Россия: Реформа медицины отбросила страну на 85 лет назад

По числу больниц Россия отстает от РСФСР 1932 года. При нынешних темпах сокращения больниц, через 5-6 лет Россия может дойти до показателей Российской империи 1913 года. (Фото: Минздрав РФ)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Реформа здравоохранения привела к массовому сокращению медицинских учреждений в стране. За 16 лет действия реформы оказалась ликвидирована половина больниц, треть больничных коек и каждая десятая поликлиника.

По числу больниц Россия отстает от РСФСР 1932 года (5962 больницы). При нынешних темпах сокращения больниц (около 350 в год), через 5-6 лет Россия может дойти до показателей Российской империи 1913 года (около 3 тыс). Текущая обеспеченность больничными койками достигла показателей РСФСР 1960 года.

На фоне этого снижается качество и скорость бесплатного медицинского обслуживания, и население все больше прибегает к платным услугам, доля которого неуклонно растет.



Что представляет собой реформа

Единого документа о реформе здравоохранения не существует. Идеи российских властей об изменениях этой сферы распределены по множеству документов, выпущенных за последние 17 лет (с момента начала президентства Владимира Путина). Среди ключевых программ – дополнительное обеспечение лекарствами льготных категорий граждан (с 2005 года), национальный проект «Здоровье» (2006-2013 годы), закон об обязательном медицинском страховании (с 2010 года), указ президента о совершенствовании политики в сфере здравоохранения (с 2012 года) и, наконец, «дорожная карта» правительства РФ по достижению к 2018 году определенных показателей в этой сфере.

Декларируется, что все эти меры были направлены на «повышение качества медицинской помощи на основе повышения деятельности медицинских организаций и их работников». Как следует из слов министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, средством для достижения этой цели было сокращение количества «неэффективных» коек в стране, оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием и создание медицинских центров там, где их не хватает. Однако в последнее время, по признанию самой Скворцовой, реформа здравоохранения стала незаслуженно, по ее мнению, ассоциироваться с «сокращением медицинских организаций, кадров, объемов медицинской помощи».



Сокращение медучреждений

По оценке Центра экономических и политических реформ, результатом изменения системы здравоохранения стала «массовая ликвидация и укрупнение медицинских учреждений, постоянное сокращение медицинского персонала». Как следует из данных центра и информации Росстата, с конца 2000 года по конец 2016-го количество больниц сократилось с 10,7 тыс до 5,4 тыс, число больничных коек – с 1671 тыс до 1197 тыс, количество поликлиник – с 21,3 тыс до 19,1 тыс. По данным Росстата, количество станций скорой помощи в 2000-2016 годах сократилось с 3172 до 2458.

Отметим, что на фоне сокращения медучреждений количество обращений в них не только не сократилось, но даже выросло. Например, число посещений поликлиник за 16 лет возросло с 3,5 млн до 3,9 млн в год, а в расчете на 10 тыс человек – с 243 до 266. Выросла и заболеваемость – со 106 тыс в 2000 году до 115 тыс в 2016 году (зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни).

Что касается медицинского персонала, его количество действительно чуть сократилось за 15 лет (на 7 тыс человек), однако в 2016 году вернулось на уровень 2000 года – около 680 тыс человек. Чуть снизился к 2016 году лишь показатель численности врачей на 10 тыс человек населения (очевидно, в связи с ростом населения) – с 46,8 до 46,4 работников. Но поскольку это снижение сложно назвать существенным, говорить о глобальном сокращении медперсонала неуместно.

Помимо сторонних специалистов, о провале реформы здравоохранения заявляли и сами власти. Самая последняя проверка Счетной палаты, связанная с реформой, проводилась в 2015 году. На тот момент контрольный орган сообщал о 17 тыс населенных пунктах в стране, где вообще нет медицинской инфраструктуры. Из них 11 тыс населенных пунктов были расположены в 20 км от ближайшего врача, причем 35% из них не были охвачены общественным транспортом. С учетом того, что количество больниц в последующих 2015-2016 годах осталось неизменным (5,4 тыс), а число поликлиник выросло незначительно (на 500 штук до 19,1 тыс), данные Счетной палаты двухлетней давности не могли претерпеть серьезные изменения в последующие годы.

