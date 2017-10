Россия: Неблагоприятный деловой климат тормозит экономический рост

Выступление президента РФ Владимира Путина на инвестиционном форуме «Россия зовет!» 24 октября 2017 года. Деловой климат в России остается сложным, вынуждая предпринимателей сокращать инвестиции или уходить с рынка. (Фото: Пресс-служба президента РФ)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Всемирный банк в последние годы заметно поднял Россию в рейтинге условий ведения бизнеса, однако деловой климат в стране остается сложным. Предприниматели выражают озабоченность по поводу проблем с защитой собственности, коррупции, чрезмерного административного давления, неясных приоритетов экономической политики, высокой стоимости кредитов и отсутствия спроса на продукцию по причине падения доходов населения.



Количество ключевых проблем, с которыми сталкивается российский бизнес, за последние три года выросло со 171 до 264, вынуждая бизнесменов сокращать инвестиции или уходить с рынка. Уже второй год фирм ликвидируется больше, чем создается новых.



Многие «голосуют ногами». За последние 13 лет из России уехали 20 тыс долларовых миллионеров и миллиардеров, причем 6 тыс из них – только за последние три года.



В результате Россия теряет финансовые ресурсы и обладающих опытом ведения бизнеса специалистов, необходимых для развития экономики. В таких условиях страна не покажет заметного экономического роста, считают эксперты.



Рейтинги и реалии



С 2012 года по 2017 год Россия поднялась со 120-го места на 40-е в рейтинге Всемирного банка Doing Business, который оценивает деловой климат в каждой стране по различным критериям.



Однако некоторые специалисты полагают, что рост России в рейтинге вовсе не означает, что в стране стало легче вести бизнес. «Чиновникам поставили задачу подняться до 20-го места, и они ее выполнят. Формально мы улучшили позиции в рейтинге. Но комфортнее бизнесу в стране не стало», — прокомментировал результаты последнего рейтинга Илья Хандриков, эксперт Национального института системных исследований проблем предпринимательства.



«Методика [рейтинга] не учитывает такие самые болезненные для бизнеса индикаторы, как уровень коррупции и доступ к финансовому рынку и кредитам», — отметил бывший заместитель министра экономического развития Сергей Беляков.



По мнению экономиста Андрея Заостровцева, рейтинг Doing Business оценивает не столько реальность, сколько законодательство, и не касается принципиально важных для экономики параметров, концентрируясь «на значимых, но относительно частных проблемах ведения бизнеса». Например, за последние пять лет позиции России в рейтинге Doing Business очень улучшились по таким параметрам, как скорость и стоимость подключения домов к электросетям (+153 позиции) и условия регистрации собственности (+85).



Но, например, получение Россией дополнительных баллов за условия регистрации собственности не решило проблему сохранения этого имущества – одного из ключевых факторов ведения бизнеса.



Российские предприниматели считают, что частная собственность в стране защищена плохо. По данным проведенного в июле 2017 года опроса Национально агентства финансовых исследований, 81% бизнесменов высказали озабоченность по поводу защищенности своих имущественных прав: 51% предпринимателей полагают, что закон о защите частной собственности не реализуется на практике в полной мере, а еще 30% считают, что собственность не защищена вовсе ни на законодательном, ни на исполнительном уровне. И только 11% придерживаются противоположного мнения.



Многочисленные препоны



Количество ключевых проблем, с которыми сталкивается российский бизнес, за последние три года выросло со 171 до 264, отмечается в докладах бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова.



В частности, в 2012-2015 годы выросла массовость избрания мер пресечения, связанных с лишением и органичением свободы. В феврале 2016 года в СИЗО по экономическим статьям находилось 6539 человек, что на 70% больше апреля 2012-го, говорится в докладе омбудсмена Титова президенту РФ, изданном в 2016 году. Об излишнем внимании правоохранительных органов к бизнесу говорится и в аналогичном докладе 2017 года.



