Россия: Желающих поступить в иностранный вуз становится больше

Больше всего российских граждан учится в ЕС и США. (Фото: Минобрнауки РФ)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Количество граждан России, обучающихся за границей, за последние 20 лет выросло в 4 раза. Желающих поступить в иностранный вуз становится больше на фоне кризиса. Больше всего российских граждан учится в ЕС и США, но в последнее время растет интерес к азиатским странам, с которыми РФ пытается выстроить дружественные отношения и где образование сравнительно недорогое.

Поступающие при выборе вуза и страны, как правило, рассчитывают на бесплатное образование или получение гранта, который покроет стоимость обучения. Для помощи своим гражданам правительство России несколько лет назад запустило программу финансирования обучения (главным образом, в США, Великобритании и Германии). Однако это благое начинание власти решили совместить с борьбой с утечкой кадров. Получить деньги по этой программе можно, при условии, что выпускник вернется на родину и проработает в стране не менее трех лет.

Где учатся граждане России

Россия не ведет статистику по количеству граждан, обучающихся за рубежом. Участники рынка образовательных услуг пользуются данными ЮНЕСКО, называя их наиболее полными, хотя и они иногда расходятся с данными некоторых стран. Единственное, ЮНЕСКО публикует их с задержкой в два года.

По последним опубликованным данным за 2015 год, за рубежом обучаются 56,3 тыс россиян, что составляет около 1% от общего числа студентов в России (порядка 5,5 млн человек). Причем этот показатель демонстрирует постоянный рост: в середине 1990-х годов за границей обучались 13 тыс российских студентов, к 2007 году цифра выросла до 37 тыс, а в 2013 году достигла 50,6 тыс.

Больше всего граждан России учится в Германии. По данным ЮНЕСКО, в 2015 году таковых было 9,9 тыс человек, а по статистике Германской службы академических обменов (DAAD) – 11,5 тыс. С 1999 года их количество выросло в 2,7 раза.

На втором месте – Чехия, где учатся 5,3 тыс россиян, на третьем – США с 5,2 тыс человек. Хотя еще в 2013 году США были на втором месте, а Чехия – на пятом. По данным американского The Institute of International Education, в 2016-2017 учебном году число россиян, обучающихся в США, составило 5,4 тыс человек.

Как рассказали EurasiaNet.org в образовательном центре EducationUSA Russia, число желающих учиться в США растет. По словам представителей центра, школьники и студенты стали чаще приходить на консультации о поступлении в американские вузы.

В Великобритании в 2015 году учились 3,9 тыс граждан России. Отметим, что в 2017 году Россия вошла в число лидеров по количеству детей, поступивших в частные школы Великобритании. По данным компании Knight Frank, с 2005 по 2017 год их стало больше на 77%. В 2005-2006 годах в них поступили 343 ребенка из России, а в 2016-2017 годах – 608. Всего сейчас в частных школах страны обучаются более 3 тыс россиян.

Во Франции учатся 3,6 тыс человек из России, в Финляндии – 2,8 тыс. С 2017 года Финляндия ввела плату за высшее образование для граждан России, так что количество российских студентов в этой стране, вероятно, будет падать в ближайшие годы.

«Из-за сложной экономической ситуации в России число желающих не сократилось, а наоборот, даже выросло. Причем растет число желающих уехать учиться не только в европейские или американские вузы, за последние годы намного популярней стала Азия», – сообщила EurasiaNet.org генеральный директор международной компании BeginGroup Ольга Гозман.

По ее словам, выбор в пользу азиатских стран связан с более низкой стоимостью образования и с расширением сотрудничества российского правительства с этими странами. «Многим кажется перспективным изучение китайского языка», – утверждает Ольга Гозман. Помимо желания получить международный диплом, граждане России рассматривают возможность найти работу в стране обучения и, возможно, остаться там на постоянное место жительства.

По словам специалистов, больше всего граждане уезжают за границу для обучения в магистратуре (после получения высшего образования в России). Во-первых, говорят они, более взрослые люди яснее понимают свои потребности и перспективы, которые открываются после обучения. Во-вторых, магистратура обходится дешевле в силу более короткого срока обучения.

