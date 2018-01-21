Мягкая сила России в XXI веке

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Что представляла собой «мягкая сила» России к началу XXI века, и какие изменения произошли с тех пор?

Для того, чтобы корректно ответить на этот вопрос, следует вспомнить, что понятие «мягкой силы» имеет два аспекта – сущностный и инструментальный. К сущностному аспекту имеет отношение культура страны, ее язык, уровень научных достижений, привлекательность ее системы образования и здравоохранения, а также привлекательность ее социально-экономической модели в целом. Инструментальный же аспект мягкой силы включает в себя конкретные институты, через которые может проявляться сущностный ее аспект – различные благотворительные фонды, иные правительственные и неправительственные организации, СМИ, научные и образовательные центры и т.д.

Очевидно, что сущностный аспект мягкой силы не подвержен быстрым переменам. Уровень привлекательности культуры, обычаев, языка и т.д. невозможно резко повысить, применив ту или иную чудодейственную политическую технологию. В отдельных случаях может возникать кратковременная «мода на страну», но и в этом случае такая мода не является результатом применения спецсредств. С другой стороны, практически невозможна и быстрая потеря базиса мягкой силы. К примеру, даже во времена гитлеризма за Германией сохранялся мировой авторитет ее литературы, философии, музыки.

К моменту смены тысячелетий постсоветская Россия подошла в тяжелом экономическом состоянии. О маломальской привлекательности ее социально-экономической модели только уже по одной этой причине говорить не приходилось. В масштабном кризисе продолжали находиться российские системы образования и здравоохранения. Россия стремительно теряла свое несиловое влияние не только в мире, но и на пространствах СНГ. С другой стороны, она сохраняла образ страны, осуществляющей «переход к демократии», что в период горбачевской перестройки обеспечило тогдашнему СССР весьма высокий уровень популярности у той части мирового сообщества, которая ранее относилась к Советскому Союзу весьма критически. И, напротив, часть своих бывших союзников СССР (а затем РФ) в результате смены политики растерял.

Так или иначе, после волны популярности конца 80-х – начала 90-х мягкая сила Россия сохранила свой фундамент – популярность российского театра, литературы, академической музыки. В мире признавались заслуги СССР в деле победы над нацизмом (при этом значительная часть мирового сообщества продолжала фактически закрывать глаза на преступления сталинского режима). Также продолжал оставаться на высоком уровне авторитет РФ в вопросах освоения космоса. Однако финансирование инструментального аспекта мягкой силы фактически сошло на нет. В итоге в мире резко сократилось, например, количество студентов, изучающих русский язык и культуру.

Резко выросшие цены на углеводородные энергоносители существенным образом изменили экономическое положение РФ в первое десятилетие XXI века. Однако из-за высокого уровня коррупции российская социально-экономическая система не стала более привлекательной. К началу второй декады этого столетия стало ясно, что РФ сошла с пути перехода к демократии, и что в стране вновь утверждается автократия, а также усиливаются реваншистские настроения (в том числе в среде высшего руководства).

Система политических ценностей является важным аспектом мягкой силы государства. Многие российские (в том числе проправительственные) аналитики отмечали, что в этом вопросе уровень мягкой силы России находится на нулевом уровне, что стране нечего сказать миру, нечего ему предложить, если речь идет о дальнейших путях развития человечества. Однако после возвращения Путина в Кремль в 2011 году, и в особенности после украинской революции 2013-2014 годов и аннексии Россией Крыма, положение изменилось, и стали ярче проявляться черты новой российской идеологии.

Новая российская идеология впервые со времен СССР имеет свою целевую аудиторию не только внутри страны, но и за рубежом (в том числе даже и в странах Запада). С одной стороны, Россия позиционирует себя как один из центров «многополярного мира», противостоящий «американскому гегемонизму» и «глобализму», разрушающему национальный суверенитет. С другой стороны, частью западного правоконсервативного политического спектра РФ начала восприниматься в качестве оплота «традиционных ценностей» и даже «последней надежды белой христианской цивилизации». Таким образом, нынешняя российская власть сумела найти себе идеологических союзников внутри самого западного мира, среди его антилиберальных сил. Однако обратным эффектом подобного развития ситуации стало формирование крайне негативного имиджа России в глазах западных сторонников секуляризма и прогресса. В тех же направлениях трансформировала имидж России и внешняя политика Кремля, в частности, агрессия в отношении Грузии и Украины, а также боевые действия в Сирии.

Иным компонентам базиса мягкой силы РФ по-прежнему уделяет не слишком много внимания. О русском языке российская власть вспоминает прежде всего тогда, когда речь идет о «соотечественниках» в ближайшем зарубежье (особенно в Украине и Прибалтике, но не в авторитарных Казахстане и Туркменистане). Вряд ли можно говорить и о каких-либо системных улучшениях в сфере образования и здравоохранения. Падение цен на углеводороды и связанного с этими ценами курса рубля привело к очередному кризису российской социально-экономической системы.

При этом в РФ концепция мягкой силы получила распространение, в том числе и среди проправительственных аналитиков. Однако первоочередное внимание уделяется не базисному аспекту мягкой силы, а инструментально-информационному. Основным инструментом российского «мягкого» влияния на международной арене стала телекомпания Russia Today (RT), вещающая на нескольких европейских языках и продолжающая расширять свою аудиторию. Что характерно, эта компания (как и в целом информационная политика РФ за рубежом) занимается прежде всего не укреплением позитивного образа России, а дискредитацией тех политических сил на Западе, которые Кремль рассматривает как враждебные ему.

Идеологический и информационный аспекты в их сложившейся к данному моменту форме, скорее всего, останутся доминирующими в российской политике мягкой силы и в ближайшие годы, если в ход событий не вмешаются те или иные форсмажорные обстоятельства.