В результате из разных регионов страны начали всплывать истории, когда единственная в селе больница оказалась ликвидирована, и местным жителям приходится ездить в соседние населенные пункты за медицинской помощью. Одна из таких типичных историй: в 2016 году в чукотском селе Амгуэма была закрыта участковая больница, а ее единственный врач был переведен в больницу поселка Эгвекинот в 90 км от села. Из-за снежных заносов зимой путь из села в поселок занимал 6-12 часов, говорили местные жители.

Семь кругов поликлиник

Проблемы с медицинским обслуживанием ощущают не только в сельской местности, но и в крупнейших городах страны. К примеру, в последние годы в разных городах начали появляться колл-центры для записи в поликлинику, чтобы разгрузить очереди. Работа этих колл-центров, например, в Петербурге регулярно вызывала массу претензий со стороны населения.

Сейчас работа колл-центров Петербурга нормализовалась, однако появилась новая. Как рассказала EurasiaNet.org петербурженка Ирина, попросив не называть ее фамилии, если до введения колл-центров можно было прийти, отсидеть очередь и попасть к врачу, то теперь путешествие по врачам, по крайней мере по ее личному опыту, превратилось в настоящее мытарство.

«Из-за кашля мне нужно было попасть к пульмонологу. Для этого нужно сначала прийти на прием к терапевту, чтобы он дал направление к этому специалисту. Запись к терапевту – за две недели. Ждешь две недели, приходишь к терапевту, он дает список анализов, которые необходимо сделать, чтобы попасть к пульмонологу. Делаешь анализы, записываешься к пульмонологу – ждешь опять две недели. На приеме у пульмонолога выясняется, что не хватает еще одного анализа — исследование функции внешнего дыхания, о котором, видимо, терапевт забыл. Иди, мол, опять записывайся к терапевту, и все по новой. Я вместо этого врываюсь в кабинет к терапевту и начинаю орать. Получаю направление на недостающий анализ, делаю его, снова записываюсь к пульмонологу, жду опять две недели», – рассказала Ирина.

Рост платной медицины

Единственный способ избежать установленного порядка обращения к врачам – обратиться к ним на платной основе (многие государственные поликлиники и больницы предлагают населению более быстрое обслуживание при условии оплаты их услуг). В 2015 году Счетная палата объявила о происходящем «замещении бесплатной медицинской помощи платной». По данным Росстата, с 2005 по 2014 годы (более свежих данных нет) объем платных медицинских услуг населению вырос со 110 млрд до 474 млрд рублей в год. Цифра включает в себя оборот и государственных, и частных учреждений.

Причем во многих случаях люди выбирают быстрый платный путь не только из-за нежелания долго ждать, но и в связи с характером заболеваний. «Если у тебя в груди появилась киста, из которой надо откачать жидкость, ты не можешь ждать, – сказала Ирина из Петербурга. – Раньше всем известный онкологический центр на Березовой аллее принимал людей и с онкологией, и с неонкологией. Лет 8 назад он стал принимать только онкологию. Люди были в шоке, там ведь принимали бесплатно и быстро. Едешь в поликлинику № 83 возле метро «Спортивная», там доктор такой хороший, Соболев. Откачать жидкость стоит 1,2 тыс рублей, но и то придется подождать. Хочешь быстрее – поезжай в частную клинику «Балтздрав», откачают жидкость за 5 тыс рублей. Хочешь мгновенно – другая частная «СМ-Клиника», все сделают за 7,5 тыс».

По выражению сотрудников Центра экономических и политических реформ, если правительство не пересмотрит кардинально модель здравоохранения и не откажется от проводимой оптимизации, медицина России в обозримом будущем имеет все шансы стать «здравозахоронением» и навсегда потерять шанс приблизиться по качеству к стандартам развитых стран.