Европа или США

Мероприятия, которые проводят организации, занимающийся образованием за рубежом, пользуются большой популярностью в России. Например, выставка День образования в Голландии, прошедшая в ноябре 2017 года в Петербурге, на которой побывал корреспондент EurasiaNet.org, собрала более сотни старшеклассников и студентов.

В зале, где проходили презентации голландских вузов и выступления обучающихся в них российских студентов, не было свободных мест, и люди стояли в проходах, активно задавая вопросы. У состоявшихся студентов, кроме бытовых и организационных моментов, много спрашивали о возможностях и способах бесплатного обучения. Но бесплатно – это как раз не про Голландию. Хотя стоимость обучения там существенно ниже, чем во многих других европейских странах (18-20 тыс евро в год, плюс 8-10 тыс евро в год на проживание), следовало из выступлений студентов.

На открытие образовательного центра EducationUSA Russia в Петербурге, которое состоялось в декабре 2017 года, тоже пришло много желающих. Но поскольку образование в этой стране достаточно дорогое ($25-80 тыс в год), то сотрудники центра подробно рассказывали о системе финансирования обучения иностранцев, которая широко распространена в стране, и приводили в пример российских граждан, которым удалось получить деньги на обучение в США. Гранты и стипендии в этой стране выдают сами университеты, многочисленные благотворительные фонды, коммерческие компании, частные лица, а также государство (например, программа Fulbright правительства США).

Отметим между тем, что в октябре 2014 года в России была отменена программа обмена среди школьников России и США Future Leaders Exchange. За 23 года существования программы в США на год съездили 23 тыс российских школьников.

Где учатся дети госслужащих

Предпочтения родственников высокопоставленных чиновников и депутатов России в значительной мере совпадают с выбором большинства обычных граждан. Дети почти всей политической элиты, по сообщениям, получили или получают высшее образование в престижных вузах США и Европы. Среди них – дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета, с девяти лет живущая во Франции, а ныне студентка вуза, и дочь главы МИД Сергея Лаврова Екатерина Винокурова, окончившая Колумбийский университет в Нью-Йорке и получившая диплом политолога.

Внуки лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского учились в американской школе в Швейцарии (The American School in Switzerland). Сын бывшего министра образования и науки Андрея Фурсенко Александр получил степень бакалавра в университете Нью-Йорка в 2001 году, а второе высшее образование – в юридической школе Стэнфорда в 2005 году. С тех пор работает по адвокатской лицензии в штатах Калифорния, Иллинойс и Нью-Йорк.

В разные годы некоторые политики пытались ввести запрет на обучение детей госслужащих и руководителей госкомпаний за рубежом, но эти попытки не увенчались успехом.

Российский грант на коротком поводке

Властей РФ считают, что утечка кадров за границу – давняя и серьезная проблема для страны. Еще в 2015 году президент РФ Владимир Путин на заседании совета по науке и образованию призвал обратить внимание на деятельность иностранных фондов, которые «шарят по школам… под видом поддержки талантливой молодежи». «На самом деле, как пылесосом высасывают, и все. Уже прямо со школы абитуриентов берут, и на гранты сажают и увозят», – говорил он.

Для возвращения граждан России на родину в 2014 году Министерство образования и Агентство стратегических инициатив запустили программу «Глобальное образование» (действует до 2025 года), которая предполагает финансирование обучения российских студентов за границей. Максимально допустимая сумма гранта составляет 2,76 млн руб. ($47,8 тыс) в год на человека. Средства призваны покрыть не только стоимость учебной программы, но и другие расходы – дорогу, проживание, оформление медицинской страховки и покупку учебной литературы.

Правда, претендовать на такой грант можно лишь будучи уже зачисленным в иностранный вуз. Большинство университетов, которые учитываются программой, находятся в США, Канаде, Великобритании, Германии и Австралии. Одно из главных требований при выдаче гранта – это возвращение на родину в течение 30 дней после окончания обучения и трудоустройство в трехмесячный срок в российскую организацию, где человек должен проработать не менее трех лет.

«В случае нарушения условий программы участник обязан возвратить сумму предоставленного ему гранта, а также уплатить штраф в двукратном размере от суммы гранта», – говорится в презентации программы.

По состоянию на январь 2018 года, в программе участвуют 626 граждан, из которых 64 человека, отучившись за границей, вернулись домой и трудоустроились.