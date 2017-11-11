Украина идет в НАТО: закон уже есть, что нужно ещё?

Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обмениваются рукопожатиями перед совместной пресс-конференцией по результатам заседания Комиссии Украина-НАТО в июле 2017 года. (Фото: Пресс-служба президента Украины)

Комментарий



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НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Экспертные дискуссии относительно вступления Украины в НАТО касаются, как правило, международно-политической проблематики этого вопроса. При этом из обсуждения выпадают внутриполитические препятствия (в частности, новый коррупционный скандал), прогресс в части проведения необходимых для достижения стандартов НАТО реформ, и важный аспект наличия поддержки евроатлантического вектора как большинством населения страны, так и её политическими элитами.



Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, выступая в сентябре 2017 на конференции Yalta European Strategy (YES), напомнил о трех критериях, посредством которых в 1990-х оценивалась готовность стран-кандидатов к вступлению в Альянс. Это, во-первых, единство абсолютного большинства граждан в их желании присоединиться к НАТО. Во-вторых, поддержка присоединения со стороны всех членов Альянса. Наконец, в-третьих, ясная перспектива укрепления евроатлантической безопасности в результате вступления в НАТО этой страны. По мнению Ишингера, нынешняя ситуация в Украине не даёт на эти вопросы три положительных ответа.



Первый критерий – это единство абсолютного большинства граждан в их желании присоединиться к НАТО. 8 июня 2017 года Верховная Рада Украины приняла поправки к законам «Об основах внутренней и внешней политики Украины» и «Об основах национальной безопасности Украины», определив вступление в НАТО в качестве стратегической внешнеполитической цели. Как отметила один из авторов законопроекта, депутат Ирина Фриз, поправки исправили «ошибки 2006 года, а также 2010 года, когда руководство государства того времени исключило евроатлантическую интеграцию из повестки дня внешней политики Украины, что привело к критическому росту рисков безопасности, аннексии Крыма и войне на Донбассе».



Законодательные изменения, закрепляющие курс Украины на членство в НАТО, были поддержаны 276 депутатами Верховной Рады из 422 – уверенным большинством в 65,4%, но не конституционным (300 голосов). Такой уровень поддержки сближения с НАТО парламентом Украины во многом соотносится и с актуальными тенденциями в общественном мнении украинцев в отношении НАТО. Согласно результатам социологического исследования, проведенного в июне 2017 года, 44% украинцев видят в НАТО «защиту», 15% – «угрозу», 26% – относятся нейтрально, не считая НАТО ни угрозой, ни защитой, 16% – не определились.



Схожие в целом результаты дал и опрос, проведенный в апреле 2017 года Международным республиканским институтом (IRI), согласно которым 46% граждан Украины готовы поддержать вступление в НАТО, при 27% выступающих против и 26% неопределившихся. Таким образом, группа поддержки вступления в НАТО – самая большая из выявленных опросом групп. Но она всё-таки не составляет абсолютного большинства. К этому следует добавить и серьёзный региональный дисбаланс: поддержка НАТО падает с запада на восток и юго-восток: запад Украины даёт 71% «за», центр – уже 54%, в то время как восток и юг Украины – 21% и 33% «за» НАТО при 41% и 42% «против».



В этой связи, говорить о формировании в Украине устойчивого общенационального консенсуса в поддержку евроатлантической интеграции пока несколько преждевременно. Более того, нет гарантий, что уже в следующем электоральном цикле – который, после выборов президента и парламента страны, начнется в 2019 году – к власти не придут политические силы, скептически настроенные к перспективе членства Украины в НАТО. Такая смена вектора уже имела место в украинских реалиях при избрании после президентства Виктора Ющенко пророссийского президента Виктора Януковича в 2010 году. В том или ином видоизмененном формате история может повториться, приведя к сепаратному миру с Россией, и отказу от сотрудничества с НАТО или его заморозке. А это создает риск, пусть и небольшой, что технологии и наработки НАТО, переданные Украине, станут доступны России.



