США противостоят российской пропаганде в Грузии

Кард из «Силы в Европе», сегмента спонсируемой США еженедельной новостной программы. (Фото: «Сила в Европе»/Facebook)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. При помощи различных методов, включая телевизионные программы, веб-сайты по проверке информации и книжные клубы, правительство США борется с тем, что, по его мнению, является направляемой Россией кампанией по дезинформации, целью которой является убедить жителей Грузии отказаться от прозападной геополитической ориентации.

Подобная работа началась примерно два года назад и сейчас набирает обороты, т.к. Вашингтон выделяет все больше средств на противодействие антизападным и антилиберальным нарративам на постсоветском пространстве.

Посольство США в Тбилиси недавно выдало свой самый крупный грант на борьбу с дезинформацией на сумму 250 тыс долларов, целью которого является работа с правительственными чиновниками Грузии по улучшению «официальной информации, популяризирующей идею евроатлантической интеграции среди грузинской общественности».

На фоне укрепления Грузией связей с Евросоюзом, включая соглашение о свободной торговле и введение безвизового режима, консервативные элементы в Грузии, включая популистские политические группы и желтую прессу, пошли в контрнаступление. Они утверждают, что связи с Европой наносят ущерб экономике Грузии и ее традиционным культурным ценностям, что Запад не поможет Грузии в трудную минуту, и что русское владычество является неизбежной реальностью.

По мнению многих западных чиновников, подобные нарративы создают геополитическую угрозу для Вашингтона и Брюсселя.

«Подобное начинает противоречить нашим интересам, когда предпринимаются попытки заставить людей отказаться от своих заявленных стремлений стать западной, а не евразийской страной, и именно в этой сфере мы должны им помочь», – сказал EurasiaNet.org высокопоставленный американский чиновник на условии анонимности.

Поддерживаемые США усилия охватывают широкий спектр направлений. США финансируют два веб-сайта по проверке достоверности информации (mythdetector.ge и factcheck.ge), занимающихся опровержением антизападной дезинформации в грузинских СМИ. Агентство США по международному развитию (USAID) финансирует сегмент еженедельной телевизионной новостной программы под названием «Сила в Европе», в рамках которой известные интеллектуалы обсуждают появляющуюся недостоверную информацию о связях Грузии с Европейским Союзом. USAID также профинансировал работу книжных клубов по всей стране, в рамках которых участники читали и обсуждали мемуары журналиста Петра Померанцева о работе на российском телевидении «Ничто не правда и все возможно».

Все эти усилия уже приносят плоды, считает Нодар Тангиашвили, представитель организации East-West Management Institute, по заказу USAID реализующей программы по противодействию дезинформации. «Еще год назад никто не говорил о пропаганде в Грузии. Теперь все говорят об этом», – сказал он, указывая на проведенный недавно Национальным демократическим институтом опрос, во время которого 47% жителей Грузии высказали убеждение, что Россия распространяет пропаганду в их стране.

«Нам удалось выдвинуть данный вопрос на первый план в СМИ», – добавил Тангиашвили.

Новый грант, администрированием которого будет заниматься Грузинский центр безопасности и развития, призван научить государственных чиновников – в частности, представителей министерств обороны, иностранных дел и евроатлантической интеграции, а также администрации премьер-министра – более эффективно доносить свою информацию до общественности.

«Одна из проблем заключается в том, что у них нет стратегического коммуникационного плана, – сказал американский чиновник. По его словам, руководить планом должны из администрации премьер-министра, чего в настоящее время не происходит. – Есть подвижки, но проблема остается».

Пока усилиями по стратегическому информированию руководит министерство евроатлантической интеграции.

«Главным рефреном российской пропаганды в Грузии является то, что членство в ЕС и НАТО – недостижимая цель. Все сводится именно к этому», – сказал Торнике Нозадзе, глава отдела стратегических коммуникаций министерства.

«Это все ложь. Россия никогда не была нашим другом, – добавил Нозадзе. Он регулярно проводит встречи с другими правительственными чиновниками и организациями гражданского общества для обсуждения российской дезинформации и ответных мер правительства. – Я начинаю встречи с одного вопроса: «Может ли кто-нибудь в этой комнате указать хоть на один пример того, что Россия сделала хорошего для Грузии? Один пример». И люди приходят в шок от этого вопроса, потому что таких примеров нет».

Организаторы прозападных кампаний обращают особое внимание на сельские районы, где люди, как считается, особо прислушиваются к антизападным сообщениям. В отличие от Тбилиси, где жизнь бьет ключом, сельские районы переживают не лучшие времена и пока не ощущают особой пользы от интеграции с Западом. Кроме того, многие этнические меньшинства, особенно армяне и азербайджанцы, как правило, не говорят на грузинском языке и чаще смотрят российское телевидение. «В Тбилиси сопротивление (антизападным сообщениям) очень сильное, но если вы поедете в регионы, то там иная картина», – сказал директор Грузинского института политики Корнелий Какачия.

