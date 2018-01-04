Казахстан: Бомбилы как экономические буревестники

Бомбила в ожидании пассажиров в Алматы. У бомбил самые низкие цены, но полиция часто охотится за ними за неуплату налогов. (Фото: Алмаз Куменов)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. По среднеазиатским меркам, Алматы традиционно считается дорогим городом. Но местные таксисты могут с этим не согласиться: сейчас здесь можно проехать на такси расстояние до 10 километров меньше чем за пару долларов.

Казахстан постепенно восстанавливается после экономического спада, вызванного, в основном, падением цен на нефть, но в мире реальной экономики тучи еще не рассеялись.

53-летний таксист Айдын возит людей на работу в утренний час пик всего за один доллар. EurasiaNet.org не называет фамилии этого человека, т.к. таксующие без лицензии водители опасаются налоговой инспекции.

«Со мной пассажиры не скучают в пробках. Я рассказываю анекдоты и интересные истории. Мои клиенты счастливы, что вместо того, чтобы толкаться в переполненном автобусе, они добираются до офиса, сидя в теплом салоне автомобиля. Тариф – почти бесплатно», – рассказал EurasiaNet.org Айдын.

Услуги такси в Казахстане довольно доступны по нескольким причинам. Первой является девальвация национальной валюты: во второй половине 2015 года курс упал с 190 до примерно 380 тенге за доллар. Девальвация сопровождалась строгими инструкциями со стороны правительства предотвратить рост цен на основные продукты питания. Результатом стало значительное снижение стоимости многих товаров и услуг в пересчете на иностранную валюту.

Тарифы на такси упали еще и из-за высокой конкуренции. Поездка на легковом автомобиле в любом городе в Казахстане стоит от 200 ($0,6), если поездка короткая, до 2000 тенге ($6), если пункт назначения – это, например, расположенный на значительном расстоянии аэропорт.

Самые низкие тарифы у частных таксистов, так называемых «бомбил». По неофициальным данным, в Казахстане с населением 18 млн человек около полумиллиона частных извозчиков, и они занимают до 90% рынка такси.

Бомбилы популярны, потому что это удобно, быстро и дешево. Достаточно поднять руку на обочине дороги, и немедленно остановится автомобиль.

Услуги конкурентов – служб такси – пользуются меньшим спросом, так как они значительно дороже. Кроме того, им нужно звонить и ждать приезда водителя, а это долго.

Правительство жестко борется с частными таксистами. Полиция регулярно задерживает бомбил, налагая на них штрафы до 45 тыс тенге ($134) за уклонение от уплаты налогов.

Войну против частных таксистов чиновники объясняют заботой о гражданах.

«Много случаев, когда «бомбилы» увозили женщин, были разные конфликты, пассажир не может пожаловаться никуда… Люди должны понимать, на какие риски идут», – заявил минувшей осенью журналистам руководитель управления пассажирского транспорта Астаны Бекмырза Игенбердинов.

Но пока частный извоз приносит деньги, люди продолжат идти на риск. По словам Айдына, в свои 53 года у него практически нет шансов найти другую работу. Поэтому он таксует. Каждое утро он на своем минивэне отвозит в офисы менеджеров, забирая их в условленном месте в оговоренное время.

«Мне повезло – у меня есть постоянные пассажиры и гарантированный ежедневный заработок. Я предложил им выгодный тариф, всегда выезжаю вовремя, и они очень рады этому», – рассказал EurasiaNet.org Айдын.

Казалось, что ценам на услуги такси в Казахстане падать уже некуда. Но летом 2016 года сюда пришли крупные зарубежные компании – Uber и «Яндекс.Такси» – которые начали конкурировать друг с другом за счет снижения цен и подарочных поездок. В первые месяцы жители крупнейших городов – столицы Астаны и делового мегаполиса Алматы – могли вызвать через мобильное приложение солидный автомобиль и проехать до 10 километров примерно за 1 доллар.

Иностранным брендам удалось завоевать постоянную клиентуру. Компании не раскрывают своих показателей, однако, по мнению специализированного блога Taxi.kz, сегмент мобильных приложений занимает более 50% рынка Казахстана, и основная доля в этом сегменте принадлежит Uber и «Яндекс.Такси».

Методы работы бомбил и приложений вроде Uber и «Яндекс.Такси» несколько схожи, т.к. первые тоже пользуются приложением InDriver, позволяющим пользоваться диспетчерской службой для поиска клиентов. Сотрудничество с Uber и «Яндекс.Такси» требует от водителей соблюдения определенных стандартов, в то время как InDriver придерживается более либерального подхода.

Местные компании такси с устаревшими методами обслуживания и сравнительно высокими тарифами начали терять долю рынка.

Как сказал EurasiaNet.org председатель Ассоциации транспортников Астаны Медет Курманов, у казахстанских компаний такси возникли проблемы с рентабельностью, что привело к постепенному уходу с рынка некоторых игроков. На этом фоне минувшей весной ассоциация объединила городские службы такси под общим брендом Astana Taxi. Они позиционируют себя как официальное такси, которое оказывает качественный сервис.

«Наши автомобили имеют общее цветовое решение, один call-центр, единые тарифы и специальную водительскую униформу. Мы принимаем банковские карты, страхуем пассажиров и несем ответственность за их безопасность и за качество сервиса в целом», – сказал Курманов EurasiaNet.org.

В мае парламент утвердил закон, идентифицирующий автомобили Astana Taxi как общественный транспорт, что значит, что они могут ездить по выделенной для автобусов полосе дороги. Для клиентов это убедительный аргумент в условиях загруженных дорог столицы.

Житель Астаны Нурлан Мшанов отметил, что в целом работа официальных такси стала качественнее.

«Раньше машины служб такси ехали к клиенту слишком долго, а сегодня приезжают и доставляют до пункта назначения гораздо быстрее, потому что ездят по свободной полосе улицы. Единственный минус – дорого», – сообщил Мшанов EurasiaNet.org.

Между тем мэрия Астаны объявила 2 января, что планирует отказаться от служебных машин и пересадить служащих на такси. По словам представителей мэрии, «это позволит сэкономить бюджетные деньги».

Бомбила Айдын считает, что новый проект в рамках борьбы с нелегальными извозчиками неизбежно будет реализован и в южном мегаполисе – Алматы. Эта инициатива усложнит жизнь не только частным таксистам, но и всем, кто ежедневно ловит машину на дороге, ведь им придется платить гораздо больше, убежден он.

«Власти представляют нас как нарушителей закона, которых пассажирам следует опасаться. Но мы не преступники, а обычные граждане, которые, вместо того чтобы жаловаться на отсутствие работы, пытаются заработать», – сказал Айдын.