Крым: Финансовая зависимость от Москвы бьет рекорды

Де-факто глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Аксенов обещал вывести Крым на самофинансирование к 2021 году, но пока ситуация движется в обратном направлении. (Фото: Пресс-служба президента РФ)

Несмотря на заявленное намерение властей Крыма выйти на самообеспечение, с каждым годом они оказываются все дальше от цели. Бюджет республики Крым на 2018 год будет обеспечен деньгами из федерального бюджета России на рекордные 77%, бюджет Севастополя – на 60%. К 2020 году зависимость республики Крым от денег из Москвы достигнет очередного рекорда в 79%, а Севастополя – 65%.

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Несмотря на заявленное намерение властей Крыма выйти на самообеспечение, с каждым годом они оказываются все дальше от цели. Бюджет республики Крым на 2018 год будет обеспечен деньгами из федерального бюджета России на рекордные 77%, бюджет Севастополя – на 60%. К 2020 году зависимость республики Крым от денег из Москвы достигнет очередного рекорда в 79%, а Севастополя – 65%.



Доходы и безвозмездная помощь Москвы

Госсовет республики Крым (РК) принял в первом чтении проект закона «О бюджете РК на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов». Согласно тексту законопроекта, доходы и расходы республики в 2018 году будут равны и составят 167,9 млрд рублей. Нулевой дефицит будет обеспечен доходами республики, которые состоят из 129,5 млрд безвозмездных поступлений из федерального бюджета России (77% доходов) и 38,4 млрд налоговых и неналоговых поступлений самой республики (23% доходов).

Комментируя стремление к нулевому дефициту, чиновники Минфина РК заявляли, что план доходов и расходов должен придерживаться принципа сбалансированности. Между тем из данных самого министерства следует, что бюджет должен быть еще и самостоятельным, то есть, по Бюджетному кодексу, он не должен зависеть от внешней подпитки.



В этом смысле бюджет РК можно назвать в высшей степени несамостоятельным. Как следует из данных Минфина Крыма, размер безвозмездных поступлений из федерального бюджета РФ с 2015 года рос каждый год – с 64,3 млрд в 2015 году до 129,5 млрд в 2018-м. А к 2020 году он должен вырасти до 150,3 млрд рублей. Таким образом, объем помощи Москвы за 5 лет (2015-2020 годы) вырастет в 2,3 раза.

При этом растут не только абсолютные суммы, но и доля безвозмездных поступлений из Кремля в местном бюджете. Например, по итогу исполнения бюджета РК 2016 года она составила 70% (76,6 млрд от 108,9 млрд), а по итогам 2017 года она должна будет составить 67% (107 млрд от 158,7 млрд). При этом в 2018 году, согласно принятому бюджету, доля вырастет до 77%, а в 2019-2020 годах она достигнет 79%.

Низкий объем собственных доходов РК не вызывает удивления ни среди российских, ни среди украинских специалистов.



«Все понимают, что для того, чтобы в Крыму заработала социальная инфраструктура… [чтобы] потекли туда инвестиции в бизнес… сначала нужно вложить туда бюджетные деньги. Точно так же, как сейчас они вкладываются в подавляющее большинство российских регионов…. Это логично на том этапе, который сейчас проходит Крым в своем развитии», – сказал глава петербургского Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Экономика Крыма рухнула, по сути. Порты не работают, сельское хозяйство загибается, туристов нет по многим причинам. С Украины, в основном, ехали до 90% туристов», – отметил управляющий партнер киевской Национальной антикризисной группы Тарас Загородний, комментируя низкий объем собственных доходов РК.

В Севастополе аналогичная ситуация в плане зависимости от федерального бюджета РФ. В 2018 году объем безвозмездных поступлений заложен на уровне 21,5 млрд, что составит 60% всей доходной части (35,7 млрд). Несмотря на федеральную помощь, бюджет города будет еще и дефицитным в размере 3,8 млрд. К 2020 году зависимость вырастет до 65%.

Собственные доходы и расходы

Собственные доходы республики Крым в 2018 году должны составить 38,4 млрд рублей (23% всех доходов). Это существенно выше, чем было в 2015 году (25,6 млрд). Предполагается, что в 2020 году доходы вырастут до 40,1 млрд.



Расходы республики в 2018 году запланированы на уровне 167,9 млрд рублей. Расходы росли каждый год, по всем направлениям, начиная с 2015-го, когда они составляли 94,3 млрд. В 2020 году они должны вырасти до 190,4 млрд. Согласно расчетам регионального Минфина, почти половина средств (45,4%) в 2018 году будут направлены на «национальную экономику» – в основном на развитие дорожного хозяйства и транспорта (в Крыму строят 250-километровую трассу между Керчью и Севастополем), развитие тепловой энергетики (до сих пор идут работы по строительству линии электропередач между Крымом и материковой частью России) и водного и лесного хозяйства.

Среди других направлений расходов – образование (16,8% – в основном, финансирование детсадов, школ и вузов), социальная политика (13,3% – страховые взносы на медстраховку за безработное население и поддержка пенсионеров и инвалидов), ЖКХ (9,4% – модернизация коммунального хозяйства), здравоохранение (6,8% – финансирование скорой помощи, больниц, закупка лекарств для льготников) и культура и кинематография (3,4%).



Примечательно, что на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность приходится всего 0,4% все расходов (1,2 млрд). Между тем траты федерального бюджета России на эти цели весьма высокие: 29% расходов в 2018-2020 годах.

Руководство республики Крым декларировало желание в ближайшие годы перестать зависеть от поддержки Москвы. Как заявлял глава республики Сергей Аксенов в 2014 году, полуострову потребуется около шести лет, чтобы стать самодостаточным. «Мы хотим стать регионом-донором. Уверен, что в ближайшие пять-шесть лет мы сможем переломить динамику и выйти на то, чтобы не сидеть на шее у федерального бюджета, а иметь свой бюджет развития», – говорил он. Предстоящий рост собственных доходов чиновник связывал с загрузкой предприятий военно-промышленного комплекса (в Крыму несколько крупных судостроительных заводов, которые пытаются загрузить заказами), а также санаториев. Кроме того, он указывал на рост налоговых поступлений (одним из крупнейших плательщиков является компания «Черноморнефтегаз», которая добывает полезные ископаемые в акватории Черного моря).

Шестилетний период достижения самостоятельности у республики Крым заканчивается в 2021 году. Между тем по итогам 2015-2020 годов зависимость региона от поступлений из федерального бюджета РФ не только не снизится, но и вырастет с 66,1 млрд фактически полученных денег в 2015 году до 150,3 млрд (или 79% бюджета), запланированных на 2020 год.