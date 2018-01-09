Туркменистан: Насколько глубок экономический кризис?

Хотя президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своих речах превозносил 2017 год как период процветания, страна по-прежнему переживает экономический спад и углубление дефицита платежного баланса. (Фото: Пресс-служба президента России)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. В своем обращении к народу в конце 2017 года президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов источал оптимизм и энтузиазм.

Он превозносил 2017 год как период беспрецедентного успеха, включавшего «грандиозные преобразования» и славные достижения, и заявил, что новый год тоже будет отмечен «обильным урожаем и процветанием».

Нечто схожее Бердымухамедова сказал несколькими днями ранее во время еженедельного заседания Кабинета министров. По его прогнозам, страна добьется увеличения объемов экспорта природного газа, новых успехов в правительственной программе импортозамещения, и сдерживания и без того низкого дефицита бюджета и уровня инфляции. Он также заявил, что 10-процентное увеличение государственных зарплат и пенсий состоится не только на бумаге.

«У нас нет проблем с выплатой зарплат», – сказал Бердымухамедов.

Но почти все эти заявления являются пустым бахвальством.

Даже Международный валютный фонд, который, как правило, в значительной степени опирается на данные, предоставляемые самим Ашгабатом, и очень осторожен при озвучивании оценок относительно здоровья экономики Туркменистана, выразил приглушенную озабоченность по результатам состоявшегося в ноябре визита делегации МВФ в эту страну.

«Поскольку дефицит текущего баланса остается значительным, несмотря на его снижение в этом году, ключевым краткосрочным политическим вызовом остается пересмотр нынешней политики для снижения внешнего дисбаланса», – говорится в заявлении МВФ, в котором также приводится написанный очень формальным и сухим языком список задач, стоящих перед Туркменистаном.

Из-за плохого планирования основной источник богатства страны – природный газ – парадоксальным образом стал наибольшим препятствие на пути к достижению устойчивого роста. Из-за чрезмерной зависимости от экспорта энергоресурсов и неспособности диверсифицировать экономику Туркменистан сейчас оказался в очень тяжелой ситуации.

В прошлом году Ашхабад потерял важный экспортный рынок, вступив в конфликт с Ираном по поводу якобы имевшихся неоплаченных долгов. Несмотря на возможности достижения определенного компромисса, Туркменистан в декабре объявил, что намерен попытаться вернуть долги в размере 1,8 млрд долларов через международный арбитраж. Успех подобного предприятия далеко не гарантирован, а между тем тяжба еще более осложнит отношения с Тегераном.

Теперь туркменский газ покупает только Китай, причем, по сообщениям, по крайне низким ценам. Более того, Ашхабад, похоже, оказался неспособен обеспечить Китаю обещанные объемы поставок голубого топлива.

В ответ на неспособность энергетического сектора оправдать ожидания в прошлом году была инициирована радикальная реструктуризация, направленная на сокращение издержек и решение проблемы имеющих место – несмотря на заявления Бердымухамедова об обратном – хронических задержек зарплат нефтяникам и газовикам.

В рамках одной из самых ярких кадровых перестановок за последние несколько лет президент в апреле прошлого года уволил Яшигельды Какаева с должности заместителя премьер-министра по энергетике, сославшись на «слабый контроль» над нефтегазовым сектором. Примечательно, что за 20 лет работы в энергетической отрасли Какаев заслужил уважение международных инвесторов. В конце декабря Бердымухамедов, похоже, признал отчаянную потребность сектора в опытных специалистах, отменив свое решение и назначив Какаева на пост советника президента по энергетическим вопросам.

Это все малоинтересно населению страны, в отношении которого властями вводятся все более жесткие и произвольные ограничения. Но документирование конкретных случаев стало затруднено преследованием властями последних работающих в стране независимых журналистов.

Но некоторая информация все-таки просачивается наружу и рисует весьма нелицеприятную картину.

В вышедшем недавно короткометражном документальном фильме, подготовленном новостным сайтом «Альтернативные новости Туркменистана», рассказывалось о растущем числе людей, вынужденных совершать короткие поездки в Турцию для продажи товаров вроде хлеба, колбасы, лекарств и водки, чтобы хоть как-то свести концы с концами.

«Мы считаем, что важно показать миру, как в так называемую Эпоху могущества и счастья народ Туркменистана вынужден зарабатывать на жизнь», – говорится в документальном фильме.

Также многократно сообщало о трудностях, с которыми приходится сталкиваться гражданам страны, Радио «Азатлык». В частности, в середине декабря сообщалось о продолжающейся нехватке яиц. Туркменистан страдает от постоянного дефицита определенных ключевых продуктов питания, включая растительное масло и сахар. «Цены на продукты на рынке растут каждый день. Кроме того подняли тарифы на коммунальные услуги – электричество, газ и воду», – сказал один ашгабатец Радио «Азатлык» в середине декабря.

Хотя власти ничего официально не признают, представляется примечательным тот факт, что Бердымухамедов 8 декабря подписал указ о создании государственной комиссии по продовольственной безопасности.

«Была создана комиссия для успешной реализации государственной политики по обеспечению продовольственной безопасности в Туркменистане, дальнейшего увеличения обилия продовольствия и доступности на внутреннем рынке широкого спектра высококачественных товаров», – отмечается в репортажах государственных СМИ.

Часто рост цен на конкретные виды товаров провоцируется введением произвольных ограничений. Радио «Азатлык» приводит слова чиновника МВД, сообщившего, что увеличение цен на яйца в Ашгабате было вызвано ограничениями на въезд в город иногородних транспортных средств.

Радио «Азатлык» также сообщило в начале этого месяца, что таможенники в международном аэропорту Ашгабата начали осматривать багаж прибывающих в страну людей в поисках лекарств, которые затем конфисковывались. Причины подобных действий не объясняются. Люди, у которых отбирали лекарства, говорили, что приобретали их за границей, т.к. в Туркменистане их не достать. По данным Радио «Азатлык», лекарственные препараты также резко выросли в цене – на 40 процентов в течение лета.

Снижение доходов от экспорта энергетических ресурсов побудило правительство искать другие способы пополнить бюджет. По предложению международных организаций, таких как МВФ, Бердымухамедов в конце прошлого года наконец инициировал отмену системы субсидий, гарантирующих туркменским гражданам большие объемы бесплатного газа, воды и электроэнергии.

Покойный президент Сапармурат Ниязов ввел данные субсидии в начале 1990-х годов, а в 2003 году повелел сохранить их до 2030 года. Бердымухамедов заявил, что Туркменистану необходимо перейти на более рыночные правила.

Сообщается, что власти также заставляют студентов «добровольно» отказываться от права на получение стипендий. Пятикурсник, учащийся в Государственном университете им. Махтумкули в Ашгабате, заявив Радио «Азатлык», что органы сферы образования планируют полностью отменить стипендии с сентября этого года.