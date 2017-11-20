Призрак Октябрьской революции продолжает преследовать страны Балтии

Агитационный плакат политической партии, баллотировавшейся на парламентских выборах в независимой Латвии в 1920-1930 годах.

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. После Октябрьской революции страны Балтии пошли своим путем, оказав сопротивление большевикам и добившись независимости на два десятилетия. Когда советы все-таки пришли, жители региона начали жить двойной жизнью. Эта тактика впоследствии сыграла значительную роль в ускорении развала СССР.

В 1970-1980 годы в странах Балтии, как и в других частях СССР, ежегодно проходили пышные празднования в честь годовщины Октября. Школьники (включая меня) очень детально изучали жизнь большевистского лидера Владимира Ленина и распевали песни в честь подвигов Красной армии во время Гражданской войны.

Подобная внешняя демонстрация верности советской системе позволяла прятать приверженность местным языкам и культуре, а также понимание относительно того, как должна функционировать демократическая система. Люди продолжали хранить память о независимых республиках, существовавших в 1920-1930 годы. Они лелеяли и идеализировали годы независимости как потерянный рай.

В прибалтийских государствах – Эстонии, Латвии и Литве – Октябрьская революция породила буржуазно-националистическое вооруженное сопротивление, которое оказалось способным отбросить большевиков и создать независимые прибалтийские республики в 1918 году. Советская Россия формально признала существование трех балтийских государств в мирных договорах, подписанных в 1920 году.

Еще в декабре 1919 года Красная армия пыталась сломить эстонское «буржуазное» военное сопротивление, но ей это не удалось. Эстония действительно получала военную помощь от Англии во время Войны за независимость (1918-1920), а ее вооруженные силы пополнились добровольцами из Финляндии и остальной части Скандинавии. Однако основную роль в боевых действиях сыграло местное население, в том числе офицерский корпус, закаленный в пекле Первой мировой войны.

Важным фактором, позволившим Эстонии, Латвии и Литве добиться независимости в 1918 году, было то, что в XIX веке титульные нации созрели в культурном, политическом и экономическом плане, и были готовы к национальному самоопределению. В 1917 году основные идеи, лежавшие в основе большевизма, вроде перераспределения собственности и коллективизации, не нашли отклика среди народов Прибалтики, где крестьяне жаждали частной собственности на отобранную у знати землю.

В позднем средневековье Литва была столпом польско-литовского королевства. А на территории современных Эстонии и Латвии существовали многочисленные тевтонские государственные образования. Таким образом, добытая в 1918 году независимость частично основывалась на «немецком» культурно-политическом фундаменте в Эстонии и Латвии, а в Литве жители могли опираться на традиции, сложившиеся в дни расцвета королевства.

После обретения независимости в регионе быстро развились институты гражданского общества. Например, принятый в Эстонии в 1925 году закон о меньшинствах получил высокую оценку Лиги наций как один из самых либеральных в мире на тот момент. Также в Прибалтике значительно ускорилось экономическое развитие.

Балтийский опыт межвоенной независимости сыграл решающую роль в крахе советского эксперимента. На фоне перестройки, объявленной советским лидером Михаилом Горбачевым в конце 1980 годов, интеллигенция стран Балтии воспользовалась возможностью самоорганизоваться и объявить включение Эстонии, Латвии и Литвы в состав в СССР незаконным.

Движения за независимость стран Балтии, появившиеся в 1987 году, быстро стали серьезной проблемой для Кремля, потому что они опирались на хорошо сформулированные правовые аргументы, пользовавшиеся массовой поддержкой среди членов титульных наций. Главным аргументом было то, что страны Балтии не потеряли своего статуса субъектов международного права после их незаконной аннексии СССР в 1940 году.

Один из теперь уже чисто теоретических вопросов состоит в том, существовал бы СССР и по сей день, если бы Кремлю при Горбачеве удалось найти убедительные аргументы в пользу того, что случай трех балтийских государств (незаконная аннексия) отличается от ситуаций в других советских республиках, что позволило бы прибалтийским государствам восстановить суверенитет без последовавшего развала Союза. Неспособность Горбачева решить балтийскую проблему была одним из ключевых факторов, подтолкнувших путчистов к организации попытки государственного переворота в августе 1991 года, который, в свою очередь, ускорил крах советской империи.

После обретения независимости прибалтийские государства по большей части процветали, но сейчас многие в регионе стали снова проявлять обеспокоенность по поводу возможной новой агрессии на фоне растущего геополитического противостояния между великими державами.

В современной России большинство населения одобрило агрессивную политику российского лидера Владимира Путина в отношении Украины. Кроме того, растущее число россиян идеализирует дореволюционную Российскую империю, ее царей, войны, генералов и символику (примером является популярность георгиевских лент). Также, президент Путин в 2016 году осудил национальную политику большевиков, которые, по его словам, «заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией».

В государствах Балтии опасаются, что сочетание подобной риторики и растущих националистических/имперских настроений указывает на возможное намерение Кремля предпринять меры, чтобы исправить то, что он считает исторической несправедливостью.

В конце 1980 годов прибалтийским государствам удалось представить убедительные аргументы, что советская аннексия не приостановила их независимость. Теперь некоторые влиятельные лица в России утверждают, что советский период не имеет значения и выдвигают в качестве юридического и политического принципа утверждение, что современная Россия является преемницей Российской империи. Таким образом, призрак Октябрьской революции 1917 года продолжает преследовать как Россию, так и страны Балтии.