«Заключение бизнесменов под стражу слишком часто используется силовиками как средство давления, в том числе и в собственных корыстных интересах», — заявил в августе 2017 года омбудсмен.



Кроме того, более половины опрошенных руководителей бизнеса (56,1% из 2212 человек) в марте 2017 заявили, что за последний год выросла административная нагрузка. Компании к тому моменту тратили более 10% выручки на различные платежи государству, подключение к коммунальной инфраструктуре, составление отчетностей, получение разрешений, хотя в представлении руководителей расходы на эти цели не должны превышать 3%, следует из опроса омбудсмена.



Последствия



Два года подряд в России ликвидируется больше предприятий, чем регистрируется новых. В частности, в январе-мае 2017 года было закрыто на 35% больше фирм, чем создано. В некоторых отраслях разрыв еще больше: в обрабатывающей промышленности и торговле ликвидировано в полтора раза больше компаний, чем создано, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и водой — почти в два раза больше; в сельском хозяйстве – почти в три раза.



По данным ФНС, с начала 2016 года по сентябрь 2017-го количество коммерческих организаций в стране уменьшилось на 345 тыс. — с 4 млн 150 тыс до 3 млн 805 тыс.



Об ухудшении делового климата говорят не только опросы и исследования, но и статистика государственного Росстата. Вложения в основной капитал в сопоставимых ценах (вложения, очищенные от инфляции) начали падать в 2014 году, после роста на протяжении предшествующих 14 лет (кроме 2009 года). В 2014 году инвестиционные вложения сократились на 1,5%, в 2015-м — 10,1%, в 2016-м — 0,9%. В первом полугодии 2017 года Росстат заявил о росте инвестиций в основной капитал на 4,8%. Однако эксперты государственной Высшей школы экономики (ВШЭ) сразу обратили внимание, что в нынешнем году Росстат начал добавлять в эту статистику данные по субъектам малого предпринимательства (чего не было прежде) и вложения, не наблюдаемые прямыми статистическими методами. По расчетам ВШЭ, рост инвестиций крупных и средних компаний в первом полугодии составил лишь 2,4%.



При этом рост инвестиций в первом полугодии 2017 года наблюдался далеко не во всех отраслях. По данным Института комплексных стратегических исследований, наибольшие темпы роста наблюдались в области добычи полезных ископаемых (7% в годовом выражении). Между тем, в несырьевых отраслях инвестиции падали. В обрабатывающей промышленности они сократились на 3,8%, в сельском хозяйстве — на 8,5%, в строительстве — 11,4%, в здравоохранении и сфере социальных услуг — на 0,5%.



Специалисты ВШЭ также отметили, что рост инвестиций наблюдался только в секторах со средней или низкой наукоемкостью (за исключением производства лекарств), в то время как объемы инвестиций и выпуска в таких секторах, как, например, производство компьютеров, электронных и оптических изделий, сокращались.



«Объемы инвестиций в добычу полезных ископаемых почти в два раза превышают инвестиции во всю обрабатывающую промышленность, а инвестиции в транспортировку и хранение или в добычу нефти и газа… примерно равны вложениям во всю обработку», — пишут сотрудники ВШЭ, анализируя итоги первого полугодия 2017 года.



По мнению инвестиционного аналитика Global FX Сергея Коробкова, для сокращения отставания от передовых стран России необходим годовой рост не менее 4%, но это потребует перестройки всей экономической системы, а не просто модернизации отдельных производств.



Эксперты уверены, что без конкретных шагов по улучшению делового климата России не удастся добиться заметного экономического роста. «Существенно снизив налоги, введя мораторий на силовое вмешательство в бизнес, амнистировав осужденных предпринимателей, приняв законы о свободе торговли и либерализации малого бизнеса, можно было добавить к экономическому росту 1,5-2,5% в год. Однако ничего подобного сделано не будет, и предприниматели продолжат сокращать инвестиции и продавать свои бизнесы», — сказал Владислав Иноземцев, директор «Центра исследований постиндустриального общества».