Казахстан: Бизнесмен оказался в заложниках противостояния между Астаной и Аблязовым?

Казахстанский предприниматель Искандер Еримбетов с сыном. Еримбетова арестовали в ноябре прошлого года по обвинению в отмывании денег, но его близкие утверждают, что преследование носит политический характер.

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Как-то ноябрьским вечером сотрудники казахстанских спецслужб без предупреждения оцепили стоянку торгового центра в Алматы и арестовали Искандера Еримбетова по обвинению в отмывании денег. Члены семьи 46-летнего предпринимателя назвали произошедшее «захватом заложников».

Схожие обвинения были выдвинуты и против трех деловых партнеров Еримбетова. Но если приглядеться к этой историю поближе, то появляются примечательные детали. По мнению критиков, казахстанские власти при помощи системы юстиции преследуют всех, кто связан с бежавшим из страны противником властей Мухтаром Аблязовым. Близкие родственники Еримбетова также утверждают, что в тюрьме он подвергался жестокому обращению.

Еримбетов широко известен в деловых кругах Казахстана как бизнесмен, заработавший состояние в сферах инвестиционного банкинга и телекоммуникаций. По словам членов его семьи, за счет собственных сбережений и банковских кредитов он купил сотовые компании в Казахстане и Кыргызстане, которые затем с прибылью продал российским телекоммуникационным компаниям.

В 2013 году он расширил свой инвестиционный портфель, купив кондитерскую фабрику в Караганде. По утверждению прокуратуры, эта фабрика, а также компания гражданской авиации в Алматы и ряд оффшорных фирм, использовались для отмывания якобы незаконно полученных Аблязовым средств. Все это, по версии прокуроров, оставалось незамеченным с 2005 года. Аблязов, в настоящее время проживающий за границей, обвиняется властями в масштабных хищениях в бытность главой банка БТА. Сам Аблязов утверждает, что заведенное против него дело политически мотивировано.

Помимо того, что заявлено властями, между Еримбетовым и Аблязовым имеется более очевидная связь. Его сестра Бота Жардемали, получившая политическое убежище в Бельгии, является одним из адвокатов Аблязова. Что касается выдвинутых против Еримбетова обвинений в отмывании денег, они абсурдны, заявляют его родственники.

«Его арестовали с одной целью: чтобы заставить нашу дочь, его сестру, вернуться в Казахстан и дать показания против Мухтара Аблязова», – сказал отец Еримбетова, Мурзахан, на пресс-конференции в Алматы 10 января.

Мурзахан Еримбетов заявил, что его сын «фактически является заложником в войне с оппозицией».

В Казахстане в последние годы почти все аресты с политическим оттенком были так или иначе связаны с Аблязовым, занимавшимся оппозиционной деятельностью с 2001 года и являющимся ярым критиком 77-летнего авторитарного лидера страны Нурсултана Назарбаева. Нынешний конфликт Аблязова с властями начался в 2009 году, когда они захватили его банк, а ему пришлось бежать в Лондон под угрозой возможного ареста.

Жардемали принимала непосредственное участие в некоторых из последовавших за этим международных тяжб. Сначала на Аблязова подал иск в Высокий суд Лондона его бывший банк, БТА, требуя миллиарды долларов в качестве компенсации за якобы имевшее место мошенничество. Этот эпизод завершился для Аблязова плохо: ему пришлось бежать из Великобритании, спасаясь от решения судьи, велевшего в 2012 году отправить его за решетку за неуважении к суду. Согласно последовавшим судебным вердиктам, Аблязову и его компаньонам было велено выплатить БТА 5 млрд долларов.

Затем Аблязов был арестован французской полицией в своем роскошном доме на Лазурном берегу. Он провел три года в парижской тюрьме, стараясь воспрепятствовать своей экстрадиции в Россию или Украину, где против него также были выдвинуты обвинениями в присвоении чужого имущества. В 2016 году французский суд признал экстрадицию политически мотивированной и освободил Аблязова из-под стражи.

Жардемали принимала активное участие в тяжбе по поводу его экстрадиции. Она также занималась делом с сомнительной с юридической точки зрения депортации Италией супруги Аблязова Алмы Шалабаевой в Казахстан в 2013 году. В Италии тогда по этому поводу поднялась такая волна в СМИ, что Астане пришлось в замешательстве отступить и позволить Шалабаевой покинуть Казахстан.

Семья Еримбетова считает, что его преследуют именно за то, что его сестра была юристом Аблязова.

«Мой брат фактически просто стал невинной жертвой [борьбы между властями и Аблязовым], – сказала Жардемали Eurasianet.org из Бельгии. Ее голос дрожал от волнения. – Это невероятно. Речь идет о том, что правительство берет заложников, потому что они не могут вытащить меня из Бельгии другими средствами».

Одним из пунктов в обвинительном заключении в деле Еримбетова является то, что в декабре 2013 года он взял у Аблязова 5,4 млн долларов, чтобы купить карагандинскую кондитерскую фабрику с целью ее последующего использования в качестве инструмента для отмывания денег. Но на тот момент Аблязов уже сидел в тюремной камере во Франции.

