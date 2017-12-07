Россия: Потребление алкоголя падает только на бумаге

Некоторые участники алкогольного рынка оценивают рынок суррогатов в 700 млн литров в год, что сопоставимо с официальным рынком водки – 996 млн литров. (Фото: Минпромторг РФ)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Официальная статистика продаж алкоголя в России отмечает почти 30-процентное снижение потребления за последнее десятилетие. Однако на самом деле выбывшая из статистики продукция лишь перешла в область нелегального производства, говорят специалисты.



Продолжает расцветать рынок суррогатов, в числе которых аптечные лекарства и бытовые жидкости. В 2014-2016 годах ими отравились почти 150 тыс. человек, из которых 41 тыс. умерли. Некоторые участники алкогольного рынка оценивают рынок суррогатов в 700 млн литров в год, что сопоставимо с официальным рынком водки – 996 млн литров.



Легальный рынок



В 2006 году в России, по данным Росстата, было продано 135 млн декалитров «абсолютного алкоголя», а в 2016 году – 96,8 млн декалитров (данных за 2017 год пока нет). Отметим, что данные Росстата отражают общий объем чистого алкоголя, а не объем содержащих его напитков.



В расчете на душу населения, за 10 лет потребление алкоголя снизилось с 9,4 до 6,6 литров в год, следует из данных Росстата. Однако глава Минздрава Вероника Скворцова в конце 2016 года приводила другие цифры – за десятилетие потребление спиртного в стране снизилось с 18 до 10 литров – что указывает на неполноту данных официального статистического агентства. В идеале, согласно данным ВОЗ, потребление алкоголя не должно превышать 8 литров на человека в год, сказала Скворцова.



Нелегальный алкоголь



Несмотря на оптимистичную официальную статистику, есть факторы, которые заставляют сомневаться, что она соответствует действительности. Например, данные Росстата по преступлениям, совершенным в состоянии алкогольного опьянения. В 2006 году зарегистрировано 302,3 тыс подобных нарушений, в 2016 году – 440,2 тыс (на 45,6% больше).



Многие эксперты утверждают, что снижается оборот только легального алкоголя – что и отражено в статистических данных – в то время как производство и продажа контрафактной и суррогатной продукции растет.



В частности, Игорь Косарев, президент союза производителей алкогольной продукции и вице-президента холдинга «Русский стандарт», в сентябре 2017 года сказал, что производство нелегального крепкого алкоголя в результате роста устанавливаемой государством минимальной цены на водку стало настолько выгодным, что им стали заниматься все кому не лень. За последние два года его доля выросла до 45% от общего объема потребления, уверен он. По его данным, 18% магазинов работают без ЕГАИС (государственная система контроля оборота алкоголя) и нелегально.



Как рассказал EurasiaNet.org Александр Ендовин, соучредитель компании Ze Bir (бельгийская пивная «0.33» в Москве), снижение продаж пива, по его мнению, тоже связано с ростом оборота суррогатного алкоголя. «В России не слишком много делается для пропаганды здорового образа жизни, поэтому люди как пили, так и будут пить. Ограничения просто затеняют этот процесс», – убежден он.



Кроме того, по его наблюдениям, внутри пивного сегмента происходит перераспределение в сторону более дорогих марок (Англия, Бельгия, Америка и пр.), что тоже немного сокращает объемы продаж. «Потребление становится более дорогим», – отметил Ендовин. Среди других причин сокращения продаж пива – ограничения на рекламу пива в СМИ, запрет на продажу в полуторалитровой пластиковой таре и сокращение доходов населения, добавил он.



Госрегулирование



Перераспределение алкогольной продукции в область нелегального производства связано с ужесточением государственного регулирования в этой сфере (федеральный закон № 171). Продажи алкоголя в России росли с 2000 по 2007 год, после чего начали падать. За год до начала падения был существенно увеличен уставный капитал для производителей спирта и алкогольной продукции, а региональным властям дали право повышать уставный капитал для розничных торговцев алкоголем. В результате закрылись небольшие производители и мелкие торговые точки по всей стране.



Кроме того, за последние 10 лет в несколько раз выросли акцизы на алкоголь, правительство внедрило Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) электронной регистрации алкоголя. В последние годы был введен практически полный запрет рекламы спиртного, повышена минимальная цена на водку, ограничено время продаж: купить алкоголь стало возможно только в специализированных магазинах или специальных отделах крупных магазинов, и только в дневное время.



Рынок суррогатов



На фоне усиления контроля за алкогольным рынком в последнее десятилетие вдвое сократилась смертность от случайного отравления алкоголем.



При этом население продолжает употреблять спиртосодержащую продукцию и жидкости бытового назначения. Некоторые наблюдатели оценивают долю только аптечного рынка спиртосодержащих средств в 20% от рынка самой алкогольной продукции. Весь рынок суррогатов может составлять 700 млн литров в год, если верить оценке главы «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максима Черниговского. Это почти столько же, сколько в 2016 году было официально продано водки (966 млн литров).



По данным Роспотребнадзора, в 2014-2016 годах в России было зарегистрировано 147,2 тыс случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией, в том числе 41,3 тыс случаев (28%) – с летальным исходом. Один из самых ярких примеров в последнее время: в конце 2016 года в Иркутской области умерли 77 человек от отравления «Боярышником».



«…Всегда стоит вопрос: отказаться от достаточно большого количества финансовых средств и не продавать «Боярышник», или все-таки его продавать. Здесь интересы розничной фармацевтической сети стоят на одной из первых позиций. Ни один врач настойку боярышника не выписывает и не назначает», – заявлял кандидат медицинских наук, глава Петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев.