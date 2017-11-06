России: Повышение минимальной зарплаты – экономический рывок или вклад в предвыборную программу Путина?

Комментарий



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НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Президент России Владимир Путин дал правительству указание уравнять в течение 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум в связи с тем, что «минимально возможная заработная плата не покрывает даже базовые расходы граждан». Это потребует бюджетных вложений в размере 80 млрд. рублей.



Уже через неделю, 18 сентября, правительство одобрило законопроект, согласно которому с 1 января 2018 года МРОТ будет поднят до 85% от утвержденного властями прожиточного минимума, а с 1 января 2019 года уравнен с ним.



МРОТ – это гарантированный минимум заработной платы, централизованно утверждаемый государством и диктующий единые «правила игры» на рынке труда по всей территории России. При этом, по словам вице-премьера Ольги Голодец, почти 5 млн. россиян получают в настоящее время зарплату ниже прожиточного минимума, поскольку МРОТ в 7800 руб., установленный с июля 2017 года, равен лишь 72% стоимости минимальной потребительской корзины.



Стоит отметить, что даже диктуемый государством размер прожиточного минимума не вполне отражает минимальные нужды человека, т.к. является некоторым компромиссом между оценкой потребностей населения и бюджетными возможностями правительства, поскольку прожиточный минимум лежит, кроме прочего, в основе расчетов социальных пособий и прочих выплат населению, поясняла ранее EurasiaNet.org заведующая лабораторией Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина.



С другой стороны, повышение МРОТ влечет за собой не только рост доходов работающего населения, но и ликвидацию рабочих мест с низкой производительностью труда, т.к. такая ситуация побуждает бизнес к внедрению новых технологий. Сторонники повышения МРОТ отмечают, что дороговизна рабочей силы стала важным стимулом производственных инноваций в развитых капиталистических экономиках: если расходы на зарплату землекопов растут, наступает момент, когда выгоднее купить экскаватор.



Но если размер МРОТ так важен для российской экономики, то почему бы не уравнять его с прожиточным минимумом уже с 1 января 2018 года, пока есть деньги в бюджете, как советует президенту Путину председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков? Или даже не поднять его до 25 тысяч рублей, направив на это средства, полученные от ликвидации коррупционных схем, как предлагает в своей предвыборной программе Алексей Навальный?



Основная причина сохранения в России низкого МРОТ заключается не в отсутствии средств на его повышение, а в централизованной модели регулирования, не учитывающей неоднородности российских регионов. Согласно закону, МРОТ в регионах не может быть ниже федерального уровня. По этой причине при определении общефедерального МРОТ за основу берется заработная плата в наименее экономически благополучных регионах страны. В противном случае непосильный для слабых регионов уровень МРОТ будет разорять местный бизнес и угрожать банкротством слабым региональным бюджетам, не способным справиться с затратами на зарплаты бюджетников.



С другой стороны, эффект от повышения МРОТ может серьезно нивелироваться влиянием действующей в России «двухъярусной» модели заработной платы, в которой тарифная часть, привязанная к нему, составляет лишь 30%, а остальные 70% – премии и доплаты. Это оставляет работодателю широкие возможности для манипулирования заработком работника даже при формальном повышении минимального уровня оплаты труда.



Реальное влияние МРОТ на рынок труда напрямую зависит от эффективности практического применения законодательных норм, которое обеспечивается судами и профсоюзами. Несовершенство и слабость этих институтов в России делает контроль за выполнением законодательных норм неполным и избирательным. О слабой эффективности законов можно судить по уровню неформальной занятости, которая по разным оценкам составляет от 25% (Росстат) до 44,8% (РАНХиГС) от общей численности работающего населения России.



Суммируя сказанное можно предположить, что резкое повышение МРОТ в России приведет к разбуханию неформального сектора за счет вытеснения в серую зону «работающих бедных» и уходу в тень предпринимателей, не желающих или не способных платить возросшие взносы в социальные фонды. Как отмечают эксперты Центра трудовых исследований, серия резких повышений МРОТ в середине 2000-х годов привела к тому, что каждое последующее повышение приводило к «выбросу» значительного числа работников в неформальную сферу.



Сложившееся соотношение минимального оклада и прожиточного минимума демонстрирует не только катастрофически низкий уровень жизни работающего населения, но неэффективность существующей системы регулирования рынка труда. Развитие российской экономики невозможно без комплексной реформы регулирующих институтов рынка труда, для реализации которой потребуется не один год. Такая реформа должна выстроить разумный баланс между сохранением единых «правил игры» и учетом неоднородности регионов. Кроме того, для выявления скрытой безработицы был бы полезен переход от минимального размера ежемесячной оплаты труда к минимальному размеру почасовой заработной платы. Но проблема реформирования рынка труда пока не привлекает внимания законодательной и исполнительной власти.



Низкая эффективность МРОТ как институционального регулятора ставит также вопрос о том, насколько вообще оправданы вложения средств в его повышение. Этот вопрос, к сожалению, не обсуждался на сентябрьском заседании правительства, где основное внимание было приковано к тому, хватит ли в бюджете денег на выполнение указания президента. Но «дотягивание» МРОТ до прожиточного минимума без изменения институциональных условий его формирования не сможет оказать заметное позитивное влияние на рынок труда и экономику в целом. Зато оно отразится на росте зарплат работников бюджетного сектора, в прямом соответствии с выполнением майских указов президента, тем самым укрепив его репутацию политика, выполняющего свои обещания. Очевидная парадоксальность расхождения минимального оклада и прожиточного минимума делает статистическое уравнивание этих показателей понятным для избирателей, что позволит поддержать имидж президента как защитника простого народа в канун президентских выборов 2018 года.



Сама по себе задача повышения оплаты труда, безусловно, актуальна. Инновационное развитие российской экономики невозможно без ее решения. Но простое повышение МРОТ до прожиточного минимума, проведенное в авральном порядке, без учета сложившихся особенностей российского рынка труда, не способно оказать заметное позитивное воздействие на экономику, равно как и повлиять на проблему «работающих бедных».