассчитывал на меньшую сумму, ему оформляют кредит, подделывают справки, завышая его доход. В итоге бедолага покупает машину не за 400 тыс, и даже не за 700 тыс, как у дилера, а за 1,1 млн. И ставка по кредиту 30% годовых. Таких салонов сейчас гораздо больше, чем официальных дилеров. Они открываются в респектабельных местах, где еще недавно работали дилеры, выглядит у них все чисто и опрятно», — рассказал собеседник.



По его словам, в одном из таких салонов, расположенных в Московском районе Петербурга, летом 2017 года клиент не выдержал и напал на менеджера с ножом.



Между тем, с юридической точки зрения, подобным салонам сложно предъявить претензии. Все условия продажи прописаны в договорах, и клиенты попадаются на обман только из-за невнимательности и отсутствия правового образования. «Люди не могут понять, что халявы не бывает. Ими движет наше русское авось: «А вдруг правда?»» — пояснил собеседник.



Упадок рынка подержанных автомобилей



Что касается торговли подержанными автомобилями, за последние годы их продажа стала намного менее рентабельной. «Если в 90-е годы на перепродаже могли заработать два посредника, то сейчас максимум один, и то с большим трудом. Сократилось количество людей, которые хотят поменять машину. До 2014 года на машине ездили 2-3 года, после чего пересаживались на что-то более свежее. Теперь же все больше людей продолжают ездить на своих стареньких автомобилях», — рассказал EurasiaNet.org гендиректор одного из таких автосалонов, который закрылся в начале осени 2017 года.



Продавцам подержанных автомобилей, кроме того, стало невозможно бороться с более крупными участниками рынка. Сейчас в Москве и Петербурге одни из самых крупных сетей — это «Рольф», «Блюфиш» (структура «Рольфа») и «Карпрайс». По оценке собеседников EurasiaNet.org, на долю последнего в Петербурге приходится более 50% рынка. «Они вкладывают просто дикие деньги в рекламу, и расположение у них более выгодное. Нам среди таких акул не сдюжить», — рассказал бывший глава автосалона.



Помимо процветающего обмана клиентов, появляется все больше людей, которые пытаются обмануть сам автосалон. «Если клиент продает нам машину и честно рассказывает о ее проблемах, я готов его расцеловать, потому что это невиданная редкость, — поделился он. — Если ты не выявил проблему, то это всегда издержки. Иногда сталкиваешься и с откровенным криминалом, когда перебит номер кузова. Мы сейчас должны выплатить по суду 1 млн рублей клиенту по машине, которую он купил у нас за 560 тыс. Он 1,5 года ездил, пока его не остановили сотрудники ГИБДД и не выяснили, что у него номер кузова изменен. ГАИ давно устранилась от этой проблемы и проводит только визуальный осмотр при постановке машины на учет. Но мы-то не эксперты, чтобы экспертизу каждого автомобиля проводить».



Деятельность крупного бизнеса, сокращение числа покупающих подержанные автомобили, риск быть обманутым на фоне повсеместного удорожания товаров и падения доходов — все это и привело к упадку в среде торговли неновыми машинами. «До кризиса люди легко тратили деньги, охотно брали кредиты. Но все это не могло продолжаться вечно», — заявил бывший глава автосалона.