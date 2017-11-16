Крым: Кремль тащит 80% инвестиций, но все равно отстает от показателей «украинского» 2013 года

Президент РФ Владимир Путин с главой де-факто Республики Крым Сергеем Аксёновым. (Фото: Пресс-служба президента РФ)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Инвестиции в Крыму второй год показывают значительный рост, но по-прежнему заметно отстают от показателя 2013 года, когда полуостров еще находился под контролем Киева. Также в последнее время появилась новая проблема: доля собственных средств инвесторов за 3,5 года упала более чем вдвое, а доля бюджетных денег в составе их вложений – выросла в 5 раз до 78% (в основном за счет федерального бюджета РФ). То есть, инвестиции осуществляются, по большей части, благодаря финансовой подпитке из Москвы.



Также, если всмотреться в крупнейшие частные инвестпроекты, можно увидеть, что источником их вложений являются либо кредиты банков, принадлежащих российскому правительству, либо федеральный бюджет РФ. Или сами эти компании-инвесторы принадлежат государственным предприятиям России или бывшим российским высокопоставленным чиновникам. То есть, частными эти инвестиции являются весьма условно.



Инвестиции в основной капитал



По данным Минэкономразвития Крыма, инвестиции в основной капитал в де-факто Республике Крым (РК) в 2014-2016 годах выросли с 21,5 млрд до 53 млрд рублей, а в первом полугодии 2017 года составили 63 млрд, что в 3,8 раза больше аналогичного периода прошлого года и на 19% выше всего 2016 года. Схожие выкладки представило статистическое агентство Севастополя.



Однако следует отметить, что с 2016 года в данные Минэкономразвития (а также Севастопольстата) начали включать «не наблюдаемые прямыми статистическими методами» данные – т.е. попросту предположения ведомства – относительно «вложений субъектов малого предпринимательства» и «параметров неформальной деятельности». До 2016 года подобные «нестатистические» данные в статистику не включали, что частично объясняет взрывной номинальный рост показателей в последнее время.



Если взглянуть на чистые данные, без предположений касательно малого бизнеса и «скрытых» вложений, все равно наблюдается значительный – хоть и номинальный – рост инвестиций. С 2014 по 2016 год, по информации Минэкономразвития Крыма, инвестиции в основной капитал на территории РК выросли с 21,5 млрд до 40,2 млрд рублей. А в первом полугодии 2017-го они составили 36 млрд, что так же в 3,8 раза больше аналогичного периода прошлого года.



Отдельного внимания заслуживает сравнение инвестиций с 2013 годом, когда Крым еще контролировался Киевом. Из информации российского Росстата следует, что в 2013 году в пересчете на рубли во всем Крыму (включая Севастополь) объем инвестиций в основной капитал составил 50,6 млрд рублей. Однако отметим, что Росстат не раскрыл способ, с помощью которого он получил эту цифру. Согласно данным Минэкономразвития РК, в 2013 году в пересчете на рубли в республике объем инвестиций составил 57 млрд рублей. Госкомстат Украины называет схожие с информацией Минэкономразвития цифры: инвестиции в Крыму, включая Севастополь, в 2013 году составили 15,4 млрд гривен, что по тогдашнему курсу гривны в России равнялось примерно 61 млрд рублей.



Получается, что если набранные в первом полугодии 2017 года темпы вложения средств в основной капитал (36 млрд рублей) сохранятся, то объем инвестиций к концу года может, даже без учета Севастополя, превысить показатель 2013 года по всему Крыму – но только номинально. В пересчете на твердую валюту, вложения в территорию, ныне де-факто составляющую Республику Крым, в 2013 году, согласно цифрам Минэкономразвития, составили порядка 1,73 млрд долларов, а по данным Госкомстата Украины, на всей территории Крыма было сделано вложений на примерно 1,85 млрд долларов. Даже по консервативной информации Росстата, показатель 2013 года достигал около 1,53 млрд долларов. Между тем, даже если нынешние темпы инвестиции в Республике Крым сохранятся, показатель за весь 2017 год составит лишь примерно 1,2 млрд долларов.



