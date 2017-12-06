Евразийский экономический союз – много проблем, мало решений

Съезд Верховного совета ЕАЭС в Сочи 11 октября 2017 года. Между членами ЕАЭС Казахстаном и Кыргызстаном недавно произошла торговая стычка, в очередной раз пролившая свет на трещины в организации. (Фото: Пресс-служба президента РФ)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Стычка между Казахстаном и Кыргызстаном была довольно мелкой, но она в очередной раз пролила свет на трещины в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) – торговом блоке, членами которого являются оба эти центральноазиатские государства. И скрывать эти трещины становится все сложнее.

В середине октября, через несколько дней после того, как уходящий кыргызский президент обрушил на своего казахстанского коллегу шквал оскорблений, между двумя странами разразилась маленькая торговая война. В течение примерно шести недель казахстанские пограничники усиленно проверяли пересекавшие границу товары, что привело к значительным задержкам. На кыргызской стороне границы скопились огромные очереди из нагруженных овощами и фруктами грузовиков. Товар гнил, нанося значительный ущерб экспортерам. В какой-то момент Астана также запретила импорт из Кыргызстана ряда молочных продуктов.

Хотя подобные стычки не являются беспрецедентными в Центральной Азии, данный конфликт отличается от прочих, т.к. обе эти страны являются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), наряду с Россией, Беларусью и Арменией.

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, который в ноябре завершил свой первый и последний шестилетний срок пребывания на посту главы государства, был ошеломлен тем, что ЕАЭС как организация не вмешался в данный конфликт.

«Меня ошеломило полное безразличие и отсутствие озабоченности по поводу происходящего со стороны руководства стран-членов ЕАЭС и руководства Евразийской экономической комиссии, – сказал Атамбаев 18 октября. – Им было совершенно наплевать».

Однако в реальности у ЕАЭС – в 2015 году объединившего пять своих членов в непростой союз – в его нынешнем виде нет эффективных механизмов разрешения подобных ситуаций. Хотя возникающие проблемы должны решать постоянные структуры блока, на практике ожидается, что заниматься этим будут фигуры вроде президента России Владимира Путина.

«Евразийская [экономическая] комиссия не в состоянии разрешать споры. Если проблема разрастается до больших масштабов, она переходит на уровень Верховного совета, т.е. передается Путину (наряду с другими главами государств)», – сказал EurasiaNet.org Шон Робертс, адъюнкт-профессор Школы международных отношений им. Эллиота при Университете Джорджа Вашингтона.

Казахстан и Кыргызстан заключили перемирие в начале декабря, но их перебранка стала, возможно, самым крупным – хотя едва ли первым – конфликтом в истории ЕАЭС. В феврале Россия впервые за два десятилетия перекрыла границу с Беларусью; данных конфликт был схож со стычкой между Казахстаном и Кыргызстаном. Москва ввела запрет на импорт продовольствия из ряда стран Западной Европы, но подозревала, что Минск наживается, реэкспортируя контрабандные товары из ЕС в Россию. Казахстан выдвигал очень схожие претензии, оправдывая закрытие границы тем, что Кыргызстан пытается беспошлинно экспортировать китайские товары на сотни миллионов долларов. По оценкам Казахстана, масштабы контрабанды на территории Кыргызстана обошлись торговому блоку примерно в 1,8 млрд долларов.

Если руководство Кыргызстана и пытается хотя бы частично сохранить получавшиеся республикой до вступления в ЕАЭС доходы от реэкспорта китайских товаров, то это, возможно, делается потому, что страна была не готова к вступлению в этот блок.

«Если ЕАЭС действительно планирует перестроить экономику Кыргызстана, выступавшую в качестве транзитного узла для реэкспорта дешевых китайских товаров, то для этого потребуются постоянные инвестиции и определенная решимость, а другие государства-члены ЕАЭС и политический истеблишмент Кыргызстана к этому не готовы», – сказал Робертс.

Но некоторые изменения в кыргызской экономике уже произошли: она немного отошла от модели реэкспорта в сторону роста зависимости от переводов из-за рубежа от трудовых мигрантов. Основным экспортным товаром Кыргызстана является человеческий капитал. Благодаря членству в ЕАЭС кыргызские гастарбайтеры в России не обременены дорогостоящими бюрократическими препонами, и это сразу отразилось на денежных потоках. Суммы, отправляемые кыргызскими мигрантами домой, в 2016 году выросли до 2 млрд долларов, что на 18,3% больше, чем годом ранее.

Более того, потоки переводов продолжают расти. За первые девять месяцев этого года денежные переводы достигли 1,6 млрд долларов, что на 320 млн долларов больше, чем за тот же период 2016 года.

Эти цифры ярко демонстрируют то, что при подавляющем доминировании России в блоке любые попытки других членов добиться политического паритета разобьются о реальность. Но, как утверждается в опубликованном ранее в этом году исследовании британской организации Chatham House, несоответствие между большим значением Москвы для ее партнеров и неспособностью Кремля должным образом следить за делами организации иногда создает серьезные проблемы.

«После вступления договора о ЕАЭС в силу Россия стала уделять этой организации меньше внимания. Это привело к тому, что государства-члены стали пререкаться между собой, пытаясь добиться своих целей», – отметили Рилка Драгнева и Катарина Вольчук в вышеупомянутом исследовании.

Примером является Таможенный кодекс ЕАЭС, определяющий правила пересечения товарами национальных границ государств-членов блока. После долгих переговоров и отсрочек, Армения, Беларусь, Казахстан и Россия ратифицировали кодекс. А Кыргызстан до сих пор не сделал этого, несмотря на настоятельные требования Евразийской экономической комиссии принять кодекс к 1 января. Хотя преданность Бишкеку Москве на данный момент является практически полной, позиция Кыргызстана подчеркивает риски для ЕАЭС, создаваемые подобными прихотями.

«В организации всегда преобладают эгоистические интересы каждой страны, и все решается, если говорить прямо, не институтами, а президентскими администрациями», – сказал Сергей Абашин, эксперт по Центральной Азии в Российской академии наук.

Основные недостатки ЕАЭС можно назвать врожденными. Наиболее вопиющими проблемами являются различия в степени экономического развития, очень персонализированный стиль полуавторитарного управления государствами-членами, характерный для постсоветского пространства, и нежелание членов передать власть над какими-либо значительными аспектами внутренней политики наднациональным институтам. Эти проблемы, по словам политолога Дениса Бердякова, будут и впредь препятствовать развитию ЕАЭС.

«Изначально все элиты хотели воспользоваться преимуществами интеграции, но не хотели отказываться от доли политического суверенитета, – сказал Бердяков. – Другие глобальные блоки быстро развиваются, а ЕАЭС просто не поспевает за ними».