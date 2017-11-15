Посеянные большевиками конфликты по-прежнему сотрясают Кавказ

Фрагмент советского плаката, целевой аудиторией которого являлось мусульманское население Кавказа.

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. В конце проспекта Леон в столице Абхазии – городе, который из-за политических перипетий ХХ века называют Сухум, Сухуми или Сохуми – стоит элегантный белый отель «Рица» с видом на Черное море.

Проспект назван в честь средневекового короля Леона, который основал королевскую династию в Абхазии. Но вполне можно простить тех, кто мог подумать, что он был назван в честь самого известного гостя в истории отеля – Льва (Леона) Троцкого. В 1925 году с балкона первого этажа этой гостиницы, носившей тогда название «Сан-Ремо», Троцкий произнес свою известную траурную речь по трем большевистским товарищам, погибшим в авиакатастрофе по пути в Абхазию.

Годом ранее Троцкий произнес еще более знаменитую похоронную речь в том же городе – в день смерти Ленина. Эта речь во многом определила его судьбу. Из-за болезни, и вследствие интриг Сталина, Троцкого тогда не было в Москве и он не смог стать главным скорбящим по большевистскому лидеру – то есть, сыграть роль, обычно отводящуюся преемнику. Ему пришлось остаться в Абхазии до апреля 1924 года, а к этому времени он отстал от Сталина в гонке за власть в Москве.

Закавказье не было для большевистских лидеров некоей далекой периферией. Для нескольких из них Кавказ был родиной, в том числе для Сталина, Серго Орджоникидзе и Анастаса Микояна. Прочие, в том числе Троцкий, приезжали сюда на отдых и подлечиться. Для этих людей было немыслимо, чтобы революция ограничилась Россией и Украиной. В их планах всегда фугировало и Закавказье.

После завоевания Красной армией региона в 1920-1921 годах Закавказье стало для большевиков политическим полем битвы и полигоном для тестирования национальной политики. Широко известен конфликт между Лениным и Сталиным в 1922 году по поводу «грузинского дела». Сталин обвинял ведущих грузинских большевиков в национализме за то, что те противились его планам – позже увенчавшимся успехом – по присоединению Грузии к Закавказской республике. Ленин обвинял Сталина в «великорусском шовинизме», заявляя, что тот своими действиями настраивает грузин против советской власти.

Троцкий, со своей стороны, ненавидел Сталина, но также плохо относился и к грузинским националистам. В колком памфлете «Между империализмом и революцией», написанном в 1922 году, Троцкий подверг критике сторонников «псевдомарксистской меньшевистской республики» в Грузии, свергнутой Красной армией. Он также обвинил меньшевиков в том, что они плохо обращались с абхазами и осетинами.

Троцкий возвращался к этой теме и в последующие годы. Возможно все еще питая некоторые антигрузинские настроения, он помог местному большевистскому лидеру Нестору Лакобе подготовить для абхазской республики конституцию 1925 года. Это позволило Абхазии получить более автономный статус в рамках Грузии. Абхазцы потеряли этот статус в 1931 году и попытались восстановить его в 1992-м.

Эти столкновения между большевистскими лидерами в 1921-1925 годах легли в основу политики, которая определила шаблон этнотерриториального строительства СССР, начавшего крушиться в конце 1980-х годов. Их разногласия также напоминают, что единой «большевистской истории» в Закавказье не было.

Я попросил ведущего историка Абхазии Станислава Лакобу, родственника покойного большевистского лидера, охарактеризовать раннюю большевистскую эпоху на Южном Кавказе. В начале 1920-х годов, сказал он, произошло много положительный событий.

«У нас все было по-другому, у нас был бум», – сказал Лакоба. Помогло то, что, по его словам, советизация Кавказа началась в 1920-1921 годах – позже, чем в России – и она совпала с введением Новой экономической политики (НЭП) и смягчением позиции Ленина по отношению к частной торговле. В Абхазии НЭП способствовал процветанию торговли табаком.

Красная армия разгромила в регионе три нарождавшиеся – и очень несовершенные – демократические национальные республики. Но это не означало, что большевики не пользовались общественной поддержкой. Следует отметить, что большевики, в частности, положили конец пятилетнему межэтническому конфликту в Закавказье. Троцкий подчеркивает это достижение в своей заметке, написанной в 1922 году. Путем жестокого замирения региона во имя трудящихся, Красная армия потушила конфликты не только в Абхазии, Осетии и Карабахе, но и в Аджарии.

«Именно советская власть установила мир и национальные связи [между народами], – писал Троцкий. – На выборах в Советы рабочие Баку и Тбилиси выбрали татарина, армянина и грузина, не глядя на их национальность. В Закавказье бок о бок уживаются мусульманские, армянские, грузинские и русские красные полки. Они проникнуты убеждением, что они – одна армия, и никакая сила на земле не заставит их двинуться друг против друга».

Десять лет спустя народы региона в полной силе ощутили на себе стопу Великого террора, проводимого кровожадным уроженцем Абхазии Лаврентием Берией. Почти все большевистское руководство – в том числе Нестор Лакоба и большая часть абхазской интеллигенции – было уничтожено.

Поэтому можно сказать, что регион пережил не одну, а несколько советских эпох. Повторяемый тремя республиками Южного Кавказа после обретения независимости рефрен – что СССР был лишь вторым пришествием Российской империи – является слишком упрощенческим. Да, большевики проводили политику русификации, но при них также народы регионы получили возможность более глубоко развить свою национальную идентичность. Большевики принести войну и мир, освобождение и порабощение.

Как и большинство революций, советский период привел к необратимым переменам, которые остро ощущаются по сей день. При большевиках были очерчены границы Армении, Азербайджана и Грузии, а также пределы Абхазии, Нагорного Карабаха и Южной Осетии. Таким образом они очертили «линии баррикад» в конфликтах, раздирающих регион с 1988 года, хотя большевиков вряд ли можно обвинить в инициировании этих усобиц.

Большевики ограничили сферу религии и создали относительно светскую культуру, которая продолжает доминировать как минимум в крупных городах региона. Также, с одной стороны, они репрессировали целые классы и народы, включая, скажем, средний класс и турков-месхетинцев. А с другой, они построили дороги, первые университеты, и крупные промышленные предприятия, которых в регионе до этого не было.

Хотя Октябрьская революция произошла столетие назад, ее последствия ощущаются еще очень остро, что не позволяет дать ей сбалансированную и беспристрастную оценку. Никто не хочет возвращения тех времен, но все живущие родом оттуда. Возможно, развязать узел противоречий удастся следующему поколению историков.