Грузия: Дорога в Европу пока себя не оправдывает, говорят местные жители

Официальная церемония запуска состоялась, но дорога не будет готовой к эксплуатации как минимум до 2018 года. (Фото: Бредли Жардин)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. На безликой окраине сонного грузинского города Ахалкалки теперь стоит сверкающее, снежно белое строение. Созданная знаменитым архитектором Юргеном Майером железнодорожная станция на границе между Грузией и Турцией, как ожидается, станет важным узлом в продвигаемом Китаем глобальном проекте развития инфраструктуры стоимостью 1 триллион долларов под названием «Один пояс, один путь».

Станция была открыта в ноябре в качестве ключевого узла железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК), которая, по словам сторонников, превратит Кавказ в центр торговли между Европой и Азией.

Но пока все не очень клеится. Первый поезд из Казахстана ожидался 1 ноября, но был отменен из-за отсутствия электричества на станции. Сегодня здание пустует, а железная дорога остается недостроенной.

«Официальная церемония запуска состоялась, но дорога не будет готовой к эксплуатации как минимум до 2018 года, – сказала Рима Гарибян, директор местного СМИ JNews. – Пока все это было просто шоу».

На станции Ахалкалки установлен механизм, имеющий ключевое значение для всего проекта – калибровочный переключатель. Дело в том, что при строительстве БТК использовались рельсы двух типов – советского (в Грузии и Азербайджане) и европейского. В Ахалкалки эти два типа рельсов сходятся, и именно здесь осуществляется смена колес на поездах, чтобы они могли следовать дальше.

Власти Грузии надеются, что БТК обеспечит рабочие места и безопасность в Ахалкалки и его окрестностях, где проживает большая армянская община. Власти в Тбилиси давно подозревают, что местные жители питают сепаратистские амбиции.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подчеркнул потенциал железной дороги в качестве фактора устойчивого экономического развития.

«Я считаю, что этот форум откроет новые возможности для укрепления и углубления региональных связей, которые будут способствовать экономическому росту и обеспечению безопасности», – сказал он, выступая 28 ноября на форуме «Шелковый путь» в Тбилиси.

Но жители Ахалкалки жалуются, что пока не видят особых выгод от открытия станции. Турецкие и азербайджанские компании, осуществляющие строительные работы, привезли собственных рабочих. Языком общения на строительных площадках является турецкий, а вагончики, где проживают рабочие, украшены турецкими и азербайджанскими флагами.

«В городе считают, что проект не для нас, – сказала Гарибян. – Проект мог создать более 1000 рабочих мест для местных жителей, но в действительности никто из нас там не работает».

Участие рабочих извне породило недовольство с национальным оттенком. Более 95% жителей города, расположенного на границе с Арменией, являются этническими армянами.

«Посмотрите на низкое качество! – сказал Армен, местный водитель такси, который работал строительным подрядчиком в Хабаровском крае в России. – Здесь много местных талантливых работников, но их [турок и азербайджанцем] мы [армяне] не интересуем – они нам не доверяют».

Жители города также жалуются на отсутствие долгосрочного плана по привлечению местных жителей к работе на станции. В частности, утверждается, что в городе пока не были организованы учебные программы или курсы для подготовки кадров для станции. «В сентябре якобы был открыт один небольшой колледж железнодорожного машиностроения, – сказала Гарибян. – Но неясно, действительно ли это так. Когда мы спросили, будут ли они информировать местных жителей о курсах, они прямо сказали нам «нет»».

«Я знаю только двух человек в Тбилиси, которые занимаются исследованиями, связанными с проектом, и оба они – грузины из Ахалкалки», – добавила она.

Если проехать по пустынным улицам города, сразу видно, что экономическая активность здесь практически отсутствует. В рыночных киосках, стоящих на фоне зданий с заколоченными окнами, продают поддельные бренды одежды. Жизнь здесь замерла, в отличие от, например, соседнего города Ахалцихе, где жизнь бьет ключом благодаря туристам, приезжающим посмотреть недавно отремонтированную крепость Рабат.

Период после распада СССР был особенно тяжелым для Ахалкалки. Крупной проблемой стало закрытие российской военной базы в 2007 году. На пике активности данный объект обеспечивал работой более 15% жителей города. Причем зарплаты составляли 200-300 долларов в месяц, что было значительно больше того, что предлагали другие местные работодатели.

Многие трудившиеся на базе так и не смогли затем найти достойную работу. Сейчас многие отправляются в Россию в поисках сезонной работы, и денежные переводы из РФ являются ключевым фактором в экономической жизни города.

«В России жить хорошо, а здесь, в Ахалкалки, жизнь тяжелая, – сказал водитель такси и строитель Армен. – Здесь нет работы, и мы чаще всего даже не можем позволить себе простые лекарства».

Подобная ситуация создает дополнительные трудности для местных семей.

«Мужчины проводят в Россию 8-10 месяцев в году, – сказала Гарибян. – Они возвращаются на пару месяцев, чтобы отпраздновать праздники со своими семьями, а потом снова уезжают».

В половине семей в городе хоть кто-то работает за границей. Но после начала экономического кризиса в России, вызванного сочетанием санкций и падения цен на нефть, поток денежных переводов сильно сократился.

«На плечи женщин падает слишком много работы. Им приходится сочетать уход за семьей с тяжелой работой на фермах, что наносит ущерб нашему здоровью, – сказала Кристина Марабян, ранее работавшая репортером в JNews. – Но сидеть голодным еще хуже, так что же нам остается делать?»