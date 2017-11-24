США наращивают масштабы военной помощи Грузии

Совместные грузинско-американские учения на территории Грузии. (Фото: Капрал Кимберли Эгвайэр/Морская пехота США)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Администрация Трампа увеличивает военную помощь Грузии на фоне поиска Вашингтоном новых способов убедить это кавказское государство не сворачивать с прозападного пути несмотря на тающие надежды на вступление в НАТО.

Со следующей весны американские военные офицеры начнут обучение грузинских солдат приемам организации обороны. Данная новая инициатива под названием «Программа оборонной готовности Грузии» отличается от предыдущих американских программ военной помощи тем, что теперь грузинских военных будут готовить не к участию в военных миссиях за рубежом, а обороне собственной территории от потенциальной агрессии.

«Цель – показать любому потенциальному агрессору, что ему не удастся просто войти, что подобное будет ему стоить», – сказал EurasiaNet.org высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности.

В последние полтора десятилетия Грузия делала все возможное для интеграции со своими западными военными партнерами. Самым заметным аспектом усилий Тбилиси является масштабное участие Грузии в операциях в Ираке и Афганистане под руководством США и НАТО. В пересчете на душу населения Грузия является самым крупным поставщиком войск в Афганистане, где служит 871 грузинский солдат.

«В этом смысле Грузия является примером для всех», – сказал министр обороны США Джеймс Маттис на встрече со своим грузинским коллегой Леваном Изорией в Пентагоне 13 ноября. В Афганистане погибли 32 грузинских военнослужащих.

Но конечная цель подобных усилий и жертв – членство в НАТО – остается для Грузии труднодостижимой целью. Официальные лица США говорят, что их беспокоят все громче звучащие в Тбилиси голоса, ставящие под вопрос прозападную ориентацию Грузии и утверждающие, что прозападные устремления страны пока принесли мало пользы и что Тбилиси будет лучше уступить и подчиниться России.

«По мере того, как стало ясно, что членство в НАТО, мягко говоря, в ближайшей перспективе им не светит, стало все труднее противостоять пророссийским аргументам, что «эти ребята вас предают. Почему вы продолжаете ставить на США?», – сказал американский чиновник. – Поэтому мы начали подчеркивать более двусторонние программы обеспечения безопасности и более двусторонний обмен».

На фоне нежелания НАТО принять Грузию рост помощи США в сфере подготовки военных кадров – это «мера по спасению престижа», сказал Корнелий Какачия, директор Грузинского института политики.

Подобный стратегический сдвиг начался в последние месяцы президентства Обамы и еще более активизировался при администрации Трампа. В июле 2016 года тогдашний госсекретарь Джон Керри посетил Тбилиси и подписал новое соглашение о военном сотрудничестве, в котором особый акцент делался на территориальную оборону и повышение боеспособности, а не миротворческие миссии.

По словам вышеупомянутого высокопоставленного американского чиновника, администрация Трампа активизируется в этом направлении. «Предыдущая администрация скептически относилась к грузинскому правительству и очень боялась провоцировать Россию, – сказал чиновник. – Я должен сказать, что с точки зрения оказания реальной помощи, при нынешней администрации дела пошли лучше».

Многие объясняют налаживание более близких отношений с Грузией влиянием «ястребов» из окружения Трампа, особенно министра обороны Маттиса, но также советника по национальной безопасности Герберта Макмастера и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. «У Маттиса больше контакта с Грузией, он разбирается в постсоветской политике и знает Россию, – сказал Какачия. – Когда он возглавил Пентагон, стало ясно, что Грузия в безопасности».

Августовский визит вице-президента США Майка Пенса также был воспринят в Тбилиси в качестве значительного жеста в адрес Грузии. «Он сказал: «Мы будем с вами до момента вступления в НАТО», и это был очень, очень сильный посыл», – сказал американский чиновник.

Сначала в предложенном Трампом проекте бюджета на гуманитарную помощь ассигнования для Грузии сильно урезались, включая обнуление бюджета на предоставление средств на покупку оружия и военного оборудования (программа FMF). Но затем в принятом в сентябре Конгрессом США бюджете средства на FMF для Грузии были не только не урезаны, а увеличены с $30 млн в 2016 году до $35 млн в 2018.

«Отношения между США и Грузией в оборонной сфере выходят на новый уровень. США выделят свыше $100 млн на оборонную реформу в Грузии, что еще более усилит обороноспособность Грузии и углубит стратегическое сотрудничество между нашими странами», – сказал Изория перед вылетом в Вашингтон.

По словам американских официальных лиц, он не знают, каким образом у Изории получилась сумма $100 млн, но военное сотрудничество США с Грузией действительно значительно расширилось. Например, США проводят крупные учения в Грузии уже два раза в год, а грузинская армия запустила программу замены советских автоматов Калашникова американскими M240.

Согласно «Программе оборонной готовности Грузии», в восточной части Грузии от 40 до 50 американских офицеров будут круглогодично заниматься обучением грузинских солдат. Планом предусматривается обучение девяти батальонов в течение трех лет. Данная инициатива действует в дополнение к другой американской программе, в рамках которой 80 морпехов проводят инструктаж для грузинских военнослужащих перед отправкой в Афганистан.

Между тем, Грузия уже много лет просит США помочь ей приобрести современные зенитные и противотанковые системы, в особенности ракеты Javelin, которые, по словам Тбилиси, будут необходимы для обороны в случае потенциального нападения со стороны России. США пока не согласились предоставить подобные системы, но повышенное внимание к вопросам обороны в двусторонних отношениях увеличивает шансы Грузии на получение подобных вооружений.

«Трамп не стеснен условностями, сложно спрогнозировать его действия, – сказал грузинский военный аналитик Ираклий Аладашвили в интервью РС/РСЕ. – Поэтому Грузия может получить это оружие. Особенно если эти батальоны удастся успешно переобучить, чтобы они могли эффективно использовать ракеты Javelin или прочие противотанковые вооружения».

Новая программа под руководством американских инструкторов «демонстрирует серьезность подхода США к укреплению обороноспособности Грузии, – сказал бывший министр обороны Грузии Давид Сихарулидзе в интервью EurasiaNet.org. – В последние несколько лет этот аспект отложили в сторону, но сейчас все опять активизируется».