Беларусь: Вейшнория – невероятный противник или видение неизбежного?

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НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Вымышленное государство Вейшнория, условный противник Союза России и Беларуси в ходе военных учений «Запад 2017», продолжает своё, пока ещё виртуальное, существование и после их окончания. Это неожиданное укрепление способно в дальнейшем сделать Вейшнорию площадкой для целого ряда вполне реальных проектов, в широком диапазоне от консолидации белорусских оппозиционеров до геополитических игр Москвы. В Минобороны Беларуси так и не назвали авторов идеи Вейшнории.



Вейшнория зажила своей жизнью еще до старта учений – едва только стал известен их сценарий. Почти сразу же пользователи социальных сетей зарегистрировали аккаунт «Министерства иностранных дел Вейшнории», затем придумали символику, флаг, нарисовали паспорта и организовали «приём в гражданство». После военных учений эта нежданная страна продолжила свою жизнь, став игрушкой для взрослых на ленте Facebook. Вскоре возник и «национальный банк» Вейшнории, а с ним и валюта – вейшнорский талер.



Политический обозреватель из Беларуси Александр Федута полагает, что Вейшнория обрела популярность во многом благодаря удачному названию, привычному на слух для граждан Литвы. «Слово «Вейшнория» образовано с явной отсылкой к морфемам литовского языка, где звукосочетания «вей» и «шнор» вполне обычны. Тот факт, что «Вейшнория» создалась на границе Беларуси и Литвы, был воспринят как нечто разумеющееся именно благодаря фонетическим и морфологическим особенностям литовской речи, как ее воспринимают на слух иностранцы-славяне», – сказал Федута.



При этом Вейшнория живет отнюдь не в роли врага Беларуси, а, напротив, как желанная демократическая альтернатива режиму белорусского лидера Александра Лукашенко. Были объявлены выборы в Сейм Вейшнории – с программами кандидатов, с агитацией, с голосованием, проходившим в условиях максимальной открытости и с опубликованием результатов. В ходе предвыборных дебатов Россию называли агрессором, а кандидаты обещали легализировать однополые браки и достичь безвизового режима с США и Евросоюзом. Но здесь же прозвучали весьма актуальные для Беларуси и едва ли возможные на белорусских выборах политические призывы: «За свободу и закон», «За сотрудничество со всеми странами», а также, отразив проблематичную ситуацию с высшим образованием в Беларуси, «За доступ к образованию».



По мнению украинского политолога Алексея Кафтана, «игра в Вейшнорию» стала способом сброса накопившихся и не находивших выхода политических эмоций, и, одновременно, школой гражданской активности. Сам факт самостоятельной от учений жизни Вейшнории – это идеологический проигрыш России и Беларуси. Он показывает идеологическую слабость учений и, соответственно, стран-участниц.



Представитель EurasiaNet.org поговорил с некоторыми кандидатами на прошедших в Вейшнории выборах через Facebook. «Я воспринимаю это как параллельную реальность, при которой можно получить некоторые ощущения, которых мы никак не можем получить в нашем реальном суровом мире. Важно лишь то, что мы чувствуем, играя в эту игру. Это очень полезная игра для нашего общества», – сказал один из кандидатов Евгений Барановский.



На вопрос, не опасается ли он реакции белорусских спецслужб, Барановский ответил отрицательно. «К тому времени, когда этим заинтересуются спецслужбы, это движение уже сойдёт на нет. Да и всего бояться постоянно нельзя. От такого стресса и умереть можно. Для меня не имеет значения, кому он [сайт] принадлежит, – отметил Барановский.



Любопытны и детали, связанные с администрированием сайта Вейшнории, вейшнорыя.бел. Он был зарегистрирован через регистратора ООО «Надежные программы» на домене *.бел, то есть, в зоне, администратором которой является Оперативно-аналитический центр при президенте Республики Беларусь. Об этом сообщил специалист фирмы Booli.Partners по запросу EurasiaNet.org. Оперативно-аналитический центр (ОАЦ) – весьма примечательное учреждение, стоящее, по сути, над руководителями спецслужб, и курируемое старшим сыном Лукашенко, Виктором. Помимо контроля над спецслужбами, оно плотно контролирует и белорусский интернет, и, при необходимости, выключает его тем, кому сочтет нужным. В принципе, сайт Вейшнории мог быть открыт в любой доменной зоне, но был зарегистрирован именно там, где он может находиться под полным контролем белорусских властей. Интересно отметить, что в конце октября 2017 года, примерно через месяц после окончания учений «Запад-2017», Лукашенко отстранил от работы всю верхушку ОАЦ «до окончания расследования представленных главе государства фактов». Дальнейших деталей о причинах отстранения и ходе расследования пока не всплыло. Кроме того, на сайте Вейшнории работает сервис по продаже сувенирной продукции, зарегистрированный на учреждение «Региональное Бюро Развития». На его сайте указано, что это информационно-исследовательское учреждение, которое специализируется на экспертизе и разработках в области регионального развития.



Учитывая тот факт, что домен *.бел плотно курируется белорусскими спецслужбами, можно предположить, что политические предпочтения, высказываемые «гражданами Вейшнории», серьезно исследуются. Представленная на сайте выборка фактически отражает оппозиционные настроения и позволяет исследовать отклики общества на те или иные лозунги. Обладая такой информацией, можно планировать эффективные контрмеры по взятию ситуации под контроль. Возможны и другие социологические измерения, весьма информативные, и, в силу этого, ценные для белорусской власти.



Несмотря на то, что параллельный мир Вейшнории пока что развивается только в социальных сетях, «это сигнал, что за словами могут последовать и дела», высказал мнение «Белорусский партизан».



Хотя выборы президента Беларуси пройдут ещё нескоро, в 2020 году, Кафтан не исключает, что Вейшнория может дожить до них и сыграть с Лукашенко злую шутку. «Вейшнория может оказаться новым фактором, нарушающим сложившийся баланс [политических сил], и её, в случае возникновения противостояния, могут использовать обе стороны. В то же время, если Лукашенко изберет лояльность Кремлю, то не исключаю, что Вейшнория станет альтернативной его режиму «белорусской Беларусью», виртуальной платформой, на которой могут со временем быть выстроены и реальные сценарии. Представьте на секунду донецкий сценарий со знаком +», – сказал Кафтан.



Кроме того, по мнению политолога Сергея Ильченко, Вейшнорию в ее условных границах можно считать и «первой примеркой» Москвы к сценарию поглощения Беларуси. Ее восточный край повторяет участок линии Керзона, её территория совпадает с той частью Беларуси, где большинство избирателей на выборах 1994 года поддержали соперника Александра Лукашенко, прозападного демократа Зенона Поздняка, ныне политэмигранта.



«Москва определенно намекает, что вовсе не претендует на всю Беларусь, и готова поделиться с Польшей и с прибалтами, как некогда делилась Польшей с Германией, – заявил Ильченко. – Причем, Кремль, начав агрессию и остановившись на границе Вейшнории, во-первых, облегчит себе переваривание проглоченной Беларуси, оставив противникам «русского мира» территорию для бегства. Во-вторых, создаст ситуацию, когда Западу придется эту территорию хотя бы ограниченно признавать, например, как неоккупированную часть Беларуси, и брать под свою защиту. А в-третьих, все-таки оставит какую-никакую буферную зону между собой и НАТО. Так что и сама Вейшнория, и ее границы – все это намного серьезнее, чем может показаться».