Россия: Почему уходят иностранные бренды?

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. В 2017 году число новых иностранных брендов в России может стать самым низким за последние четыре года. Международные компании считают Россию достаточно рискованной для долгосрочных инвестиций.

Среди причин – вопросы по поводу политических рисков и делового климата, а также экономический кризис и, как следствие, падение платежеспособного спроса. По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения падают уже три года подряд. Кроме того, согласно информации Высшей школы экономики, 77% россиян считают, что экономический кризис в России продолжается, и 74% граждан адаптируются к кризису, сокращая потребление или полностью отказываясь от некоторых товаров и услуг.



Какие бренды идут в Россию

По итогам 2017 года количество новых брендов в России, скорее всего, будет соответствовать показателям 2013 года, и станет худшим результатом рынка за последние четыре года, пишут СМИ со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании KnightFrank.

По данным компании, за девять месяцев 2017 года на рынок вышло 26 международных ретейлеров, что на 38% меньше аналогичного периода 2016 года.



Всего в 2016 году и неполном 2017-м на российский рынок вышло 79 новых брендов, сообщили EurasiaNet.org в компании JLL. По их данным, основная часть иностранных операторов (47%) представляет fashion-сегмент (одежда, обувь, аксессуары), второе и третье место занимают сегменты «косметика и парфюмерия» (14%) и «рестораны и кафе» (11%).



В нынешнем году 62% вышедших на российский рынок операторов позиционируются в высоком ценовом сегменте (годом ранее их было 44%), ориентируясь на состоятельных россиян, меньше ощущающих кризис или вообще улучшивших свое экономическое положение. Среди новых брендов – бутик нижнего белья Hanro (Швейцария), монобрендовый магазин детской одежды IlGufo (Италия), бренд сумок и аксессуаров Mandarina Duck (Италия), а также BioTechUSA, Ara, Tucano Coffee, Barracuda.



Выход международных брендов в Россию напрямую зависит от экономико-политических отношений России с Европой и США, считает руководитель отдела торговых центров департамента торговой недвижимости компании KnightFrank Евгения Хакбердиева. «Сегодня мы наблюдаем крайне низкий интерес североамериканских ретейлеров к России, несмотря на подтвержденные планы по выходу в конце 2016 года. У европейских компаний сохраняется умеренно-сдержанный интерес к нашей стране, что выражается в очень аккуратном и детальном изучении рынка перед тем, как принять окончательное решение о развитии на российском рынке», – заявила она в беседе с Retail.ru.



Отметим, что несмотря на это в октябре 2017 года в Москве открылся американский магазин спортивных товаров Under Armour.



Потребители интересуются бюджетными российскими товарами



Источники снижения интереса иностранных брендов к России берут свое начало в 2014-2015 годах, когда в стране начался кризис. После сильного ослабления рубля в декабре 2014 года, когда курс евро и доллара вырос почти в два раза, платежеспособный спрос населения сильно упал. По данным исследования компании Nestle, в четвертом квартале 2014 года 68% российских потребителей стали более экономными, а 49% переключились на магазины с более дешевой продукцией.



По данным Fashion Consulting Group, 71% российских потребителей собирались экономить на одежде в 2016 году, а 73% – обращать внимание на одежду российских брендов при условии ее невысокой стоимости.



Тенденция не ослабевает и в текущем году. Согласно опубликованному в ноябре 2017 года докладу Высшей школы экономики, 74% россиян адаптируются к кризису, сокращая потребление товаров, переходя на продукцию бюджетных брендов или вообще отказываясь от покупок. При этом 38% граждан сообщили о финансовых затруднениях с покупкой даже бюджетной одежды.



Каковы перспективы на будущее



Как писала в своей статье гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс,

еще пять лет назад все модные бренды мира смотрели на Россию как на шопинг-Мекку, страну fashion-шопоголиков и бездонную бочку, в которую «проваливается» любой продукт, но сейчас ситуация кардинально изменилась. Потребители стали скептичнее, начали отказываться от импульсивных покупок и ждать акций и распродаж. В неполном 2017 году на 10% увеличилось число покупателей в России, которые «гонятся» за скидками и акциями: таких стало 36% населения.



Если сравнить 2013 и 2017 годы по активности международных брендов в России, то в 2013 году российский рынок покинул лишь один зарубежный бренд, в то время как за первые три месяца 2017 года свои последние монобрендовые магазины закрыли уже девять международных ретейлеров, сообщила EurasiaNet.org руководитель направления аналитики торговой и складской недвижимости компании JLL Оксана Копылова.



«Это, в первую очередь, связано с изменением корпоративной стратегии на рынке или оптимизацией портфеля брендов и диверсификацией бизнеса, в то время как в 2014-2015 годах на решения ретейлеров в большей степени влияла нестабильность экономики России», – считает она.



Поведение иностранных брендов в России наблюдается на фоне сокращения общего оборота розничной торговли в стране. В 2015 году в сопоставимых ценах он снизился по сравнению с 2014 годом на 10% до 27,6 трлн рублей, в 2016 году – на 5,2%, по Росстату.



В 2017 году розничная торговля впервые за последние два года перестала падать: в январе-сентябре торговый оборот вырос в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,5% и составил 21,6 трлн рублей.



Как сообщила EurasiaNet.org компания Fashion Consulting Group, в 2014 году рынок одежды и обуви в России вырос всего на 2%, до 2,5 трлн рублей, а в 2015 году рухнул на 9% до 2,3 трлн рублей. В 2016 году, по данным компании, рынок составил также 2,3 трлн рублей и вырос на 1%.



Несмотря на огромный потенциал российского рынка, ждать в ближайшей перспективе большого притока иностранных инвестиций в рознице не стоит, считают эксперты. «Экономическая и политическая стабильность, рост доходов населения являются базой долгосрочного развития, – сообщила EurasiaNet.org Мария Милашевич, старший аналитик Euromonitor International, одной из ведущих международных компаний, занимающихся стратегическими исследованиями рынков. – На данный момент международные бренды все еще считают российский рынок достаточно рискованным для долгосрочных инвестиций».