Кроме того, несмотря на тенденцию значительного, хоть и неполного, восстановления инвестиций после обвала в 2014 году, наметилась другая проблема, связанная с нехваткой инвестиционных средств у инвесторов. Как следует из данных Минэкономразвития Крыма, в последние годы доля вложений собственных средств предприятий постоянно падала, а доля привлеченных денег (в основном, бюджетных) – росла. В результате, доля собственных средств в составе инвестиций рухнула с 42,6% в 2014 году до 18,7% в первом полугодии 2017 года.



При этом, по этим же данным, доля привлеченных средств из местного бюджета и федерального бюджета РФ в составе инвестиций выросла с 15,3% в 2014 году до почти 80% в первом полугодии 2017-го. Это значит, что предприятия и организации не смогли бы обеспечить такой рост, если бы им не помогало государство.



Частные инвестпроекты



Минэкономразвития Крыма недавно опубликовало обновленный список инвестпроектов, которые сейчас реализуются в республике. Как следует из документа, в котором значатся 196 проектов, 8 соглашений расторгнуты, еще 18 находятся на расторжении, а реализация еще четырех инвестпроектов приостановлена. Таким образом, действующих на данный момент инвестпроектов остается 166, что, впрочем, все равно на 43 больше, чем было в феврале 2017 года.



«Расторжения происходят, если инвестор не выполняет своих обязательств. Здесь инициатором чаще выступает республика. Нам не нужны долгострои и «пустышки», – сказал министр экономического развития РК Андрей Мельников. – В целом, в республике идет положительная инвестиционная динамика. Сказались и предпринятые меры: мы завершили инвентаризацию проектов, вычистили слабые, урегулировали проблемные вопросы инвесторов и сформировали команду индивидуального сопровождения. Я лично периодически выезжаю на площадки, смотрю, как происходит реализация, и общаюсь с предпринимателями».



По словам официального представителя министерства Анны Абувакаровой, объем частных инвестиций в январе-августе 2017 года составил 34,8 млрд рублей, что почти в три раза больше, чем за весь 2016 год. Кроме того, за неполный 2017 год было подписано 52 новых соглашения на общую сумму 78 млрд рублей, сказала она.



Между тем, частными эти вложения можно назвать весьма условно. Под частными инвестициями, по методологии Крымстата, понимаются вложения, сделанные частными организациями (то есть, в основном, открытыми и закрытыми акционерными обществами и ООО). Так вот, в формировании этих инвестиций, помимо собственно денег самих компаний, участвует значительный объем привлеченных ими денег – банковских кредитов и бюджетных средств. К примеру, на один из крупнейших на полуострове проектов – новый аэропорт в Симферополе стоимостью 32 млрд рублей – поступают деньги в основном из федерального бюджета, а также банков «Россия» и РНКБ, первый из которых принадлежит человеку из окружения Владимира Путина Юрию Ковальчуку, второй – федеральному правительству.



Другой пример «частных» инвестиций – второй по масштабам проект реконструкции за 31 млрд рублей трех тепловых электростанций в Крыму. Деньги вкладывает их собственник – фирма «КрымТЭЦ», которая принадлежит Министерству имущества Крыма (37%) и «Южной энергетической компании» (63%), за которой, по сообщениям, стоит бывший замминистра энергетики РФ Петр Нидзельский.



Наконец, реализацию за 6,9 млрд рублей еще одного крупного проекта – туристско-рекреационного комплекса в Алуште – ведет фирма «Дом творчества Алуштинский», принадлежащая, по данным сервиса Kartoteka.ru, Национальной академии кинематографических искусств и наук. Среди ее учредителей – Министерство культуры РФ, Российская академия наук, Союз кинематографистов России и две государственных телекомпании.



Аналогичная история наблюдается и во многих других проектах.



По данным Аналитического центра при правительстве РФ, проблема нехватки частных инвестиций и высокой доли бюджетных средств в составе инвестиций наблюдается, в основном, в плохо развитых регионах. Чтобы Крым развивался, в него должен вкладывать деньги крупный бизнес, который не едет из России или других стран, опасаясь санкций Запада.