Россия занялась представляющими опасность ядерными отходами на Крайнем Севере

Спутниковый снимок российского ядерного объекта «Маяк», расположенного вблизи закрытого города Озерск, примерно в 45 милях к северу от Челябинска. Европейские наблюдатели считают, что «Маяк» мог быть источником загадочного облака рутения-106, радиоактивного изотопа, обнаруженного в повышенных концентрациях над Европой. (Фото: Ян Рик/НАСА)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Взявшись за один из самых опасных элементов экологического наследия советской эпохи, российские власти предпринимают шаги для устранения многолетней проблемы, связанной с ядерными отходами в арктических районах.

31 октября официальные лица отправили вторую партию отработанных топливных стержней из залива Андреева вблизи норвежской границы на завод по переработке ядерных отходов «Маяк» в закрытом городе Озерск Челябинской области, служивший колыбелью советской военной ядерной программы. Первая поставка ядерных отходов была осуществлена в июне.

Проект по утилизации ядерных отходов частично финансировался европейскими странами и Японией, причем только Норвегия внесла с середины 1990-х годов порядка 230 млн долларов.

Масштаб проблемы огромен: в северных районах России по-прежнему хранятся 26 тыс ожидающих переработки контейнеров с отработанным ядерным топливом, а также множество реакторов и выведенных из эксплуатации атомных подводных лодок, наряду с тысячами контейнеров прочих радиоактивных отходов. Максимальный срок эксплуатации многих хранилищ на севере давно истек, но их продолжают использовать, и были зафиксированы случаи утечки радиоактивных материалов в почву.

Два наиболее опасных объекта – атомные подводные лодки К-27 и К-159, ржавеющие в арктических водах. На этих лодках находится почти 900 килограммов высокообогащенного уранового топлива.

Помимо собственных отходов, государственное ядерное предприятие «Росатом» согласилось заняться переработкой и хранением ядерных отходов из-за рубежа. У «Росатома» имеются соглашения о приеме ядерных отходов из Египта, Турции, Беларуси, Венгрии, Финляндии и ряда других стран.

Россия перерабатывает ядерные отходы для извлечения плутония и урана, которые затем можно повторно использовать в качестве топлива. Но подобные производства создают дополнительные риски, связанные с транспортировкой и хранением радиоактивного топлива. По словам активистов, при осуществлении работ безопасности местного населения часто не уделяется должного внимания.

В последние годы российские чиновники стали уделять больше внимания проблеме ядерных отходов – по крайней мере, на словах. Например, в 2014 году на 58-й Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии тогдашний директор «Росатома» Сергей Кириенко заявил, что Россия планирует полностью завершить утилизацию своих ядерных отходов в течение 20-25 лет. Осенью этого года «Росатом» и Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук объявили о создании журнала, посвященного проблеме ядерных отходов.

Но реальные действия отстают от слов из-за недостаточного финансирования и постоянных споров о том, кто именно несет ответственность за создание данной проблемы. Согласно утвержденному в 2007 году плану, район залива Андреева должен был быть полностью очищен к 2017 году, но реальные работы начались только в этом году, а денег на подъем находящихся под водой ядерных материалов не будет как минимум до 2020 года.

По мере ускорения темпов работ появляются вопросы о том, способны ли существующие российские объекты по переработке и хранению ядерных отходов на Урале и в Сибири «переварить» растущие объемы, поступающих с севера. Хранилища в Озерске рассчитаны на 200 тыс кубометров. Кроме того, запущенный в конце сентября объект в Новоуральске способен принять 53 тыс кубометров отходов, а хранилище в Северске Томской области – еще 150 тыс кубометров. Также на ранних стадиях планирования находятся еще три объекта, которые после пуска в эксплуатацию примерно удвоят возможности по хранению радиоактивных отходов.

Защитники природы призывают провести модернизацию хранилищ и обеспечить безопасную транспортировку. Активистка Надежда Кутепова, выступающая против перевозки радиоактивных отходов на «Маяк», также заявила в недавнем интервью изданию Barents Observer, что условия на «Маяке» представляют угрозу для местных жителей. На данном объекте произошла одна из крупнейших в истории аварий, когда в 1957 году взорвалось хранилище, что привело к заражению обширной территории.

«Маяк» также упоминался и в последних новостях в связи подозрениями европейских наблюдателей, что это объект является потенциальным источником зараженного рутением-106 облака, появившегося над Европой. Сначала российские власти на протяжении нескольких недель все отрицали, но затем признали, что в Озерске и прилегающих районах был зафиксирован повышенный уровень заражения рутением-106. Между тем, представители «Маяка» отрицают причастность объекта к каким-либо утечкам. Рутений-106 содержится в использованном ядерном топливе.

Чиновники «Росатома» и представители оказывающих им поддержку норвежских властей заявили, что ситуация на «Маяке» с середины XX века значительно улучшилась и что Норвегия наблюдала за полным пересмотром процедур по обеспечению безопасности на объекте.