В обвинительном заключении перечисляются многочисленные другие компании и оффшорные посредники. Однако пока неясно, как следователям удалось собрать материал. Но как минимум некоторые из этих оффшорных компаний упомянуты на веб-сайте, где были размещены так называемые Панамские документы.

По словам Жардемали, заявление о том, что Аблязов, который долгое время находился под пристальным наблюдением, стал бы привозить деньги в Казахстан для отмывания, является «смехотворным».

«Его [Еримбетова] деньги из очень законных, скрупулезно задокументированных источников», – сказала она.

Мать Еримбетова, Гайни, высказалась еще более категорично. «Ни Искандер, ни его компании никогда не получали деньги от Мухтара Аблязова или лиц, связанных с ним», – заявила она на вышеупомянутой пресс-конференции 10 января.

Более насущным вопросом для семьи Еримбетова является то, что, по их словам, в тюрьме с ним очень жестоко обращаются. В частности, они утверждают, что он был избит сокамерниками по наущению следователей и что ему угрожали изнасилованием и заражением ВИЧ.

Представитель правительственного уполномоченного по правам человека посетил камеру Еримбетова 12 января для расследования заявлений, и сказал, что «визуальный осмотр» заключенного не выявил никаких признаков «телесных повреждений».

Между тем, по словам Гайни Еримбетовой, когда она навестила сына на следующий день, он был весь в синяках и жаловался, что возможно сломал ребро. Рядом стоял следователь, и Еримбетов заявил, что упал с двухъярусной койки, сказала она.

В явной попытке развеять подобные заявления, тюремные чиновники поставили явно не желавшего этого делать Еримбетова перед камерой новостного сайта Nur.kz. На протяжении всего «репортажа» Еримбетов прятал лицо от камеры и отказывался отвечать на вопросы. В статье, написанной журналистом Nur.kz под заснятый видеоматериал, ставится под сомнение, что Еримбетов подвергался физическому насилию.

Утверждения о пытках были отправлены в прокуратуру для расследования, сообщили Eurasianet.org в отделе МВД, отвечающем за тюрьмы.

К моменту публикации этой статьи ни Генпрокуратура, ни Комитет национальной безопасности не ответили на просьбы Eurasianet.org прокомментировать заявления о том, что Еримбетов подвергался пыткам, а дело в отношении него является политически мотивированным. Этот вопрос также поднимался в письме членов Европарламента казахским властям.

Имел место еще один любопытный эпизод, о котором сообщили активисты-правозащитники. Если их утверждения соответствуют действительности, то данный случай демонстрирует, как далеко готовы зайти спецслужбы в деле Еримбетова. Известная правозащитница Бахытжан Торегожина сказала, что когда она встречалась с родителями Еримбетова в кафе в Алматы в декабре, чтобы обсудить его дело, она заметила странный объект, спрятанный на столе в коробке с салфетками. Позже она обнаружила, что это было подслушивающее устройство.

Торегожина опубликовала фотографии этого устройства на своей странице в Facebook, а несколькими днями позже показала его журналистам во время пресс-конференции. Когда один из присутствующих, представившийся блогером, стал настаивать на том, чтобы ему показали устройство поближе, Торегожина начала беспокоиться и сказала, что пресс-конференция закончена. Тогда этот молодой человек вскочил со своего места, схватил устройство и выбежал из помещения. Подробности по поводу этого инцидента были обнародованы уважаемым Казахстанским международным бюро по правам человека и соблюдению законности.

Многие из тех, о которых говорят, что у них имелись связи с Аблязовым, были арестованы в последние годы, но сам он остается на свободе. В прошлом году он был заочно осужден в Казахстане по обвинению в хищении. Аблязов назвал этот процесс «фарсом». Если он останется за границей, то не отсидит и дня из 20-летнего срока, к которому был приговорен.

После освобождения из французской тюрьмы в 2016 году Аблязов продолжил политическую борьбу против Астаны в социальных сетях, заявляя, что свергнет Назарбаева и добьется смены режима.

За границей Аблязов не был признан виновным в коррупции, хотя в одном из вердиктов Высокого суда Лондона по делу БТА заявлялось, что представляется вероятным, что определенные финансовые операции «были частью нечестной схемы, при помощи которой г-н Аблязов стремился присвоить суммы, принадлежащие банку».

Жардемали надеялась, что вопрос о деле Еримбетова будет поднят во время состоявшегося недавно визита Назарбаева в Вашингтон для проведения встречи с президентом Дональдом Трампом. Дело Еримбетова «демонстрирует безжалостную одержимость Назарбаева в стремлении сокрушить оппозицию своему режиму», – написала она в своем призыве к международному сообществу.

Астана отрицает, что дело Аблязова носит политический характер, но родители Еримбетова утверждают, что их сын является невольной пешкой в грязной, длящейся уже почти десятилетие конфронтации между авторитарным режимом и Аблязовым. «Конечно, мы очень боимся, – сказала его мать. – Получается, мы должны выбирать – или сына, или дочь... Но мы не станем

выбирать. Мы будем бороться до конца».