Узбекистан-Таджикистан: Рост торговли укрепляет связи

На входе на выставку в Узэкспоцентре в Ташкенте висел ковер с изображением президентов Узбекистана и Таджикистана, пожимающих друг другу руки. До недавнего времени между этими государствами шла холодная война. (Фото: EurasiaNet.org)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. На входе на выставку в Узэкспоцентре в Ташкенте висел ковер с изображением президентов Узбекистана и Таджикистана, пожимающих друг другу руки. Посетители с улыбками делали фотографии на их фоне.

На прошедшей в узбекской столице в середине октября трехдневной выставке таджикских товаров были представлены около 120 компаний. Мероприятие было проведено в ответ на схожую ярмарку, организованную в апреле в Душанбе для узбекских экспортеров.

Подобный обмен любезностями еще очень непривычен: до недавнего времени между этими государствами на протяжении двух десятилетий шла холодная война.

Член таджикской делегации, душанбинский предприниматель Абдумавлон Абуллоев, сказал EurasiaNet.org, что в последний раз он приезжал в Узбекистан в 1985 году. В ответ на вопрос о выставке он продолжил говорить о том, как он рад снова приехать в эту страну. «Когда я пересек границу, было ощущение, что мы не уезжали. … Я так рад позитивным событиям, которые происходят в отношениях между нашими странами», – сказал он.

Компания Абуллоева занимается переработкой хлопка и производством широкого спектра текстильной продукции, от спецодежды для рабочих до школьной формы. Ему, как и прочим таджикским производителям, весьма хотелось бы открыть для себя крупный и удобный с географической точки зрения рынок Узбекистана.

Между тем партнер Абуллоева, Джамалиддин Якубов, занял несколько более осторожную позицию, отметив, что хотя страны сближаются на дипломатическом уровне, для развития импорта и экспорта еще многое предстоит сделать. «При ввозе товаров из Таджикистана в Узбекистан мы вынуждены выплачивать импортные пошлины в размере 100% от стоимости продукции. Поэтому таджикские товары легче везти в Казахстан», – сказал Якубов.

Предыдущий президент Узбекистана Ислам Каримов ввел высокие тарифы в качестве преграды для иностранной конкуренции. Его преемник Шавкат Мирзиёев, наоборот, старается облегчить жизнь как экспортерам, так и импортерам.

Хотя целью прошедшей в Узэкспоцентре выставки была реклама таджикских товаров, она создала возможности и для узбекских предпринимателей.

Мастура Тагаева, менеджер по экспорту и маркетингу узбекского производителя гигиенических товаров SofFresh, сообщила, что ездила в Душанбе в апреле и была приятно удивлена интересом с таджикском стороны. На выставке в Ташкенте ей также удалось заключить сделку.

«Мы достигли соглашения о покупке у нас таджикской компанией подгузников, предметов личной гигиены и прочей продукции», – сказала Тагаева.

Особый интерес на выставке в Ташкенте вызвал стенд итальянского производителя одежды Carrera, у которой есть фабрика в Таджикистане. Посетителей приятно удивила низкая цена на производимые компанией мужские джинсы – $12 за пару.

Узбекская модель Вивиана Нурметова, представлявшая Carrera на выставке, сообщила, что все джинсовые товары компании производятся из таджикского хлопка. Около 90% продукции Carrera, включающей джинсовые брюки, рубашки, куртки и пр., экспортируется в Италию и прочие страны Западной Европы.

При Каримове такие ярмарки невозможно было себе представить. Фазлиддин Абдиев, представитель таджикского производителя обуви, сказал EurasiaNet.org, что данный приезд был не просто его первой поездкой в Узбекистан, а до этого мысль об этом даже не приходила ему в голову. По его словам, он приехал на разведку, чтобы прощупать рынок.

«Мы производим качественные изделия на турецком оборудовании. Наши ботинки в военном стиле должны найти спрос среди узбекских компаний. Они сейчас в моде среди молодежи», – сказал Абдиев.

Экономист Юлий Юсупов отметил, что хотя число барьеров для налаживания двусторонней торговли сокращается, административные препятствия, в том числе визовый режим и импортные пошлины, пока не отменены. Ранее в этом месяце Узбекистан отменил для граждан Таджикистана необходимость получать визы для приезда в республику на один день. Но чтобы приехать на более длительный срок, по-прежнему придется проходить обременительные процедуры и заплатить $18 за визу.

«Одной из ключевых проблем экономики Таджикистана является чрезмерно высокий курс таджикской валюты благодаря денежным переводам трудовых мигрантов. Темпы падения курса сомони отстают от темпов инфляции. В реальном выражении таджикские товары становятся все дороже, а импорт – дешевле», – сказал Юсупов.

По словам таджикского журналиста Музаффара Юнусова, высокие таможенные пошлины стимулируют контрабандную торговлю. Торговцы с черного рынка везут из Таджикистана через границу мясо, картофель и сигареты, а обратно – цветы, помидоры и топливо.

Последние данные свидетельствуют о том, что либо торговля между двумя странами растет, либо часть существовавшей торговли просто вышла из тени. По данным правительства Узбекистана, товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном вырос в 2016 году на 17,8 процента до $197 миллионов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Показатель за первые девять месяцев текущего года уже составляет $178,2 млн, указывая на то, что по итогам 12 месяцев также будет зарегистрирован рост.

На выставке в Таджикистане в апреле около 160 узбекских компаний представили таджикским потребителям сотни товаров, от тракторов, хлопкоуборочных комбайнов, автомобилей, грузовиков и автобусов до фармацевтической продукции, продуктов питания и текстиля. На душанбинской выставке были подписаны контракты на общую сумму $50 миллионов.

В первый день таджикской ярмарки в Ташкенте было подписано 19 контрактов на общую сумму $27 миллионов. Данных за все три дня выставки пока нет.

В последний день таджикской ярмарки узбекские официальные лица объявили, что национальный авиаперевозчик «Узбекистон хаво йуллари» в ближайшее время снизит тарифы на рейсы между двумя столицами с $350 до $190.