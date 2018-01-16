Россия: Путин позиционирует себя в качестве нового пришествия императора Александра III?

Российский лидер Владимир Путин выступает во время открытия памятника царю Александру III в Крыму 18 ноября 2017 года. (Фото: Пресс-служба президента РФ)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Аномальной чертой авторитарной политической системы России является то, что там на регулярной основе продолжают проводиться президентские выборы. Российский лидер Владимир Путин готовится к очередному голосованию в марте и ищет полезные версии истории, которые могли бы помочь ему легитимизировать свой квазимонархический стиль правления.

В своих поисках Путин пропустил революционный и республиканский период, и предпочел сконцентрироваться на поздней имперской эпохе. Именно там он, судя по всему, нашел подходящий образец для подражания – царя Александра III, правившего в 1881-1894 годах.

Сейчас кремлевские чиновники изо всех сил стараются представить период заката династии Романовых как эру славы и великолепия – время, когда империей правил решительный монарх, которому удалось успешно модернизировать свою обширную державу, подавляя при этом инакомыслие внутри страны и борясь с западными соперниками.

18 ноября – вскоре после столетней годовщины революции 1917 года, которую Кремль предпочел практически проигнорировать – президент Путин совершил короткую поездку в Крым, чтобы открыть памятник Александру III. Церемония открытия четырехметровой бронзовой статуи царя состоялась на территории бывшего императорского дворца в Ливадии, живописном приморском курорте, где летом любили отдыхать представители нескольких поколений Романовых.

Российские комментаторы сразу подметили многочисленные сходства между этой скульптурой и памятником Александру III, созданным в начале XX века итальянским скульптором русского происхождения Павлом (Паоло) Трубецким. Однако, в то время как созданная Трубецким массивная статуя императора на коне была шедевром, который передавал чувство грубой силы настолько, что некоторые члены королевской семьи Романовых считали, что памятник был карикатурой на покойного монарха, некоторые наблюдатели характеризуют возведенную в Крыму бронзовую фигуру как банальное и лишенное художественной ценности прославление консервативного русского самодержца.

Создатель крымского монумента Андрей Ковальчук отметил, что вдохновением ему послужила опубликованная недавно биография Александра III под авторством историка Александра Мясникова. Данный труд, опубликованный в 2016 году в рамках популярной серии «Жизнь замечательных людей», является агиографическим рассказом о 13-летнем правлении «царя-миротворца». Примечательно, что предисловие к книге написал епископ Тихон (Шевкунов), один из иерархов РПЦ, по слухам, пользующийся благосклонным вниманием Путина и обладающий значительным влиянием при обсуждении на высшем уровне вопросов выработки символичной политики, призванной отвлечь народ от реальных политических вопросов.

Краткая речь Путина на церемонии в Крыму была, тем не менее, весьма примечательной: кремлевский лидер восхвалял предпоследнего царя, а казалось, что он говорил о себе. Александр III, по словам Путина, «всегда глубоко чувствовал огромную личную ответственность за судьбу страны» и «глубоко чувствовал огромную личную ответственность за судьбу страны».

При этом царе влияние и авторитет России в мире были достигнуты «не уступками, а справедливой и непоколебимой твердостью», добавил Путин. Кроме того, Путин особо отметил то, что Александру III отстаивал национальные традиции России: царь считал, что «великому народу важно сохранять самобытность, а движение вперёд невозможно без уважения к своей истории, культуре и духовным ценностям».

Некоторые комментаторы утверждают, что симпатия Путина к Александру III – относительно недавнее явление, направленное на дальнейшее укрепление идеологических основ напористого поведения России на международной арене и консервативной внутренней политики после Евромайдановской революции в Украине, в результате которой отношения России с Западом значительно ухудшились.

Тем не менее, основные принципы политической философии Путина, впервые сформулированные им в конце декабря 1999 года и известные как «Послание тысячелетия», остались практически неизменными. В этом программном документе Путин провозгласил необходимость возродить чувство русского патриотизма и продвигать идею сильного государства. Кроме того, Путин утверждал, что Россия никогда не станет «переизданием» Соединенных Штатов или Великобритании, учитывая пропасть между политическими традициями этих стран – западным либерализмом и русским этатизмом. При этом основные принципы «путинизма», похоже, перекликаются с одним из известных высказываний Александра III: «Никакой другой политики не может быть у нас, как чисто русская, национальная».

В российской популярной культуре царствование Александра III начало входить в моду в конце 1990-х годов с выходом на экраны в 1998 году фильма Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник».

Возведение памятника Александру III в Крыму, похоже, отражает победу одной кремлевской клики над другой. До недавнего времени главным художественным проектом, по всей видимости, была поддерживаемая министром культуры России и председателем Российского историко-военного общества Владимиром Мединским инициатива установления в Крыму «памятника примирения». Данный монумент должен был символизировать «духовное исцеление» российского общества, которому, наконец, удалось преодолеть глубокие разногласия, созданные Гражданской войной между «красными» и «белыми».

Иронично, что «памятник примирения» был заказан тому же Андрею Ковальчуку, создавшему статую царя. Но затем кремлевское руководство решило избежать даже малейшего упоминания политического переворота 1917 года и последующего гражданского противостояния, предпочтя на первый взгляд нейтральный памятник русскому монарху, который, по словам прокремлевского историка Владимира Рудакова, «стал символом порядка, стабильности и экономической и военной мощи России».