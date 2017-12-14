Соглашение по Каспию позволит «Туркменгазу» составить конкуренцию «Газпрому» в Европе?

Разработка месторождения газа на Каспии. Если Конвенция о правовом статусе Каспийского моря будет подписана, она может помочь наладить экспорт природного газа из Туркменистана в Европу. (Фото: Дэн Невилл/CC BY-ND 2.0)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. После 30 лет споров касательно юридического статуса Каспийского моря пять прибрежных государств, похоже, наконец, разрешили свои разногласия и договорились о делимитации морских границ. Если конвенция будет подписана, она может помочь наладить экспорт природного газа из Туркменистана в Европу.

Текст конвенции обнародован не был, и последние детали, возможно, предстоит доработать перед намеченным на следующий год подписанием документа главами пяти стран – России, Казахстана, Туркменистана, Ирана и Азербайджана.

«Мы предметно обсудили вопросы текущей повестки дня на Каспии, особое внимание уделили Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. С большим удовлетворением объявляю, что мы нашли развязки по всем остававшимся ключевым вопросам, связанным с подготовкой этого документа, – сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. – Фактически текст конвенции готов».

Возможным подписание конвенции сделало, по всей видимости, достижение Туркменистаном компромисса с Азербайджаном по поводу морских границ.

Согласно этим договоренностям, Ашгабат, по сообщениям, откажется от претензий на нефтяное месторождение Азери-Чираг-Гюнешли и проведет переговоры касательно спорных нефтегазовых месторождений, включая Капаз/Сардар. «В ближайшие месяцы эти две страны начнут обсуждение совместных нефтегазовых проектов и, возможно, соглашения о разделе продукции, касающегося месторождения Капаз/Сардар», – сказал Эфган Нифти, директор расположенного в Вашингтоне Центра каспийской политики.

Конвенция, по всей видимости, также лишит Россию или Иран возможности блокировать строительство трубопровода для транзита туркменского газа через Каспий в Азербайджан и далее в Европу.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов сказал, что достигнутые договоренности о конвенции предусматривают одобрение проектов трубопроводов только странами, через чьи воды будут проходить трубы.

«По крайней мере, на юридическом уровне никто не сможет возразить, если Азербайджан и Туркменистан решат построить трубопровод», – сказал Нифти.

Остается неясным, что заставило Россию, которая в течение многих лет решительно выступала против строительства трубопровода через Каспий, пойти на уступки. Российские официальные лица не делали публичных заявлений по этому поводу.

Как сказал «НГ» эксперт по Центральной Азии и Ближнему Востоку Александр Князев, «узаконивание юрисдикции каспийского дна за странами – участницами этого и подобных проектов конфликтность вопроса не снимает абсолютно, просто в случае реализации проекта конфликт будет происходить, вероятно, в менее цивилизованных формах. И в этой ситуации существующее де-факто доминирование российской Каспийской флотилии не требует согласия других стран».

Идея строительства трубопровода из Туркменистана в Европу не нова. Подобные планы впервые были озвучены в конце 1990-х годов, когда Европейский союз начал искать возможности построить «Южный газовый коридор» (ЮГК) с целью снижения зависимости от российского газа.

Поддержанные консорциумом компаний Bechtel, Shell и GE планы по строительству Транскаспийского трубопровода закончились подписанием Турцией в 1999 году соглашения о закупке 16 миллиардов кубометров туркменского газа в год через турецкую государственную компанию Botas. Но после открытия азербайджанского газового месторождения «Шах-Дениз» эти планы отложили в долгий ящик.

Интерес к туркменскому газу снова начали проявлять в 2009 году в ходе переговоров по поводу строительства продвигаемого ЕС трубопровода «Набукко». Но все сорвалось, т.к. Туркменистан и Азербайджан так и не смогли прийти к соглашению.

В конечном итоге от «Набукко» тоже отказались, и Баку решил начать прокладывать собственные трубопроводные маршруты: Трансанатолийский трубопровод через Турцию и Трансадриатический трубопровод через Грецию и Адриатическое море в Италию.

В соответствии с действующими договоренностями, по Трансанатолийскому трубопроводу будет перекачиваться 16 миллиардов кубометров газа в год с азербайджанского месторождения Шах-Дениз – 6 миллиардов для Турции, а остальные 10 миллиардов для Италии через Трансадриатический трубопровод. Но у этих трубопроводов остаются дополнительные мощности – до 15 миллиардов кубометров в случает с Трансанатолийским трубопроводом и 10 миллиардов с Трансадриатическим. Оба трубопровода могли бы принять туркменский газ.

Любые инициативы по доставке туркменского газа в Европу, несомненно, будут поддержаны ЕС.

Однако cо времен последних переговоров о Транскаспийском трубопроводе многое изменилось.

«Снижение спроса на газ в Европе, строительство новых интеконнекторов на Балканах и рост поставок сжиженного природного газа привели к снижению цен и усилению конкуренции. Ситуация сейчас сильно отличается от условий на момент проведения предыдущих переговоров о Транскаспийском трубопроводе», – сказал Уильям Пауэлл, главный редактор Natural Gas World.

Короче говоря, туркменский газ столкнется с сильной конкуренцией на сжимающемся рынке, где доминирует российский «Газпром».

Кроме того, поскольку Трансадриатический трубопровод будет осуществлять деятельность согласно правилам ЕС, которые требуют, чтобы трубопровод был открыт для любых поставщиков, дополнительные мощности газопровода может заполнить «Газпром», лишив Туркменистан возможности осуществлять поставки на европейские рынки.

Даже если европейские газовые рынки в конечном итоге восстановятся, туркменский газ, по всей видимости, будет продаваться в Азербайджане. «Из-за своих экспортных обязательств Азербайджан не может удовлетворить внутренний спрос», – сказал Джон Робертс, независимый консультант по вопросам энергетики в Каспийском регионе.

«Учитывая, что следующих крупных инвестиций в азербайджанскую добычу, скорее всего, придется ждать еще лет восемь-десять, единственным доступным источником газа является Туркменистан», – сказал Робертс.