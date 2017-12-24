Молдова: Кремль может обернуть безвиз с Евросоюзом себе на пользу

Комментарий



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НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Ценность молдавского гражданства в глазах его потенциальных приобретателей значительно выросла после введения безвизового режима со странами Шенгенского договора. Это, в свою очередь, породило новые риски для Молдовы и её европейских партнеров, в первую очередь в плане усиления пророссийского влияния на политику и экономические процессы как в Молдове, так и вне её.



Вместе с тем выросла активность и изобретательность лиц, стремящихся получить гражданство Молдовы незаконным путем.



Большинство граждан Молдовы при желании могут претендовать на румынское гражданство, дающее его обладателям возможность жить и работать в ЕС без каких-либо ограничений. Но в Молдове есть численно значимое меньшинство, которое не имеет права на гражданство Румынии, либо не может подтвердить это право документально. К тому же, получение румынского паспорта, даже при наличии всех оснований – процесс долгий.



В то же время, существует большой круг лиц, которые, имея формальное право на гражданство Молдовы, не спешили ранее это право реализовать. Иногда по практическим причинам, иногда – в качестве политического жеста неприятия Молдовы как таковой. К получению молдавского гражданства их побудило только введение безвиза, а законодательство Молдовы не ограничивает права на обладание паспортами других стран ни претендентов на гражданство, ни тех, кто уже состоит в нём.



Как правило, эти люди проживают на левобережье Днестра, в части Молдовы, которую с 1990 года контролирует администрация непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), прототипа «народных республик», созданных Россией на территориях Донецкой и Луганской областей Украины. После распада СССР они обзаводились гражданством РФ, наиболее удобным для проживания в ПМР, дающим возможность ездить в Россию на заработки и комфортно чувствовать себя в любой части Молдовы. Что касается поездок в ЕС, то до получения Молдовой безвиза обладатели российских и молдавских паспортов при получении виз сталкивались со схожими трудностями и ограничениями.



Массовое приобретение приднестровцами молдавского гражданства, а вместе с ним и права голоса, закономерно породило вопрос о возможном использовании их Россией в качестве инструмента своего влияния. Это более чем вероятно, поскольку уже более четверти века жители ПМР живут в жестко контролируемом информационном поле, подвергаясь антизападной обработке. Пропагандистское давление, несоответствие между информацией в официальных СМИ и действительностью порождают чисто оруэлловское двоемыслие: с одной стороны, они желают получить паспорта Молдовы, и с их помощью – доступ в ЕС, к благам и возможностям западной жизни, а, с другой, выступают с ожесточенной критикой «европейского духовного разложения», перемежаемой апологетикой «русского мира».



Наконец, есть ещё один фактор риска, зачастую упускаемый из виду, по крайней мере, в открытой печати. Непризнанная ПМР является территорией, на которой свободно, в тесном контакте с местными сепаратистами, оперируют российские спецслужбы. Более того, помимо широкой раздачи российского гражданства постоянным жителям Приднестровья, Москва интенсивно заселяла и заселяет его выходцами из самой России. Такая практика «замены населения» характерна для всех оккупированных Россией территорий.



Формального права на гражданство Молдовы эти переселенцы не имеют. Но при помощи учреждений ЗАГС, находящихся под контролем сепаратистских властей, документы, дающие такое право, могут быть без особых проблем сфабрикованы. По крайней мере, это почти безотказно работает в отношении лиц, родившихся после 1992 года, и не попавших в общемолдавскую базу ЗАГС.



Один из чиновников молдавского Registru, пожелавший сохранить анонимность, в беседе с автором отметил, что отправка сведений ЗАГС Приднестровья в Кишинев была прервана с началом боёв в Бендерах летом 1992 года и в дальнейшем не возобновлялась.



В настоящее время Молдова не устанавливает дополнительных условий, регулирующих приобретение гражданства жителями неподконтрольного ей Приднестровья, если они могут обосновать своё право на него на общих основаниях.



Рекомендации независимых экспертов о внесении в законодательство изменений, позволяющих отказывать в получении молдавского гражданства лицам, активно работающим в структурах ПМР, и в выдаче заграничных паспортов тем функционерам ПМР, у которых молдавское гражданство уже есть, не встречают понимания в молдавском парламенте. Между тем, такая политика ограничила бы приток кадров в сепаратистские структуры, а тех, кто все-таки пошел бы на это, сделала бы невыездными.



Это особенно актуально сейчас, когда после ввода в действие соглашения с Украиной о совместном контроле на пограничных постах Молдова получила, наконец, возможность контролировать свою границу по всему периметру, включая и приднестровский участок. Такой шаг мог бы сильно ограничить связи сепаратистов с Россией, став существенным фактором принуждения их к сдаче. Но политические реалии Молдовы, где все ключевые политики, по сообщениям, имеют тесные экономические связи как с Россией, так и с приднестровским сепаратистами, надежно блокирует любые решительные действия в этом направлении.



Таким образом, побочным эффектом введения безвизового режима стало превращение Молдовы в удобный портал для инфильтрации в Европу деструктивного российского влияния во всех его проявлениях. Проблему порождает как российская оккупация части Молдовы, так и то, что её общество в значительной мере остаётся просоветским и пророссийским. Молдавские власти пока не способны контролировать свои двери в Шенген с достаточной эффективностью. Впрочем, едва ли они по-настоящему этого хотят.