EurasiaNet.org ищет внештатного удаленного переводчика

Обязанности

- Письменные переводы, по большей части с английского на русский.

Требования

- Свободное владение русским и английским;

- Опыт работы не менее 3-х лет;

- Готовность работать с большим объемом задач и во внеурочное время (вечером или рано утром).

О нас

EurasiaNet.org является независимым онлайн-изданием, публикующим информационно-аналитические материалы о событиях в политической, экономической и общественной жизни и состоянии окружающей среды в Евразии. Подробнее: http://russian.eurasianet.org/node/14732

Подача заявки

Желающим принять участие в конкурсе на данную вакансию необходимо прислать резюме на адрес info@eurasianet.org не позже 1 января 2018 года (в строке "Тема" обязательно напишите "Freelance Translator"). Финалистам также необходимо будет пройти тестирование.