Второй критерий – поддержка присоединения со стороны всех членов Альянса. Эта поддержка в основном будет зависеть от темпов реформ в самой Украине. В ходе июльского заседания Комиссии Украина-НАТО в Киеве президент Петр Порошенко отметил, что законодательные изменения не означают автоматической подачи Украиной заявки на членство в Альянсе, а являются посылом для выстраивания программы реформ и программы сотрудничества с НАТО. По словам Порошенко, у Киева есть «четкий график того, что нужно сделать, чтобы к 2020 году соответствовать критериям членства в НАТО».



В 2016 году Украина взяла на себя серьезные обязательства в части реформирования сектора обороны и безопасности Украины, чтобы уже к 2020-му году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран-членов НАТО. Тогда же, в 2016-м, в рамках Варшавского саммита НАТО был одобрен и Всеобъемлющий пакет помощи Украине, необходимый для реализации этих обязательств.



Научный директор киевского Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко, признавая значимость преобразований, проведенных в вооруженных силах Украины начиная с 2014 года, отметил, что «структурных реформ, которые бы приблизили Украину к стандартам НАТО в плане управления сектором обороны и безопасности, еще не хватает».



О проблемах в украинских вооруженных силах, наносящих, к тому же, ущерб их репутации в глазах коллег из НАТО, свидетельствуют, к примеру, регулярные пожары на украинских складах боеприпасов.



Ещё более скверное впечатление оставляют коррупционные скандалы с участием высших чиновников Министерства обороны Украины. Последний по времени такой скандал разразился в октябре, буквально перед Днем защитника Украины. По сообщениям, детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили схему хищения 149 миллионов гривен при закупке топлива. Под подозрение попали зам. министра обороны Игорь Павловский и директор департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Владимир Гулевич. Согласно информации в СМИ, в «схеме фигурирует компания «Трейд Коммодити», деятельность которой связывают с близким к президенту народным депутатом Александром Грановским». Сам Грановский все отрицает.



Нерешенной остается и проблема перехода к натовской системе управления войсками. По мнению депутата ВР Украины, члена Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, известного военного эксперта Дмитрия Тымчука, реформы в этом направлении – несмотря на то, что оно является ключевым – ходят по кругу. Между тем, опыт бывших стран соцлагеря, вступивших в НАТО после распада СССР, говорит о том, что смена вооружения и техники – далеко не главное. Для полноценного участия в операциях НАТО необходима, прежде всего, натовская структура управления, так называемая J-структура. Но переход на неё сопряжен с серьёзным сокращением штабных работников, и потому, по словам Тымчука, наталкивается на жесткое сопротивление военной бюрократии. Нынешняя попытка перехода на J-структуру уже вторая в новейшей истории Украины. Первая провалилась в 2004-2005 годах – по той же причине, что пробуксовывает нынешняя. Так что нынешняя программа развития ВСУ до 2020 года лишь повторяет попытку реформ, предпринятую при Викторе Ющенко и не преодолевшую сопротивления военных чиновников.



Серьёзную проблему, как отмечает Тымчук, составляет и подготовка кадров. Хотя, на его взгляд, уровень подготовки всех родов войск существенно вырос, возможности, предоставляемые сотрудничеством с США и НАТО, используются в недостаточной степени. Нерационально используется и материальная помощь, которая то и дело застревает на складах или расхищается, не доходя до передовой. Причина всё та же – коррупция, некомпетентность, в ряде случаев прямой саботаж.



