Россия: Игорный бизнес опять ушел в тень

На фоне частных проблем отдельных игорных зон, специалисты говорят о провале всей государственной игорной реформы. (Фото: Автор: Сергей Галенкин. Источник: Flickr.com. Дополнительная информация о фотографии здесь).

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Около 10% населения России играет в азартные игры. За восемь лет, прошедшие с момента их запрета в России, официальным игорным зонам из-за множества проблем так и не удалось превратиться в полноценные "лас-вегасы". Инвесторы считают причиной провала непоследовательную политику властей. Вдобавок ко всему, реформа вытолкнула казино в подпольный бизнес, оборот которого, по сообщениям, в сотни раз превышает доходы легальных заведений.

Закон о легализации азартных игр был принят в 2006 году. Согласно ему, с 1 июля 2009 года игорный бизнес разрешен только в одобренных государством игорных зонах. Теперь он возможен только в шести зонах, расположенных в разных концах страны. Однако многие из них жалуются на проблемы, которые мешают им развиваться. Или вовсе приведут к закрытию.

Первые казино готовятся к закрытию

Первое в игровой зоне "Азов-Сити" казино — "Оракул" татарстанской компании "Роял тайм групп" — открылось в 2010 году. В этом же году в игровой зоне открылись казино "Шамбала" и "Нирвана". По данным ЗАО "Шамбала", за последние восемь лет инвесторы совместно вложили в "Азов-Сити" около 8 млрд рублей.



Выделенные государством 1000 га представляли собой степную территорию на побережье Азовского моря без коммуникаций: бизнесмены тянули газопровод, строили дороги, очистные сооружения, водопроводную систему. Сегодня в "Азов-Сити" кроме трех казино работают пятизвездочные отели, спа-центр, ресторан высокой кухни. Здесь работают 2,5 тыс человек. Операторы казино в 2016 году заплатили порядка 400 млн рублей налогов.



Все шло хорошо, пока в 2012 году не появились предложения создать еще одну игорную зону в Краснодарском крае — в городе Сочи, в 600 км от "Азов-Сити". Несмотря на то, что по закону в одном субъекте федерации может быть только одна игорная зона и что в 2014 году против создания такой зоны в Сочи, который в большей степени имеет имидж семейного курорта, высказывался президент РФ Владимир Путин, она была все же построена. В январе 2017 года в Красной Поляне (поселок на территории Сочи) открылся комплекс "Сочи казино и курорт", в который собственники вложили 4 млрд рублей.



Теперь открытие игорной зоны в Сочи означает закрытие "Азов-Сити". Согласно решению правительства РФ, "Азов-Сити" должна быть ликвидирована до конца 2018 года.



Резиденты "Азов-Сити" обращались в правительство, к губернатору Краснодарского края с просьбой сохранить их бизнес. Депутаты Щербиновского района предлагали Заксобранию Краснодарского края изменить закон, чтобы в одном субъекте могли работать две игорные зоны, но получили отказ. На ресурсе Charge.org в августе 2017 года была опубликована петиция за сохранение "Азов-Сити". Но пока решение о закрытии остается в силе.



По мнению генерального директора ЗАО "Шамбала" Максима Смоленцева, у "Азов-Сити" и "Красной поляны" совершенно разные аудитории. "Намерение правительства РФ закрыть "Азов-Сити" иначе как нелепым не назовешь, — написал он на своей странице в Facebook. — Очевидно, что это может принести только вред: государство недосчитается налогов и испортит себе репутацию, 2500 человек лишаться работы, инвесторы получат сигнал, что обещаниям властей лучше не доверять". По его данным, за первое полугодие 2017 года "Азов-Сити" посетило 216,5 тыс человек, казино в Красной поляне — 157,7 тыс.



"Приморье" хватилось иностранных гостей



Проблемы развлекательной зоны "Приморье", расположенной под Владивостоком, вызваны сложностями в привлечении иностранцев, которым для въезда нужно пройти массу бюрократических процедур. В сентябре 2017 года бывший исполнительный директор единственного пока работающего в зоне казино-отеля Tigre de Cristal Крейг Баллантайн заявил, уходя со своей должности, что ожидания инвесторов в связи с этим не оправдались.



