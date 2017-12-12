Россия: Господдержка малого и среднего бизнеса зашла в тупик

Выступление президента России Владимира Путина на Всероссийском предпринимательском форуме «Малый бизнес – национальная идея?» (Фото: Пресс-служба президента РФ)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. На поддержку малого и среднего бизнеса Россия тратит миллиарды рублей ежегодно. Однако пользуются ею менее 3% бизнесменов. Одни не знают о такой возможности, другим она недоступна по разным причинам. Большинство инициатив правительства, направленных на помощь бизнесу, у самих предпринимателей вызывает раздражение. Кроме того, на фоне экономического кризиса, размер финансовой помощи бизнесу падает третий год подряд.



На поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) государство ежегодно тратит десятки миллиардов рублей. Только в 2015-2016 годах было потрачено 152,8 млрд рублей. Однако оценить эффективность этих трат сложно. По данным Счетной палаты, ни один из государственных органов не проводит комплексную оценку состояния МСП; не измеряется результативность использования бюджетных средств и эффект от предоставленных бизнесу льгот и преференций.

Между тем существуют данные, которые могут свидетельствовать о том, что поддержка МСП в России малоэффективна. Во-первых, по информации Аналитического центра при правительстве РФ, 40% представителей малого бизнеса считают, что органы власти только мешают бизнесу своими действиями и инициативами. При этом «среди представителей малых и средних предприятий никто не отметил однозначно положительное влияние государства», говорится в исследовании.

Во-вторых, доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны не превышает 20%. Между тем доля только малого бизнеса в развитых странах значительно выше: в диапазоне 50-57% в США, Германии, Великобритании и Японии.

О низкой эффективности господдержки МСП говорит и статистика ее предоставления. Как следует из исследования Росстата по малому и среднему бизнесу, в 2015 году (исследование проводится раз в 5 лет) из 2,1 млн индивидуальных предпринимателей получателями какого-либо вида господдержки были 65,6 тыс (3,1%), а из почти 1,5 млн малых предприятий (юридических лиц) таких получателей было лишь 29 тыс (2%).

По данным Счетной палаты, в 2015 году денежную помощь от государства получили 4% общей численности МСП, в 2016 – 1%. «В отдельных регионах установлены факты дробления бизнеса на более мелкий, предоставления финансовой поддержки ежегодно одним и тем же субъектам МСП, при этом не исключается наличие коррупционной составляющей», – говорится в материалах Счетной палаты.

Бюрократия и избирательность

Как рассказал EurasiaNet.org директор консалтинговой компании «Реноме онлайн» Андрей Филипповский, с одной стороны, государство многое делает для малого и среднего бизнеса – субсидирует затраты, выделяет гранты, дает микрозаймы на льготных условиях, поручается за предпринимателей, когда они берут в банках кредиты, оказывает нефинансовую помощь. Но, с другой, при попытке воспользоваться поддержкой у бизнесменов начинаются проблемы. «Каждый предприниматель сталкивается с бюрократизированной машиной, где создаются административные барьеры при получении государственной поддержки», – сказал он.

Кроме того, есть госпрограммы, которые существуют только на бумаге, продолжает Филипповский. Речь идет о некоторых федеральных инициативах, реализация которых передана региональным властям. К примеру, субъекты федерации имеют право устанавливать льготы по налогам на прибыль, на имущество, могут предоставлять землю без торгов для масштабных инвестпроектов, однако не всегда делают это.

К тому же господдержка российского бизнеса очень избирательна. По словам Анастасии Алехнович, главы экспертного центра при бизнес-омбудсмене Борисе Титове, меры, заявленные как массовые, на практике обрастают ограничениями, которые делают их доступными лишь для узкого круга компаний. Помимо этого, многие госпрограммы ориентированы на поддержку отдельных категорий компаний. Например, инновационных, экспортно-ориентированных, социально-направленных. Между тем эти меры поддержки не покрывают сферу торговли и услуг.

«Я слышу, что часто говорят о субсидиях. Не могу сказать, что это вранье, я не знаю. Но знаю, что мне никакие субсидии не светят. Потому что у меня голимый традиционный ритейл… Если бы у меня был детский сад, хоспис, инновационное предприятие или импортозамещающее, тогда – да. А вот эти магазины игрушек – они никому не нужны. И значит, шанса на выживание у меня нет… Государству мы не особо нужны», – посетовала хозяйка магазина игрушек в Краснодаре.

Упрощение и информированность

Некоторые инициативы правительства, направленные на упрощение работы предпринимателей, в реальности замещаются другими соразмерными усложнениями. К примеру, есть так называемые надзорные каникулы – трехлетний запрет на проведение плановых проверок малого бизнеса. После их введения, в 2016 году количество плановых проверок сократилось на 20% в сравнении с 2015 годом, однако выросло число внеплановых проверок. «Фактически произошло замещение плановых проверок за счет увеличения количества внеплановых (не повторных), прокурорских и рейдовых проверок, а также административных расследований», – говорится в докладе обмудсмена президенту РФ.

Также государство в последние годы пытается вовлекать малый бизнес в систему государственных закупок. Однако в ходе участия в них компании вынуждены нести непредусмотренные законом расходы, а также сталкиваются с попытками конкурентов сорвать процедуру закупок. Часть фирм вовсе не участвуют в госзакупках из-за специально прописанных ограничений в техзадании. Об этом EurasiaNet.org рассказал специалист, попросив не называть его имя.

Плохо развито информирование бизнеса о существующих госпрограммах. «У нас этих программ поддержки более 600… Найти информацию о том, как именно получить поддержку, как ей воспользоваться, очень сложно. Сложно понять, соответствуешь ли ты критериям той или иной программы, трудно даже предварительно понять, на что ты можешь рассчитывать», – сказала вице-президент «Опоры России» Марина Блудян.

Проблемы получателей поддержки

Но даже те, кто получал поддержку, утверждают, что в последние годы ее стало получить намного сложнее. К примеру, в 2013 году одно из предприятий краснодарского холдинга «Агрофирма "Прогресс"» – ООО «Восток», которое занимается промышленным свиноводством, предоставив всего несколько документов, получило около 7 млн рублей, рассказал EurasiaNet.org советник главы «Агрофирмы "Прогресс"» Валерий Неженец.

«Сейчас нашей головной болью стало пушное звероводство, которое последние 4 года находится в перманентном кризисе. Но из-за новой системы выдачи субсидий, которая теперь проводится через спецсчет в казначействе и которая обставлена массой других формальностей, мы уже полгода не можем получить деньги, которые критически важны для финансирования затрат», – сказал он.

Бывают случаи, когда сложности возникают не на этапе получения субсидий, а уже в результате их получения. «Предметом частых судебных споров является взыскание денежных средств, предоставленных субъектам МСП в качестве субсидий. При этом имеют место случаи, когда муниципальные образования подают иски о взыскании денежных средств по выделенным ранее целевым бюджетным ассигнованиям в форме субсидий (грантов) с неустойкой, иногда превышающей основную сумму долга», – говорится в докладе обмудсмена президенту РФ.

В дополнение, объемы финансовой помощи от государства уменьшаются. Размер поддержки малого и среднего бизнеса в 2012-2014 годах превышал 20 млрд «полновесных» докризисных рублей, однако затем начал последовательно сокращаться вслед за падением доходов бюджета. В 2015 году размер финансирования сократился до 17,5 млрд, в 2016-м – до 10,7 млрд. В 2017 году – до 7,5 млрд, в 2018 году оно может упасть еще до 5 млрд.