И третий критерий – это ясная перспектива укрепления евроатлантической безопасности в результате вступления в НАТО этой страны. Устав НАТО не запрещает принимать в организацию страны, имеющие незаконченные территориальные споры с соседями. Таким образом, ни оккупация Россией Крыма, ни наличие донбасских квазиреспублик, де-факто тоже оккупированных Россией, не являются сами по себе помехами для приема Украины в НАТО. Однако, принимая в Альянс страну со столь острыми проблемами, НАТО прямо вступает в зону действия 5-й статьи своего устава, допускающей «применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона». Таким образом, при вступлении Украины в НАТО, такая помощь должна быть оказана, и она должна быть эффективна, в противном случае под сомнение будет поставлена сама идея НАТО как организации коллективной обороны. Создание ситуации, дискредитирующей Альянс как неэффективный – лютая мечта Кремля. Следовательно, приняв Украину в НАТО, Альянс должен будет, просто во имя самосохранения и недопущения крайне опасного прецедента, действовать с достаточной жесткостью и решительностью, или не принимать такую страну вообще.



Это значит, что если НАТО и решится на столь радикальный шаг, то только при двух условиях. Первое: это если отношения НАТО с Россией, независимо от конфликта вокруг Украины, ухудшится до такого крайнего предела, что угроза со стороны Кремля станет очевидна для всех без исключения членов Альянса. Благодаря агрессивной политике Путина, вынужденного играть на повышение ставок по чисто экономическим причинам, ситуация, в целом, развивается в этом направлении, хотя и довольно медленно. Второе условие – то, что страна, претендующая на вступление в НАТО, должна быть абсолютно к нему готова. Если в плане военном и техническом тут ещё возможны какие-то люфты, то в плане политическом должна быть полная ясность. Украине еще предстоит продемонстрировать устойчивость своего внешнеполитического курса, как и стабильную приверженность ему со стороны политических элит.



Члены Альянса, чья историческая память о российской оккупации ещё жива – в первую очередь, Польша и страны Балтии – являются надежной группой поддержки Украины в НАТО. И хотя трения по историческим и языковым вопросам и омрачают иногда украино-польские отношения, едва ли они изменят эту ситуацию в принципе. Что касается стран Балтии, то с ними у Киева таких конфликтов просто нет. Это открывает возможности для двухступенчатой интеграции Украины в НАТО путем создания оборонных союзов стран, часть из которых имеют проблемы с Россией, сходные с украинскими, как, например, Грузия и, возможно, Молдова, а часть являются членами Альянса. Судя по некоторым данным, просачивающимся в Сеть, подготовка к организации «малого НАТО» активно ведется.



Одним из последних по времени знаковых шагов на пути сближения Украины со странами-соседями из НАТО стало создание в 2016 году украинско-польско-литовской бригады, где солдаты трех стран «совместно реализуют стандарты функционирования войск Альянса». Такие объединительные инициативы в целом хорошо укладываются в логику актуализировавшихся в экспертно-аналитической среде дискуссий относительно необходимости возобновления польского проекта «Междуморья» (Intermarium). Этот проект призван объединить расположенные между Балтийским и Черным морями восточноевропейские страны НАТО (Польша и страны Балтии) со странами «серой зоны» безопасности (Украина, Молдова, Грузия) и помочь последним «встроиться в международную структуру безопасности».



Прецеденты создания и успешного функционирования подобных региональных блоков известны, а, значит, есть и наработки для их эффективной организации. Можно вспомнить ANZUS и ANZUK в Азиатско-Тихоокеанском регионе, SEATO в Юго-Восточной Азии, CENTO на Ближнем и Среднем Востоке, NORDEFCO в Северной Европе. Во всех таких блоках только часть участников, от одной до трех стран, были членами НАТО, служа его связкой с Альянсом.



Таким образом, несмотря на многие трудности, Украина способна поэтапно реализовывать евроатлантическую повестку. Успех в значительной степени будет зависеть от политической воли самого Киева. В первую очередь, Украине необходимо продемонстрировать неизменность курса на членство в Альянсе от выборов к выборам, и вне зависимости от смены политических элит по итогам электоральных циклов. Это будет иметь решающее значение, хотя и не снимет с повестки дня проблемы реформ как в вооруженных силах Украины, так и в стране в целом.