По его словам, есть незначительные успехи, но для дальнейшего развития проекта необходимы изменения в законодательстве, облегчающие въезд в Приморье иностранцев из Китая, Кореи и Японии. "Тот диалог, который у нас есть с властями, дал мне понимание, что они всецело увлечены проектом и понимают необходимость изменений, но как вы все знаете, бюрократический процесс и принятие решений в Госдуме занимает значительное время", — отметил Крейг Баллантайн.



Заказчик зоны "Приморье" — госкомпания "Корпорация развития Приморского края" — ожидает, что к 2022 году инвесторы построят здесь 20 гостиниц, торговые и развлекательные комплексы, яхт-клуб, несколько кинотеатров, набережную и горнолыжную трассу. Единственный в зоне казино-отель Tigre de Cristal заработал в 2016 году 1,7 млрд рублей и заплатил 860 млн налогов. Еще два казино — "Маяк" (камбоджийская фирма Naga Corp Ltd) и "Селена" (московская компания Diamond Fortune Holdings) должны открыться в 2018-2019 годах.



В Сибирской зоне нет инфраструктуры



Игорная зона "Сибирская монета" площадью 2,3 тыс га расположена в Алтайском крае в 280 км от Барнаула. По проекту здесь должны появиться гостиницы, аквапарк, горнолыжный комплекс, летние кинотеатры и другие объекты к 2020 году. Первое и пока единственное казино Altai Palace стоимостью 1,3 млрд рублей открылось в 2014 году, но спустя три года его работы там по-прежнему не решены проблемы с транспортной доступностью и другой инфраструктурой.



"Здесь до сих пор нет асфальтированной дороги, проблемы с коммуникациями. Вокруг, кроме красивых пейзажей, ничего нет. Ближайший город, Горно-Алтайск, находится в 35 км. По сравнению с локацией казино, например, в Сочи мы однозначно проигрываем", — заявлял весной 2017 года генеральный менеджер казино Altai Palace Игорь Речка.



Вдобавок ко всему, казино Altai Palace до недавнего времени испытывало серьезные проблемы с деньгами. В 2016-ом сменился собственник компании-инвестора. По словам нового руководства, у бывших владельцев были проблемы с оборотными средствами, им пришлось ограничить уровень ставок, чтобы иметь возможность выплачивать выигрыши. Это стало неинтересно крупным игрокам, и казино пришло в упадок. С приходом нового собственника ситуация улучшилась. В 2016 году Altai Palace посетило 30 тыс человек, за 9 месяцев 2017 года — 60 тыс человек. В 2016 году налоговые отчисления составили 34,4 млн рублей.



Реформа вытолкнула игорный бизнес в тень



На фоне частных проблем отдельных игорных зон, специалисты говорят о провале всей государственной игорной реформы. Дело в том, что 13 млн человек, играющих в азартные игры (по данным "Левада-Центра"), перешли по большей части в подпольные заведения или в интернет, где деятельность казино также запрещена. Таким образом, игорный бизнес спустя 10 лет после начала реформы по большей части переместился в теневой сектор, пишет журнал "Профиль", опираясь на данные исследовательской компании "Ромир".



Например, если рассматривать деятельность букмекерских контор, которые лично или через интернет принимают ставки на предстоящие, например, спортивные события (разрешены в России, в том числе в интернете, однако подлежат лицензированию), только 28% играющих в интернете делают ставки в легальных конторах, говорится в исследовании "Ромира". Большинство — 58% — делают ставки у нелегальных букмекеров, оставшиеся 14% — и там и там.



Что касается нелегальных казино, они продолжают активную деятельность. Только в Москве, по данным столичного МВД, за первые три месяца 2017 года изъяли около 900 единиц игрового оборудования, а в 2016 году ликвидировали 14 подпольных казино и 91 зал игровых автоматов.



По оценке Игоря Речки, генерального менеджера казино Altai Palace (игровая зона "Сибирская монета" в Алтайской крае), оборот нелегальных казино в России в сотни раз превышает оборот всех казино в зонах вместе взятых. По его мнению, потенциальный игрок не будет преодолевать расстояние в сотни километров, если может сыграть в рулетку на соседней улице. Даже с учетом рисков и отсутствия гарантий честной игры.



Чтобы хоть как-то привлекать публику и конкурировать с нелегальными казино, инвесторы пытаются создать в игорных зонах комплексный отдых, где наряду с азартными играми есть место другим развлечениям и активному отдыху (например, практически все зоны проектируют горнолыжные трассы). И большие надежды возлагают на иностранных туристов. Но результат пока неутешительный.