«Мы провели большую работу с армянской общиной. Среди них уровень поддержки НАТО был самым низким, что, на мой взгляд, напрямую связано с тем, что они смотрят российское телевидение», – заявил американский чиновник. Соседняя Армения является самым важным союзником России на Кавказе.

Ведущие программы «Сила в Европе» регулярно посещают небольшие города по всей Грузии, чтобы пообщаться с людьми за пределами столицы. Также особое внимание уделяется работающим за пределами Тбилиси правительственным чиновникам и СМИ. Паата Гаприндашвили, директор организации Georgia Reform Associates, обеспечивающей работу сайта factcheck.ge, отметил, что чиновники в регионах гораздо более чувствительны к проверкам их заявлений на достоверность, чем официальные лица на национальном уровне. «Они довольно внимательно следят за этим, и принимают все на свой счет», – сказал он.

Первые результаты носят двойственный характер. Программу «Сила в Европе» любят, но проблема в том, что она выходит на канале «Рустави-2», известном своей антироссийской и прозападной направленностью, т.е. программа, возможно, пытается убедить тех зрителей, которые совершенно не нуждаются в убеждении.

Спонсируемые США проекты по проверке информации на достоверность занимаются самым широким кругом вопросов, от развенчания откровенной дезинформации – в частности, сообщений о неких «гнусных» законах в ЕС, которых на самом деле нет и в помине – до более спорных тем.

В одной из недавних публикаций на сайте mythdetector.ge говорилось, что заявления о том, что «в 1801 году Грузия присоединилась к России по собственной воле» – это миф, а на самом деле Россия просто «аннексировала» Грузию. Однако мейнстримовые историки не особо согласны с подобной точкой зрения. В частности, Рональд Григор Сани в своей публикации «Возникновение грузинской нации» отмечает, что последний восточногрузинский царь пред лицом хищнических нападений со стороны Персии «не усмотрел другого выхода кроме как возобновить российский протекторат … [и] в отчаянии попросил включить его страну в состав Российской империи».

Проекты по проверке достоверности информации также занимаются пересмотром истории, в частности, в том, что касается одного из самых щекотливых аспектов отношений Грузии с Западом – неспособности США и ЕС защитить Грузию в военном смысле во время войны с Россией в 2008 году. Хотя тогда грузины горько сетовали по поводу «предательства», недавно появилась версия – поддержанная сайтами, занимающимися проверкой информации – о том, что прибытие американского гуманитарного судна остановило российское вторжение.

«Я не считаю, что с пропагандой следует бороться при помощи другой пропаганды. С пропагандой необходимо бороться при помощи правды, – сказал Какачия. – Участие США здесь особой пользы не принесет. Люди говорят, что Россия не изменилась за 25 лет [со времен окончания Холодной войны], но то же можно сказать и о другой стороне. Люди здесь знают, что в США также существуют развитые традиции пропаганды».

Западным правительствам предстоит нелегкая работа, т.к. антизападная дезинформация находит плодородную почву среди консервативных жителей Грузии, сказала Нино Данелия, преподаватель по исследованиям СМИ в Государственном университете им. Ильи Чавчавадзе. «Российская информация является больше «грузинской»», – заявила она.

По ее словам, прозападная информация, даже если она не спонсируется из-за рубежа, кажется многим людям пропагандистской: «Если что-то соответствует вашим взглядам, то вы легко этому верите, и наоборот». Заявления о том, что Запад не сможет защитить Грузию от влияния или агрессии России, будет особенно трудно опровергнуть. «Проблема в том, что это правда», – сказала она.

Данелия добавила, что США слишком сильно концентрируются на либеральных ценностях, особенно на правах человека, и недостаточно на социальных и экономических правах, которые более важны для многих относительно более бедных сельских жителей Грузии. «Они говорят, например: «Почему вы говорите о правах геев, когда дети голодны», – сказала она. – Необходимо больше говорить о социальных правах. До сих пор мы больше ориентировались на либеральные ценности, в том числе права человека, но не сильно на социальные права. Теперь мы расплачиваемся за это».

Занимающиеся реализацией прозападных кампаний люди признают отсутствие доказательств того, что в возникновении антизападных разговоров в Грузии следует винить Россию. «Я уверен, что вовлечены российские деньги, но у меня нет доказательств», – сказал американский чиновник.

«Все это – смесь догадок и оценок, но не веские доказательства, – сказал Тангиашвили из East-West Management Institute. По его словам, в будущем необходимо поддерживать журналистов-расследователей, которые, возможно, смогут найти доказательства. «Необходимо больше журналистских расследований, больше усилий для того, чтобы выяснить, откуда ноги растут», – добавил он.